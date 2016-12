Traffic über bing!? Daten von meinen Websites

Michael Schöttler hat heute eine interessante Meldung gepostet: Laut dem amerikanischen Dienst Comscore, der regelmäßig Daten zur Internetnutzung erhebt, ist der Anteil der Suchmaschine bing im deutschen Internet-Suchmarkt auf 10% (zehn Prozent!) gestiegen. Das ist wirklich eine erstaunliche Meldung – denn zum ersten mal seit Jahren, ach Jahrzehnten, scheint sich der einzige verbliebene ernst zu nehmenden Wettbewerber von Google aufzuraffen, mal wirklich zum Wettbewerber zu werden. In den USA sind es dank der Kooperation mit yahoo und der Voreinstellung von Windows 10 inzwischen schon 30 Prozent. So sagt zumindest ComScore…

[Ich muss der Vollständigkeit halber erwähnen, dass ich die comScore-Analyse nicht selber gelesen habe, sondern mich auf die Meldung von Michael im Seo-Portal beziehe. Er bezieht sich offenbar auf einen facebook-Post von Marcus Tandler.]

Grund genug, diese Zahlen mal anhand meiner Projekte zu überprüfen. Ist der Anteil der Besucher auf meinen Websites ebenfalls so hoch? Im Folgenden mal einige exemplarische Websites von mir und ihre Trafficquellen. ich habe nur Projekte ausgewählt, die mehr als 800 Besucher pro Tag haben (Sitzungen). Die Daten stammen aus Google-analytics, der Erhebungszeitraum sind die letzten 30 Tage.

http://www.brillen-sehhilfen.de

Suchtraffic: Google + Google Bildersuche + bing = 102.796

Proz. Anteil Google Organisch = 76,52 %

Proz. Anteil Google Bildersuche = 21,08 %

Proz. Anteil Bing = 2,38 %

http://www.sehtestbilder.de

Suchtraffic: Google + Google Bildersuche + bing= 53.226

Proz. Anteil Google Organisch = 81,12 %

Proz. Anteil Google Bildersuche = 16,55 %

Proz. Anteil Bing= 2,32 %

http://www.martin-missfeldt.de

Suchtraffic: Google + Google Bildersuche + bing + yahoo = 25.842

Proz. Anteil Google Organisch = 75,72 %

Proz. Anteil Google Bildersuche = 21,24 %

Proz. Anteil Bing + yahoo = 3,03 %

http://www.bildersuche.org

Suchtraffic: Google + Google Bildersuche + bing + yahoo = 21.301

Proz. Anteil Google Organisch = 89,16 %

Proz. Anteil Google Bildersuche = 5,61 %

Proz. Anteil Bing + yahoo = 5,22 %

http://www.tagseoblog.de

Suchtraffic: Google + Google Bildersuche + bing = 13.899

Proz. Anteil Google Organisch = 86,48 %

Proz. Anteil Google Bildersuche = 12,18 %

Proz. Anteil Bing = 1,33 %

http://www.lichtmikroskop.net

Suchtraffic: Google + Google Bildersuche + bing = 33.777

Proz. Anteil Google Bildersuche = 61,95 %

Proz. Anteil Google Organisch = 36,95 %

Proz. Anteil Bing = 1,08 %

Fazit: Bing-Seo lohnt sich (für mich) nicht

Bei allen weiteren, kleineren Projekten von mir sieht es ganz genau so aus. Der Anteil von Traffic über die Bing-Suche beträgt zwischen 2 und 3 Prozent, in weniger Fällen geht es bis zu 5 Prozent.

Das ist weit entfernt von den 10 Prozent Suchanteil, und ich kann bei mir auch in keinster Weise ein Steigerung erkennen – so sehr ich das auch bedaure (!). Wie ComScore auf seine Daten kommt, bleibt mir ein Rätsel. Vielleicht messen die nur, auf wie vielen rechnern bing installiert ist – was ja noch nichts darüber aussagt, wie viele Leute die bing-Suche tatsächlich nutzen.

Bei einigen von mir kontrollierten Keywords mit hohem Suchvolumen liege ich bei bing sogar besser als bei Google (Beispiel: Gleitsichtbrille). Es scheint, als würde bing den Brand-Faktor für etablierte Marken und Konzerne weniger hoch bewerten als Google.

Aus meiner Sicht kann ich daher nur festhalten: Spezielle Seo-Maßnahmen für die Bing-Suche scheinen mir zum jetzigen Zeitpunkt unangebracht. Zumal man nicht sagen kann, welche Effekte das auf die Google-Suche hätte. Auch wenn die Meldung nun einige Seos animieren könnte, ihren Kunden „spezielle bing-Seo-Pakete“ zu verkaufen, so scheint mir das am Ende des Tages nicht wirklich effektiv zu sein.

Oder? Was meint ihr? Habe ich einfach „die falschen Themen“? Was sagen Eure Zahlen?

Update! Denkfehler …

Danke für das Mitdenken. Ich habe natürlich einen Denkfehler in dem Artikel. Laut Comscore geht es um „Suchtraffic“, also den Anteil, der tatsächlich nur über Suchmaschinen kommt. In meinen Screens oben ist der Gesamt-Traffic enthalten. Da der zum Teil über 30 Prozent liegt, wird das Ergebnis natürlich verfälscht. Ich rechne jetzt mal aus, wie das Verhältnis von Google-Traffic zu Bing-Traffic aussieht …

