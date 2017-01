Google-Suchergebnisse werden populistisch – Verantwortung des Einzelnen

Google hat in den vergangenen Monaten seinen Algorithmus erheblich verändert. Während viele sich auf „Oberflächen-Updates“ wie Panda oder Penguin konzentrieren, laufen die wirklich dramatischen Veränderungen still und leise im Hintergrund: das Phantom-Update mit dem Fokus „User-Intention“ und das Implementieren von „künstlicher Intelligenz“ in den Algo. In diesem Artikel möchte ich diese Entwicklung weiterdenken und überlegen, welche Konsequenzen das hat…

RankBrain und KI

Das Phantom Update hat eine völlig neue Herangehensweise an die Auswahl der Google-Suchergebnisse eröffnet. Vorher waren nur seitenbezogene Rankingfaktoren ausschlaggebend (Backlinks, Titel, Content, Bilder etc.). Diese Faktoren waren zwar viele, aber im Grunde berechenbar.

Doch mit dem Phantom-Update wurde der RankBrain eingeführt: dieser übergeordnete Teil des Algorithmus setzt vor der Auswahl der relevantesten Ergebnisse an: was ist überhaupt die Intention der Anfrage? Das klingt zunächst trivial, hat aber gravierende Auswirkungen. Ein Beispiel: Wer nach „Gleitsichtbrille“ sucht, was sucht er oder sie eigentlich genau? Für die Beantwortung dieser Frage kommen völlig andere Faktoren ins Spiel:

Big Data als Basis

Wonach hatte der User vorher gesucht? Vielleicht nach „Brille kaufen“, und dann direkt danach nach „Gleitsichtbrille“? Dann kann man vermuten, dass die Person nach „Gleitsichtbrille kaufen“ sucht. Oder: hatte die Person vorher nach „Wie funktioniert eine Brille?“ gesucht, und anschließend nach „Gleitsichtbrille“, dann kann man vermuten, dass die intendierte Suchanfrage „Wie funktioniert eine Gleitsichtbrille?“ lautet. Die besten, relevantesten Suchergebnisse sind also trotz des gleichlautenden Suchwortes verschieden.

Neben der Suchhistorie spielen potentiell weitere Faktoren bei der User-Intention eine Rolle: was weiß Google über die suchende Person? Alter, Wohnort, Mobilität, Schulbildung, Einkommen, Hobbies, und vieles mehr können Google dabei helfen, die Intention einer Suchanfrage besser einschätzen zu können. Ich habe diese Überlegungen mal in einer Art Infografik zusammengefasst:

Allerdings ist sich Google in vielen Fällen noch nicht ganz sicher, ob das – bezogen auf die Einzelperson – wirklich zutrifft. Möglicherweise ist das „Userprofil“ lückenhaft oder falsch. Zu stark individualisierte Suchergebnisse würden das Risiko in sich tragen, dass es zu unbefriedigenden Ergebnissen kommt. Was nun?

Ganz einfach, und hier kommt nach meiner Einschätzung die künstliche Intelligenz zum tragen: Google analysiert aus den gigantischen Datenbeständen „Mittelwerte“, statistische Wahrscheinlichkeiten – die zwar statistisch, aber eben nicht statisch sind Und zwar bezogen auf jedes einzelne Keyword, auf jeden individuelle Suchanfrage. Der Algorithmus lernt also quasi für jede Suchanfrage individuell, welches Ergebnis das relevanteste ist, und zwar bezogen auf die Intention der Mehrheit der Suchenden.

Qualität ein Auslaufmodell

Dieser Ansatz verändert den Qualitätsbegriff grundlegend.

Bislang war es so: Google-Ingenieure hatten Qualitätssignale definiert – oder eben das Gegenteil: Anti-Qualitätssignale (Spam). Die zahlreichen Rankingfaktoren (200 oder mehr) wurden in einer mehr oder weniger komplizierten mathematischen Formel miteinander verwoben und führten so zu einem Ranking. Grundlage der Bemühungen war jedoch ein individuell gesetzter Qualitätsbegriff. Was gut und was schlecht war, haben Ingenieure von Google gesetzt. Zuletzt war es das holistische Modell à la Wikipedia.

Aber diese Herangehensweise wird nun zunehmend durch einen automatisierten Prozess übernommen. Diese künstliche Intelligenz kann von sich aus nicht wissen, was gut und was schlecht ist. Aber sie lernt es, indem sie aus Besucher-Verhalten lernt. Dieser Prozess ist unstrittig eingeleitet. Noch hat der KI-Algo seine Macht sicherlich nicht wirklich entfaltet. Er befindet sich in der Aufwärmphase, und die alt-bekannte Rankingfaktoren werden noch im Vordergrund stehen. Aber es ist zu erwarten, dass die KI zunehmend die Kontrolle über den gesamten Prozess gewinnen wird. Die KI entscheidet dann über „Qualität“, oder besser gesagt: über „Relevanz“.

Antworten werden demokratisiert

Die KI hat keine „Wertmaßstäbe“ an sich – sie definiert „Relevanz“ anhand von User-Signalen – die Ergebnisse werden also „demokratisiert“. Das klingt erst mal ganz gut, nur verbinden sich in einem weitgehend unreguliertem Raum wie dem Internet damit auch weitreichende Gefahren. Klickverhalten, Absprungrate und die Interaktionsfreudigkeit werden zu bestimmenden Faktoren. Und für bestimmte Themen, das zeigen aktuelle politische Entwicklungen, werden dadurch auch die Suchergebnisse „populistisch“ werden. Aber nicht nur das…

Manipulation durch Masse

Auch Facebook und Twitter setzen bereits auf ähnliche Konzepte. Und hier zeigt sich, wie anfällig solche „demokratisierten Algorithmus-KIs“ für Manipulationen durch Massensignale sind. Mit Hilfe von „gezüchteten Spam-Bot-Armeen“ lässt sich durch pure Masse das Ausspielen bestimmter Ergebnisse beeinflussen. Wer meint, dass man Spam-Bots doch ganz einfach identifizieren könne, irrt. Immer perfider werden die Tricks, um künstliche Menschen virtuell zum Leben zu erwecken. In Kombination mit Hacker-Angriffen werden solche Systeme noch echter.

Das Phänomen ist natürlich auch schon lange in der Online-Marketing-Branche bekannt, und es gibt verschiedene Dienste, die damit werben, über „Massensignale“ (Klicks, Views, Likes etc.) die Rankings zu beeinflussen. Nur haben die bislang nicht so recht gegriffen, weil der Google-Algorithmus aufgrund menschlicher Vorgaben im Prinzip noch zwischen „gut und schlecht“ unterscheiden konnte. Das wird sich in dem Maße auflösen, in dem die KI die Kontrolle über den Prozess gewinnt.

Jeder einzelne prägt die Werte…

Für jeden von uns folgt daraus, vorsichtig zu bleiben, was die „Objektivität“, den „Wahrheitsgehalt“ und die „Relevanz“ der Suchergebnisse betrifft. Das macht ein mündiger User jetzt schon – und dennoch wissen wir alle, wie viele immer noch glauben, das, was Google als erstes Ergebnis ausgibt, sei „wahr“ und „objektiv“.

Es folgt daraus aber auch eine neue Verantwortung, die jedem obliegt: nämlich durch sein Such-, Klick- und Interaktionsverhalten an der Setzung von Werten insgesamt mitzuwirken. Über diese Verantwortung, die sich aus ihrem Verhalten im Internet ergibt, machen sich bislang vermutlich die wenigsten Gedanken …

Flapsig zusammengefasst: früher war Google Gott. Nun hat das eine künstliche Intelligenz übernommen.