Nächstes Core-Update: Schluss mit Affiliate-Seo …

Ein neues Google-Core-Update ist online, und das nächste große steht bevor. Bin ich froh, dass mich das nicht mehr stresst! Vor ca. einem Jahr habe ich begonnen, mich von dem Seo-Thema zu verabschieden. Die Abhängigkeit von Google-Updates ist unerträglich geworden. Meine Projekte sterben nun so nach und nach den langsamen SEO-Tod, logisch. Stillstand bedeutet bei Google Abstieg. Nur mit immer neuen, frischen Inhalten lassen sich Websites am Leben erhalten. Das ist folgerichtig, und ich hatte das lange Zeit unterschätzt. Ich hatte sogar mal gedacht, meine Websites würden als eine Art Altersvorsorge taugen.

Nach den ersten Core-Updates stand ich vor der Wahl: entweder immer weiter – mit stets neuen Inhalten, um die Rankings und damit den Traffic und damit die Einnahmen am Laufen zu halten. Und krampfhaft versuchen, der Google- Abwärtsspirale zu entkommen, mit Branding-Tricks, Link-Magneten, alternativen Traffic-Quellen etc. Eine Zeitlang habe ich noch versucht, meine Websites technisch fit zu machen: Stichwort Core Web Vitals. Alles super soweit, außer, wenn Adsense läuft. Nur: an den Rankings hat das nichts geändert.

Nun also raus aus dem Hamsterrad.

Im Nachhinein ist es bitter. Traurig um die vielen Inhalte, die ich über Jahre erarbeitet hatte. Aber letztlich habe ich das auch immer aus der künstlerischen Perspektive gesehen: Erschaffen ist erschaffen – ob nun viele Besucher oder nicht, ist zweitrangig. Es gilt zunächst die Leistung an sich. Vor diesem Hintergrund bleiben die meisten meiner Projekte nun auch online. Und ein wenig werfen sie ja auch nach wie vor ab, obwohl das zum Leben kaum noch reicht.

Zur Zeit habe ich glücklicherweise ein kleines Zweiteinkommen durch meine temporäre (corona-bedingte) Lehrertätigkeit. Aber damit ist in vier Wochen Schluss. Eines ist sicher: ich werde mich auch danach nicht mehr auf das Google-Ranking-Spielchen einlassen. Ein Internet-Konzern als Grundlage für Einnahmen und Gewinn ist auf Dauer zu unberechenbar.

Stattdessen werde ich meine Kunst und Bilder weiter voranbringen und Seo ausschließlich zu diesem Zweck betreiben. Was ja auch logisch und vollkommen naheliegend ist. Hätte ich das doch bloss schon vor Jahren so eingeschätzt …

Wer immer den Google-Ausstieg wagt: viel Erfolg! Es ist am Anfang hart – aber mit der Zeit wird alles besser und berechenbarer.