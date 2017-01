Überlegungen zum letzten Google „Core“ Update (Hummingbird-Update)

In den letzten Wochen wurden von vielen Webmastern Bewegungen in den Google-Suchergebnissen beobachtet, die über das Maß der normalen Schwankungen hinausgingen. Da Google hierzu nichts weiter kommuniziert, ist das Rätselraten groß. Was sind die Ursachen der Veränderungen? Klar will man das wissen, insbesondere, wenn die eigene Website abgerutscht ist. Im Folgenden ein paar Beobachtungen und Überlegungen von mir dazu.

Nach meiner Überzeugung handelt es sich beim „Core-Update“ um das, was bereits vor Jahren mit dem sog. Phantom-Update eingeleitet wurde. Ich weiß, dass John Müller das abgestritten hat – ich glaube ihm diesmal aber nicht :-) (Ohne dass ich damit sagen möchte, dass er wissentlich die Unwahrheit sagt, siehe dazu weiter unten).

Was hat es mit diesen ominösen Core- bzw. Phantom-Updates nun auf sich? In meinem „Google-Modell“ geht es dabei um erster Linie um User-Intention. Google analysiert demnach nicht nur seiten-spezifische Metriken wie Inhalt, Links, User-Verhalten etc (sog. Rankingfaktoren).

Die User-Intention

Neu hinzugekommen ist nun die Frage, welche (Such-) Intention wohl hinter einem Suchbegriff steht. Da Google (noch) nicht individualisierte Ergebnisse ausliefert, sondern nach wie vor weitgehend einheitliche Ergebnisse, geht es bei der User-Intention also nicht um echte Einzel-Interessen. Stattdessen nutzt Google seine ungeheure Datenfülle, um aus der Masse statistische Ableitungen berechnen zu können. Wie viele Menschen bevorzugen bei einem Begriff eher News, oder einen Shop, oder einen (Affiliate-) Ratgeber, oder Bilder, oder was auch immer. Welche Art von Seite und Inhalt wollen die User haben? Google kann anhand des Such- und Klickverhaltens Aussagen über die User-Intention ableiten.

Diese übergeordnete Analyse der User-Intention ist etwas prinzipiell anderes als der bisher bekannte Google-Algorithmus, der eben auf Rankingfaktoren basiert, die von Website-Signalen abgeleitet werden können. Weil die Website (Angebot) und die Suchanfrage (Nachfrage) zwei völlig verschiedene Dinge sind, muss Google sie nach und nach zusammenbringen. Bislang hat Google sich fast ausschließlich auf die Analyse des Angebots konzentriert – eben alles, was eine Website an Signalen bietet. Nun arbeitet man verstärkt den anderen Bereich auf: was will der User überhaupt? Hier das Schaubild, dass ich vor ca. einem Jahr dazu erstellt habe:

Wie das Zusammenführen der beiden Bereich genau abläuft, ist mir noch unklar (bzw. noch eine weiße Fläche in meinem „Google-Modell“). Entscheidend scheint mir aber zu sein, dass diese Integration (noch) nicht fließend passiert, sondern in Form von Updates. Es scheint mir jedoch klar, dass es letztlich über den sog. Hummingbird führt. Insofern würde ich dieses – wie auch alle anderen Core-Updates, als Hummingbird-Updates bezeichnen.

Was sagt Google?

Dass Google diese Art von Updates nicht kommuniziert, scheint mir nur folgerichtig. Denn was sollte man dazu auch sagen? „Aufgrund neuer Nutzer-Analysen haben wir festgestellt, das der Shop jetzt vor der Ratgeberseite stehen soll.“ Das würde vermutlich am ehesten die Datenschützer auf den Plan rufen … Nein, Google kommuniziert (via John, Gary etc.) nur über Dinge, die man als Webmaster auch beeinflussen kann (Content, Snippets, Backlink-Abbau, etc.), aber nicht über „übergeordnete Dinge“, auf die ein einzelner Webmaster eh keinen Einfluss hat. Insofern ist es falsch, zu sagen, Google würde große Updates nicht mehr mitteilen. Das machen sie schon, aber eben nur die, die auch Webmaster-relevant sind, z.B. das lang erwartete Pengiun-Update (bei dem es um die Frage der Backlinks bzw. unnatürlichen Linkaufbau geht.

Core-Updates sind übergeordnet

Nach meiner Überzeugung war das vorletzte große „Core-Update“ für zahlreiche Verschiebungen bei produktnahen Keywords verantwortlich. Seinerzeit wurden Ratgeberseiten nach hinten geschoben, weil die ersten Positionen mit Shops belegt werden sollten (völlig unabhängig von den Rankingsignalen). Um nicht versehentlich fragwürdige oder Fake-Shops nach vorne springen zu lassen, hat Google das damals mit einem Brand-Update kombiniert, so dass auch andere große Marken und Portale zu den Gewinnern gehörten (außer reine Ratgeber).

Bei den Veränderungen der letzten Wochen handelt es sich aus meiner Sicht um eine gegenläufige Bewegung. Viele größere Seiten haben verloren (außer Wikipedia). Stattdessen haben eine Reihe von kleineren Websites zugelegt. Allerdings sind die Veränderungen keinesfalls dramatisch. Es sind eher kleine Verschiebungen um einzelne Positionen – die sich natürlich in den Sichtbarkeits-Indices deutlich auswirken können, ohne dass es dafür relevante Traffic-Verschiebungen gibt. Außerdem scheint es keinen festen Termin gegeben zu haben, zumindest beobachte ich in den letzten Wochen in verschiedenen Bereichen Veränderungen, die sich kurze Zeit später aber wieder weitgehend normalisieren. Es ist eher wie das Stottern eines Motors …

Was kann man tun?

Was kann oder sollte man nun tun, wenn die eigene Seite in der Sichtbarkeit abgestürzt ist? Ich würde sagen: nichts! Natürlich sollte man weiter darüber nachdenken, was die User wirklich wollen. Ist die eigene Zielgruppe eigentlich in der Mehrheit, bezogen auf das Keyword? Es ist kein Update, das etwas über die Qualität einer Seite aussagt. Geändert hat sich die Perspektive, aus der heraus die Qualität beurteilt wird.

Selbst wenn man Positionen verloren hat, heißt das nicht, weil man irgendetwas falsch gemacht hätte. Man kann, bezogen auf die eigene Zielgruppe, die perfekte Seite haben. Aber Google hat errechnet, dass die eigene Zielgruppe eben nicht die mehrheitliche Meinung (bezogen auf das Keyword) vertritt.

Man bedient die User-Intention – die Google aus dem Verhalten von Millionen oder Milliarden von Klicks herausgefiltert hat – nicht 100%ig. Aber deswegen sollte man nicht aus einer Ratgeberseite einen Shop machen oder ein Newsportal oder alles auf einmal. Es gibt eben Keywords, bei denen man ev. in der Vergangenheit gute Rankings hatte, weil man onpage sehr vieles richtig gemacht hat (und Google damit eben Seo-technisch „bespielen“ konnte) – aber die User wollen eben bevorzugt doch etwas anderes.

Das Core-Update führt einmal mehr vor Augen, dass Seo eben nicht mehr die bekannte Disziplin aus „Onpage“ und „Offpage“ ist, sondern immer mehr mit Zielgruppen und User-Intention zu tun hat. Anders gesagt: Zielgruppen differenzieren sich – und Google definiert, wie eine Zielgruppe tickt.

