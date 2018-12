Video (Seo-motiviert) – ein paar grundlegende Gedanken

Seit Jahren steht das Thema „Video“ und „Seo mit Videos“ ganz oben auf der ToDo-Liste. Und seit Jahren bekomme ich diese fixe Idee nicht richtig auf die Straße. Auch um es mal für mich selber zu klären, hier ein paar Überlegungen dazu. Vielleicht findet sich jemand wieder und möglicherweise haben andere noch Gedanken dazu, die alle voranbringen. Zudem glaube ich, dass dieses „Konzept- und Workflow-Problem“ auch exemplarisch gesehen werden kann. Möglicherweise haben andere die gleichen Probleme, wenn es um das Thema „Bilder“ oder „News“ oder ähnliches geht. Es geht also letztlich auch um „Strategie-Findung und Prozess-Optimierung“ :-)

Warum überhaupt Videos (und SEO)?

Ein Video ist ein Stück Content, im Grunde so wie eine Website. Genauer gesagt ist es ein Content-Container, so wie auch eine Website oder ein Bild. Für alle, die Websites erstellen und betreiben, ist ein Video ein alternativer Weg, um einen Inhalt zu veröffentlichen. Das macht Sinn! Denn wenn man ein Thema schon mal aufarbeitet, dann erhöht ein zusätzlicher Kanal die potentielle Reichweite.

Wir haben längst den Punkt erreicht, wo die Verbreitung eigener, benutzer-optimierter Inhalte im Vordergrund steht. Damit macht man sich potentiell frei von Abhängigkeiten, z.B. von Google-Rankings.

Zudem gibt es aus Seo-Sicht eine sehr positive Rückkopplung von Videos und Websites. Websites, die gute Videos beinhalten, haben bessere Signale und damit einen Rankingvorteil. Anders herum können Besucher von Website-Plattformen (z.B. youtube) über Links auf Websites gelangen. Videos und Websites befruchten sich gegenseitig in Sachen Rankings. Vereinfacht gesagt kann ein User – den man aus Seo-Sicht schon mal am Wickel hat (also im Video oder auf der Website) – gleich noch weitere positive Signale senden.

Jedes Video ist somit ein weiteres Element in einem großen, eigenen Content-Netzwerk.

Aus dem Grund planen wahrscheinlich auch so viele Seos, das Thema Videos endlich anzugehen. Aber warum kommt man so schwer aus dem Knick? Was hindert einen?

Es gibt zahlreiche Beispiele, wo man das Gefühl hat, dass andere mit dem Thema Video nicht das erreicht haben, was sie mal angestrebt hatten. Ob es tatsächlich so ist, weiß man natürlich nie. Aber wenn jemand Woche für Woche mehrere Videos veröffentlicht, und am Ende pro Video nur etwa 100 Views einsammelt, dann ist das natürlich …

… vor allem ineffektiv. Denn Videoproduktion dauert und kostet natürlich: Investitionen, Einsatz, Personal, Zeit. Ob sich ein Video ohne Views für Seo-Zwecke eignet, ist mind. umstritten. Nach meiner Einschätzung ist es nur dann sinnvoll, wenn es auch Erfolg im Sinne von vielen Views hat.

Lohnt sich Video-Produktion für Seo-Zwecke?

An diesem Punkt werden wahrscheinlich viele Video (-Seo)-Pläne erst einmal wieder vertagt. Der Aufwand scheint im Verhältnis zum wahrscheinlichen Erfolg viel zu hoch. Für ein gutes Video braucht man (als Einsteiger) mindestens 1-2 Tage (8-16 Stunden), ehe es tatsächlich online ist. Weil neben gutem Bild- und Filmmaterial in der Regel noch Musik erforderlich ist, braucht man zusätzliche Expertise. Auch das kostet …

Nach meiner Einschätzung kostet ein normales, mal so nebenbei erstelltes Video mindestens 2000 Euro aufwärts. Und dann ist es wahrscheinlich noch nicht einmal „gut“, so auf lange Sicht gesehen (siehe unten) … Normaler Videoproduktionspreise mit wenigstens halbwegs realistsichen Erfolgsaussichten beginnen in der Regel ab 5000 Euro aufwärts.

Um das wieder einzuspielen, braucht es sehr viele Views. Bei einem geschätzten Adsense-Klick-Preis von 5 Cent pro View (also 40.000 Views) und 5% Klickrate wären es rund 800.000 Views, ehe das Geld wieder eingespielt ist. Das deckt sich ungefähr mit den Erfahrungswerten, die ich von meinen youtbe-Videos kenne. Bei Produkt-Videos für Shops mit höheren Gewinn-Margen kann es natürlich auch schneller gehen :-)

Für Einzel-Videos ist das oft uneffektiv und lohnt sich nicht. In vielen Fällen rechnet sich nur eine „Serien-Produktion“ – so nach dem Motto: für jeden Inhalt, den man als Website aufarbeitet, erstellt man zudem ein Video.

Lösung: Kostengünstig produzieren

Die Lösung kann nur lauten: Kosten für die Video-Produktion reduzieren! Hier wird es einerseits kniffelig – aber andererseits auch gerade spannend. Denn es bieten sich viele kreative Möglichkeiten.

Mein Ansatz bzw. meine Empfehlung: das „Drumrum“ soweit standardisieren und automatisieren, dass der Video-Workflow nur noch im Einbinden der jeweiligen Footage (Basis-Rohmaterial) besteht. Diese Footage muss man – im Prinzip – nur noch in ein vorgegebenes System kippen, und in wenigen Minuten kommt das fertige Video hinten raus. Im Grunde das, was viele auch schon längst mit ihren Websites so machen.

Dafür sind nach meiner Einschätzung vor allem grundsätzliche Fragen relevant, solche, die über den indivuduellen Inhalt hinausgehen. Zum Beispiel:

Klären der Gestaltung (CI): Schriftart, Farben, Logo etc.

Intro (ca. 2-4 sekunden)

Outro (am Ende, ca. 15 – 20 Sekunden) für Abo-Button, weitere Videos etc.

Ablauf-Konzept

Running-Gags (wiederholende Elemente)

technische Container (je nach Programm eine Muster-Vorlage)

Die grundlegende Fragstellung dabei ist: Was soll in jedem Video immer wieder auftauchen?!? Genau das ist es letztlich, was die Zuschauer lieben werden – oder eben auch nicht. An den Rahmenvorgaben entscheidet sich, wie viele Abonnenten man gewinnen kann. Es macht also Sinn, hier im Vorfeld etwas Hirnschmalz zu investieren.

Bei meinen Google-Doodle-Videos (öffnet youtube-Kanal) habe ich meine AfterEffekts-Vorlage im Laufe der Jahre so optimiert, das ein Video nach ca. 30 – 60 Minuten fix und fertig herausgerendert ist. Ich denke, man kann trotz inzwischen vielfacher Konkurrenz meine Videos immer noch klar unterscheiden kann. Bei durchschnittlich 20.000 bis 30.000 Views pro Video rechnet sich das dann letztlich auch …

Aber auch das, was nach dem Rendern noch folgt, erfordert noch eine Menge Zeit:

Konzept für ein Preview-Bild (wiederkehrende Elemente)

Struktur der Video-Beschreibung (Vorgegebene Text-Bausteine bereitlegen)

Konzept für das Sharing neuer Uploads (Adressen, Listen, Links etc.)

Auch hier können einige Stunden vergehen – oder es ist alles nach ca. 20-30 Minuten erledigt.

Fazit: Effektivität, Routine und gutes „Video-Konzept“

Kurzum: entscheidend für ein gutes und auf Dauer erfolgreiches Video(-konzept) ist aus meiner Sicht nicht der Video-Inhalt an sich (der jeweilige, spezifische Inhalt), sondern das Darumherum. Der Workflow sollte so effektiv wie möglich sein – max. 1-2 Stunden pro Video. Die wiederkehrenden Elemente sind dabei das, was die Uniqueness (Einzigartigkeit) auszeichnet und am Ende zu Abonnenten führt. Und vorgefertigte Checklisten und Text-Bausteine vereinfachen den Prozess nach dem Upload.

Ich zumindest habe mir für 2019 viel vorgenommen hinsichtlich neuer Videos :-)

Weitere Kanäle von mir, bei denen ich aber einfach nicht aus dem Quark komme:

Und? Wie sind Eure Erfahrungen? Schiebt ihr das Video-Thema auch vor Euch her?