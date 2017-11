Alt-Text oder Title-Attribut bei Bildern: was ist wichtiger?

Immer wieder taucht die Frage auf, ob man neben dem Alt-Text bei Bildern auch das Title-attribut angeben sollte – und falls ja, was man dann hineinschreiben soll? Den Alt-Text kopieren oder etwas anderes? Nun hat John Müller die Frage in einem Webmaster-Video beantwortet, aber leider etwas missverständlich. Daher möchte ich das hier noch einmal kurz aufgreifen. Zunächst die entsprechende Passage im Video:

Hier das Transskript:

Thema: Title und Alt-Attribute bei Bildern

Frage: Wenn sich nur einer der beiden setzen lässt, welchen würdest Du vorrangig empfehlen?

Antwort: Schwierig zu sagen, weil Title ist an und für sich etwas, was man bei einem Link dazunimmt, und Alt ist etwas, was man bei einem Bild, bei der Bildeinbindung quasi verwendet. Das heißt, wenn ich jetzt nur Bilder auf einer Seite einbinde, dann nehme ich die Alt-Attribute, wenn ich die Bilder als Anker nehme zu vielleicht einer größeren Bilder-Landingpage, dann kann man mit dem Title-Attribut arbeiten. … Ich würde von dem her gerade für die Bildersuche eher mit dem Alt-Attribut arbeiten, weil das wirklich direkt mit dem Bild vernunden ist und nicht quasi kombiniert wird mit einem Link, der dann noch zusätzlich dabei ist.

Aber ich denke, dass muss man halt schauen, wie man das machen kann auf dem eigenen CMS. Es ist ja dann nicht so, dass ein CMS (Hinweis: Content-Management-System, z.B. WordPress) einfach sagt, Du darfst einen von beiden wählen, aber nicht beide. Sondern man hat entweder die Möglichkeit, diese zu setzen oder nicht zu setzen und dann nimmt man halt das, was man machen kann.