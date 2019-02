Links sind Links, egal ob intern oder extern

Wir schreiben das Jahr 2019 – btw. einen guten … – und das Thema Links ist nicht tot zu kriegen :-) Da die Wellen mal wieder hoch schlagen, hier meine Ergänzung zur Debatte. Los ging es mit einem Video von Julian Dziki (siehe hier auf Seokratie). Er sagt darin, dass sich Linkaufbau nicht mehr lohne, weil 1. Google das relativ leicht erkenne und 2. die Kosten für gute Links nicht mehr im Verhältnis zu den Ranking-Effekten steht. Julian sagt zwar am Ende noch, dass Links natürlich noch wichtig seien und dass man mit guten Inhalten von alleine Links bekommt. Aber da ist es schon zu spät. Wenn jemand mit dem roten Link-Tuch wedelt, fängt Marco Janck sofort an zu schnauben und erläutert seine Sicht der Dinge. Und wenn zwei sich streiten, kommen sofort die Schlichter, so wie z.B. Uwe Tippmann auf Seo-Radio. Gute Gelegenheit, auch etwas beizutragen. Denn was meiner Meinung nach fast alle vergessen, ist …

Die interne Verlinkung.

Interne Links? Ah, pah, naja, das ist ja was ganz anderes! … Wirklich? Ich denke nicht. Nach meiner festen Überzeugung ist ein Link ein Link. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob der Link intern oder extern ist. Jeder (!) Link, der nicht durch nofollow unwirksam gemacht wurde, vererbt Linkjuice. Das ist das Prinzip des pageRank. Und dieses Prinzip gilt im Google-Algorithmus nach wie vor.

Google hat nie gesagt, dass es einen Unterschied zwischen internen oder externe Links gäbe. Das würde algorithmisch auch keinen Sinn ergeben.

Warum erwähne ich das?

Weil es beim Thema Linkaufbau logischerweise um externe Links geht. Und weil fast alle, die Linkaufbau als Seo-Maßnahme noch wichtig finden, immer so argumentieren: meine Website ist auf wettbewerbsstarke Keywords optimiert – da kann man es nur mit Linkaufbau schaffen, auf vordere Google-Rankings zu kommen.

Dahinter steckt der Gedanke, dass man (natürlich gute) Links kauft, die genau auf die umkämpfte Seite zeigen.

Aber das halte ich für einen Logikfehler. In aller Regel bekommen Websites in umkämpften Bereichen keine natürlichen Links. Und natürlich weiß das auch Google. Solche Seiten versorgt man am effektivsten und natürlichsten über sehr viel internen Linkjuice. Das bedeutet, die Seite muss in der internen Verlinkung entsprechend hoch angesiedelt sein.

Natürliche Links bekommt man in aller Regel für hilfreiche, kostenlose und unterhaltsame Inhalte. Diese Inhalte werden jedoch häufig vernachlässigt – weil sie eben an sich nicht lukrativ sind.

Diejenigen, die meinen, man könne nicht allein durch gute Inhalte automatisch natürlich Links einsammeln, setzen nach meiner Einschätung auf das falsche Pferd.

Natürlich mache ich mir Gedanken über Links

Ohne Links geht es nicht. So mächtig die interne Verlinkung als Kanalisierung von Linkjuice auch ist – ohne Linkjuice von außen geht es nicht. Nur kann man nach wie vor bei wenig umkämpften Keywords vordere Rankings bekommen, die in Foren oder Blogs zur Recherche relevant sind – und was vorne ist, wird verlinkt – und zwar als Quelle.

Linkaufbau ist also möglich – und zwar ganz ohne, dass man irgendeinen Webmaster zum Aufbau des Links beläppert – sei es mit Geld, Rück-Verlinkung oder wie auch immer. Man darf dabei nur nicht immer ausschließlich seine „Money-Keyword-super-gewinnbringende-Landingpage“ im Auge haben :-)

Auch so: und natürlich braucht natürlicher Linkaufbau auch Zeit. Bei mir dauert es in aller Regel 8 – 12 Wochen, ehe ein neuer Artikel für wenig umkämpfte aber viel gesuchte Keywords auf vordere Positionen kommt. Und dann muss man noch ein paar Wochen oder Monate warten, ehe diese hilfreiche Seite dann als Quelle genutzt und verlinkt wird.

Alles ganz einfach :-) Viel Erfolg.

