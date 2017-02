Das Problem dmoz (Open Directory Project) im SEO-Kontext

Das Open Directory Project dürfte den meisten Lesern ein Begriff sein – und für viele auch ein Ärgernis. Meist schweigen diejenigen, die aufgenommen werden. Aber diejenigen, die es nicht schaffen, schreien um so lauter. Und da das ODP im SEO-Kontext nach wie vor eine sehr wichtige Linkquelle ist, kocht das Thema in SEO-Kreisen, vornehmlich in Foren, immer wieder hoch und führt zu wüsten Beschimpfungen und Behauptungen. Im Folgenden will ich das „Problem ODP“ mal unter die Lupe nehmen. Und einige Hinweise geben, die man beachten sollte, wenn man eine URL vorschlagen möchte.

dmoz-Fakten

Das Open Directory Project wurde 1998 ins Leben gerufen. Da es kurze Zeit später von netscape gekauft und unter der Subdomain „directory.mozilla.org“ geführt wurde, hat sich auch der Name „dmoz“ etabliert. Mittlerweile enthält das manuell geführte Webverzeichnis ca. 4,5 Mio. Einträge, die in ca. 590.000 Kategorien vereint sind. Das deutsch-sprachige ODP umfasst ca. 500.000 Einträge (Quelle der Zahlen: Wikipedia).

Open Source mit ohne Einnahmen

Der Erfolg des OPD liegt sicherlich darin begründet, dass die Daten als Open Source frei zur Verfügung gestellt werden. Das funktioniert nur, weil die Redakteure (Editoren genannt) unentgeltlich arbeiten. Das ODP kommt ohne Werbung aus – logisch: denn wenn man erst einmal anfangen würde, die Kassen zu öffnen, dann würden natürlich zurecht Tausende von Redakteuren anfangen, etwas für ihre Arbeit einzufordern. Man muss kein Prophet sein, um zu sehen, dass das zu endlosen Debatten führen würde. Das Open Directory Project ist also quasi aus seiner inneren Struktur heraus gezwungen, openSource und werbefrei zu bleiben.

Die Dmoz-Redakteure

Als manuell gepflegter Webkatalog basiert das ODP auf freiwilliger Arbeit von Redakteuren. Dieses ist zugleich seine größte Stärke und Schwäche. Denn auf der einen Seite entsteht so ein vertrauenswürdiges und qualitativ hochwertiges Verzeichnis, auf der anderen Seite sind Menschen eben menschlich. Soll heißen: die Qualität der Redakteure und ihrer Arbeit kann stark variieren. Im Prinzip kann jeder – nach einer kurzen Aufnahmeprüfung – ein Dmoz-Redakteur werden. Und da die nach wie vor gesucht werden, sollte sich jeder engagierte Leser mal überlegen, ob das nicht eine schöne Sache wäre. Allerdings sollte man das nur überlegen, wenn man keine private Vorteile im Vordergrund sieht. Es ist eine ehrenamtliche Arbeit an einem guten Projekt, so ähnlich wie wenn man sich in einem Sportverein engagiert.

Das Selbstverständnis des ODP

Es zeigt sich eine Kluft zwischen dem Verständnis der ODP-Verantwortlichen und denjenigen, die ihre Seite gelistet haben wollen. Das führt regelmäßig zu viel Frust und Ärger. Nach dem Selbstverständnis aus Sicht des ODP pflegen die Redakteure selbstständig eine bestimmte Kategorie (oder mehrere, wenn es zu wenig Redakteure gibt). Sie sollen jeweils Fachleute ihre Kategorie sein und suchen selber geeignete Websites aus.

Ein weit verbreitetes Missverständnis beruht offenbar auf einem Übersetzungsfehler (der schon ewig existiert und nicht korrigiert wird. In der Dmoz-Headerzeile steht zwar der Link „URL vorschlagen„. Aber wenn man in den Hilfe-Bereich geht (und das machen sicher viele), dann steht dort klar und deutlich „URL anmelden„. Wer ein wenig nachdenkt, versteht, dass es sich um zwei völlig verschiedene Dinge handelt. Der Begriff „Anmelden“ suggeriert etwas falsches: man kann eine Seite im ODP eben nicht anmelden, sondern nur vorschlagen. Dieser Vorschlag ist quasi eine Arbeitshilfe für die Redakteure.

Aus Sicht des ODP ist also das Feature: „URL vorschlagen“ überhaupt nicht notwendig. Die Möglichkeit, eine neue Website für das Dmoz vorzuschlagen, ist also ein gut-gemeintes Angebot, mit dem man Editoren auf Seiten aufmerksam machen kann.

Aber leider …

Soviel aus Sicht des dmoz und zu den schönen Ansätzen. Leider stellt sich die Sache für viele Webmaster und SEOs anders dar…

Wer seine Site bei dmoz vorschlägt, und nicht aufgenommen wird, ist sauer – als SEO um so mehr. Und wenn man dann noch nicht einmal eine Absage bekommt und stattdessen mit verzweifelter Hoffnung wartet (und wartet und wartet), wächst im Laufe der Zeit der Frust. Und zwar aus guten Grund: denn das dmoz ist ein wichtiger Baustein beim Linkbuilding.

Das Dmoz im Seo-Kontext des Linkbuilding

Als Open-Source Projekt verteilt das ODP regelmäßig seine Daten. Jeder kann das komplette Verzeichnis nutzen. Und davon machen nicht wenige Gebrauch. Es gibt Plattformen und Portale, die das gesamte Verzeichnis integrieren, wie zum Beispiel Google selbst (siehe Google-Directory). Aber noch verbreiteter ist es, nur bestimmte Kategorien zu übernehmen. Ein gut gepflegtes thematisches Linkverzeichnis ist einfach ein schöner Benefit für viele Besucher. Und wenn man diese Daten umsonst bekommt, baut man die Dmoz-Linkliste gerne mal mit ein.

Das bedeutet: ein Link bei dmoz vervielfacht sich. In den „künstlerischen Kategorien“, in denen ich z.B. vertreten bin, kommen da einige hundert Links zustande. Diese Links sind zwar meistens an sich nicht besonders stark, aber sie haben zwei erhebliche Vorteile: sie fächern die IP-Popularität erheblich auf (weil die Links von völlig verschiedenen Servern stammen), und sie bilden einen guten „Link-Fond“, also eine breite Masse an Links. Das erleichtert die Arbeit bei aktiven Linkbuilding erheblich. Man muss sich nicht mehr um die „Unterfütterung mit Masse“ kümmern, sondern kann sich voll auf hochwertige Links konzentrieren. Ein Eintrag im ODP spart also aus SEO-Sicht bares Geld. Man könnte auch sagen: ein Nicht-Eintrag bei dmoz ist aus SEO-Sicht ein echter Nachteil.

Wem nützt ein Web-Verzeichnis?

Wem nützt eigentlich im Jahre 2010 ein gepflegtes Webverzeichnis? Sind die thematischen Linklisten im Zeitalter von Google, facebook und Twitter überhaupt noch User-relevant? Wer geht eigentlich noch ins ODP, um sich ein Bild von einer Kategorie zu machen? Hangelt man sich bei der Suche noch durch endlose Verzweigungen? Nein, das Konzept der Webverzeichnisse ist antiquiert. Es bietet schon lange keinen Nutzen mehr für Menschen – zumindest nicht für die Massen. Und da kommen wir zu dem eigentlichen Konflikt:

Die einzigen, die Webverzeichnisse wirklich nutzen, sind SEOs. Aber genau die sollen es eigentlich nicht – zumindest bei dmoz. Dieser Widerspruch existiert schon lange, und er wird von den ODP-Verantwortlichen totgeschwiegen. Und vermutlich muss das auch so sein. Denn wenn man sich als „Link-Schleuder“ verstehen würde, wäre der Lack schnell ab und das Vertrauen bei Google und Co. futsch. Das ODP ist ein Relikt, das an sich eine gute Sache ist. Ich würde mal so sagen: man schießt ein nicht-kommerzielles openSource-Projekt nicht einfach ab. Aber jede grundlegende Änderung würde vermutlich das Ende des ODP bedeuten.

Was könnte man besser machen?

Wie gesagt: Grundlegende Änderungen an der konzeptionelle Ausrichtung halte ich beim ODP für ausgeschlossen. Aber was man dort sicherlich mal überdenken sollte, ist die Art des Feedbacks. Mehr Transparenz wäre für alle Beteiligten hilfreich. Das Problem ist eben nur: Feedback macht Arbeit und kostet Zeit. Und genau das ist bei einem ehrenamtlichen Engagement schwierig. Vielleicht könnte man einen einfach einen Knopf für „Abgelehnt“ einbauen. Das würde schon viel bewirken. Natürlich wäre man dann immer noch enttäuscht, aber immerhin weiß man dann, was Sache ist.

Hoffen und warten…

Viele Webmaster klammern sich monatelang an die Hoffnung, dass ihre Site doch noch aufgenommen wird. Ich halte das für Quatsch – selbst wenn es in Ausnahmen (!) tatsächlich mal zu einer stark verspäteten Aufnahme kommt. In der Regel läuft es doch so:

der Editor bekommt eine Liste von URL-Vorschlägen

wenn er Zeit hat, schaut er/sie die Liste durch. Das geschieht im Normalfall innerhalb weniger Tage.

dafür nimmt er sich, je nach Anzahl der Links, ein paar Sekunden Zeit, vielleicht mal ein paar Minuten.

dann entscheidet sich, ob die Seite aufgenommen wird oder nicht

Dass ein Editor eine Liste mit hunderten von Vorschlägen vorliegen hat, die er vielleicht später noch aufnimmt, halte ich für Unfug. Ich habe ca. 5 Seiten eingereicht, die auch alle aufgenommen wurden. Es hat jeweils maximal eine Woche gedauert – auch bei englischen Kategorien, deren Editoren mich oder diesen Blog mit Sicherheit nicht kennen. Wer nach 14 Tagen noch nicht aufgenommen wurde, sollte nicht länger hoffen, sondern sich besser fragen, warum es gescheitert ist (damit meine ich die eigene Seite kritisch zu hinterfragen). Oder aber einfach die Sache vergessen.

Übrigens wurden noch mal ca. 5 Seiten von mir aufgenommen, die ich gar nicht angemeldet habe. Was wiederum zeigt, dass die Editoren unabhängig von den vorgeschlagenen URLs ihre Kategorien pflegen.

Ein paar Tipps für die Aufnahme im ODP

Um die Chancen eine Aufnahme bei dmoz zu erhöhen, sollte man sich überlegen, wie ein Editor tickt. Er ist für eine Kategorie verantwortlich, die er nach bestem Wissen und Gewissen betreibt. Eine vorgeschlagene Website sollte daher folgendes bieten:

Sie sollte die Kategorie inhaltlich aufwerten – also etwas Neues/Fehlendes bieten.

Die Seite sollte innerhalb weniger Sekunden zu erfassen sein: Worum geht es und wer steckt dahinter?

Die Seite sollte nicht mit Werbung vollgestopft sein.

Die Seite sollte sich nicht im Aufbau befinden, sondern bereits einigermaßen etabliert sein.

In meinen Worten: eine Seite immer erst mal ein paar Monate laufen lassen. Wenn die Seite eine Toolbar-Pagerank und regelmäßige reale Besucher hat, kann man sie bei Dmoz vorschlagen. Dafür dann störende Werbung entfernen (vor allem Adwords, sieht immer lausig aus!). Die richtige Kategorie auswählen und nochmals darauf achten, dass die Seite einen Mehrwert bietet, der in der Kategorie fehlt. Hierfür ggf. die Startseite etwas umschreiben (natürlich nur so, dass man den Inhalt der Seite nicht verfälscht. Aber man kann natürlich den Fokus etwas verschieben). Und das dann auch in dem Beschreibungstext deutlich machen. Die kompletten Richtlinien zum Vorschlagen einer URL kann man auch bei dmoz nochmals nachlesen.

Das Prinzip ist: wenn eine Website von alleine Besucher generieren kann, dann ist eine Eintragung im ODP sinnvoll. Seiten, die eh nur für Suchmaschinen erstellt wurden, sollte man einfach gar nicht erst einreichen. … Die Behauptung, man könne sich einen Eintrag erkaufen, halte ich für fahrlässig und rufschädigend. Falls es so etwas gibt, muss man die Verantwortlichen beim ODP informieren und die Sache erledigt sich von selber. Aber diese unbewiesenen Gerüchte finde ich unangebracht.

Allen, die es versuchen, viel Erfolg!

Was meint ihr: Wie wichtig ist ein Eintrag bei Dmoz? Und wo wird es sich hin entwickeln? Vielleicht doch monetarisieren und mehr professionelle Redakteure beschäftigen, die den Editoren auf die Finger klopfen und Engpässe abarbeiten?

