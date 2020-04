Nach Corona – wie geht’s weiter im tagSeoBlog?

Die Corona-Krise ist irgendwie ganz anders als gedacht. Das praktische Leben ist für uns als Familie mit eigenem Haus und Garten recht easy. Ich habe mein Büro/Atelier sowieso im Haus und mein Material-Lager (Farben, Keilrahmen etc.) ist eh gut gefüllt. Allerdings sind meine Einnahmen tatsächlich um ca. 60% gesunken. Das betrifft insbesondere Google-Adsense. Insofern ist diese Corona-Krise für mich eher eine Zeit der Besinnung, der Neuorientierung. Im Folgenden meine bisherigen Überlegungen und Entscheidungen. Das betrifft auch diesen Seo-Blog.

Zunächst einmal: aus Seo-Sicht ist alles ok. Die Rankings sind weitgehend stabil (meine Blutseite ist schon seit langem tot). Aber die Besucherzahlen meiner Brillen-Seite sinken. Und vor allem: die Adsense Einnahmen sind im Keller. Warum? Ganz einfach: weil meine Haupteinnahme-Websites überwiegend Themen behandeln, für die zur Zeit niemand viel Geld für Werbung ausgibt. Brillen und Sehhilfen oder Sehtests stehen eben nicht im Fokus. Die Leute sind eh fast den ganzen Tag zuhause, da ist die neue Brille nicht so wichtig. Man weiß ja sowieso, wie es da aussieht.

Die CPC-Preise sind auf meinen Brillen-Seiten entsprechend eingebrochen (mehr als halbiert). Klar, dass dann bei mir – trotz weitgehend gleicher Rankings und Besucherzahlen – kaum noch etwas rumkommt.

Aber auch auf der Mikroskop-Seite sind die Adsense-Einnahmen deutlich gesunken. Und das, obwohl die Besucherzahlen sogar ansteigen. Auch hier scheint der Grund einfach: Zur Zeit sind wahnsinnig viele Kinder und Jugendliche online unterwegs. Die kaufen zwar nichts, klicken aber trotzdem gerne wild auf alles, was sich bewegt. Logisch, dass da die Werbetreibenden die CPC-Preise nach unten korrigieren.

Kurzum: Adsense läuft nicht!

Eine große Adsense-Krise war absehbar – man wusste zwar nicht, wann und warum. Aber dass Adsense irgendwann mal einbricht, war klar.

Google: Fokussier Dich!

Was also tun? Ich bin erstmal dreimal panisch ums Haus gelaufen und habe dann angefangen zu analysieren, was denn noch geht. Und – Überraschung! – Amazon-Affiliate läuft viel besser als vorher :-)

Daher habe ich endlich angefangen, meine Amazon-Affiliate-Links zu pflegen. Dafür nutze ich das Affiliatetheme.io – und ich bin damit echt zufrieden. Ich hatte dieses WordPress-Theme vor drei oder vier Jahren eher aus Spaß gekauft und auf meinem Künstlerbedarf-Blog an den Start gebracht. Seither hatte ich es praktisch nicht mehr angefasst. Die Produkte waren also alle völlig veraltet, vieles gar nicht mehr verfügbar und so weiter. Aber nun habe ich es reaktiviert und siehe da: es hilft mir sehr.

Sowieso – Künstlerbedarf. Die einzigen Themen, zu denen ich noch echtes Ranking-Wachstum habe, sind meine Künstlerseiten, vor allem meine Homepage. Und das macht auch Sinn. Mit den ganzen Google-Core Updates hat Google mir eine klare Botschaft vermittelt: fokussier Dich! Google will nicht, dass ich vieles kann – Google will, dass ich eins am besten kann. Das Opfer ist meine Blutseite. Schade um das Jahr Arbeit – aber andererseits auch ganz vernünftig, das Projekt auf Eis zu legen.

Corona-Krise und Medic-Update

Wenn man sich die Rankings zu medizinischen Themen anschaut, kann man nur sagen: wie gut, dass Google das Medic-Update gemacht hat. Die medizinischen Anfragen sind seit Corona logischerweise extrem angestiegen – und auch wenn ich meine Blutseite natürlich für „sauber“ halte – aber ich bin froh, dass da im Grunde nur noch „verlässliche“ Informationen zu finden sind. Wäre Corona vor dem Medic-Update gewesen – hui, das wäre Google um die Ohren geflogen.

Meine Künstlerthemen laufen also – und Amazon Affiliate auch. Was kombiniert der schlaue Künstler da? Genau …

Ich wollte eigentlich ja gar nichts mehr mit diesem blöden Internet zu tun haben und nur noch oldschool analoge Bilder malen – aber hey, man muss mit der Zeit gehen :-)

Daher schreibe ich zur Zeit wieder Artikel, pro Tag 3-4, so wie in alten Zeiten. Und in vielen Artikeln geht es um Themen, wo auch Produkte beteiligt sind, z.B. Aquarellkästen und -pinsel, Zeichnen-Zubehör, Staffeleien für Ölmalerei, Stift-Displays für das digitale Malen und vieles mehr. Lustigerweise entdecke ich so zahlreiche Produkte, die ich mir gleich mal bestellt habe, z.B. einen elektrischen Bleistift-Anspitzer oder einen elektrischen Radierer :-)

Seo und Bilder-Seo

Bei diesen ganzen Künstler-Themen spielt die Google Bildersuche nach wie vor eine wichtige Rolle. Daher bin ich froh und dankbar, dass ich dieses Thema einigermaßen überblicke und es mir so gelingt, relativ leicht und schnell Bilder zu bestimmten Keywords vorne zu platzieren.

Bilder-Seo hat auch den klaren Vorteil, dass es nach wie vor noch wirklich schnell zu Ergebnissen führt. In der organischen Suche dauert es (bei mir bzw. meinen Seo-Methoden) meist 2-3 Wochen, ehe neue Artikel sich wirklich vorne reinmogeln. In der Google-Bildersuche geht das – mit ein paar Tricks – innerhalb weniger Stunden.

Aber ich optimiere nicht mehr auf SEO-Themen. Das einzige, was ich noch anstrebe, ist eine neue Version meines Bilder-SEO-Ebooks. Ich hoffe, dass in diesem Sommer zuschaffen. Aber damit will ich das Seo-Kapitel dann abschließen.

Das betrifft auch diesen Blog. Ich habe hier eh schon ewig nichts mehr geschrieben, was auch daran liegt, dass ich kein Interesse habe, für andere im Seo-Bereich zu arbeiten. Workshops, Vorträge, Konferenzen und was so dazugehört, sind Vergangenheit. Konsequenterweise habe ich nun auch die Werbebanner hier rausgeworfen – die ich schon seit fast einem Jahr eh nicht mehr abgerechnet habe. Ich habe jetzt nicht alle einzeln angeschrieben. Falls ihr das jetzt lest: vielen Dank für das Vertrauen. Falls ihr dachtet, ich würde das Ganze nun noch rückwirkend in Rechnung stellen: natürlich nicht. :-) Aber nun ist Schluss …

Den tagSeoBlog lasse ich natürlich weiterlaufen. Immerhin habe ich hier nach wie vor rund 1000 Seitenaufrufe pro Tag. Die Bilder-Seo-Artikel sind nach wie vor sehr beliebt, und viele lesen hier nach – auch wenn viel zu wenige das alte Bilder-Seo-Ebook kaufen :-)

Überhaupt lasse ich alle Seiten weiterlaufen. Wie man am Künstlerbedarf-Blog sieht: Wer weiß, was es noch nutzen wird? Und vielleicht gibt es ja doch noch mal das eine oder andere Seo-Thema, das ich hier vorstellen möchte.

So wie bei mir wird die Corona-Krise wahrscheinlich bei jedem andere Überlegungen und Entscheidungen forcieren. In meinem Fall ist es so, dass ich das, was eigentlich schon lange klar war, nun endlich umsetzen muss. So gesehen: danke Corona :-)

Natürlich hoffe ich, dass möglichst viele so glimpflich davon kommen und wünsche allen, bei denen das nicht so ist, alles Gute für die Zukunft!