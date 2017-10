Ebook noch nicht fertig …

Gut Ding will Weile haben … sagte mein Opa immer. Ich hatte mir fest vorgenommen, dass das Bilder-Seo-Ebook, an dem ich schon seit über 8 Wochen sitze, Anfang Oktober fertig sein sollte. Vor allem habe ich leichtsinnigerweise diesen Termin auch unter den Artikel in der aktuellen Ausgabe der Website-Boosting geschrieben. Falls also nun ein WB-Leser hier vorbeischaut, um Näheres zu erfahren: leider dauert es noch ein paar Tage.

Das liegt auch daran, dass es immer umfangreicher wird – werden muss. Denn es gibt beim Bilder-Seo inzwischen sehr viele Aspekte zu beachten. Und um das Ganze verständlich und plausibel zu machen, habe ich verschiedene Gedankenmodelle ersonnen und grafisch dargestellt, was das Ganze noch mal in die Länge zieht. Inzwischen sind es über 130 Seiten, aber ich hoffe, noch vieles kürzen und komprimieren zu können.

Klar ist aber folgendes:

Es wird 19,95 Euro kosten – egal, wie lange ich noch daran sitze und wie viele Seiten es werden.

Es ist eine PDF-Datei im DinA 4 Format – zum Ausdrucken geeignet.

Nicht geeignet für kleine Displays (Smartphone etc.). Ob ich daraus noch eine „echte“ Ebook-Version mache (Kindle), weiß ich noch nicht.

Der Versand wird über DigiStore geregelt. Man wird es nur dort bestellen können.

Sobald es fertig ist, werde ich hier im Blog eine entsprechende Landingpage mit Bestellbutton anbieten.

Außerdem werde ich es natürlich bei Twitter und Facebook bekannt machen.

So, jetzt muss ich weiterschreiben …