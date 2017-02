Destrukturiert!

Ich habe in der Vergangenheit schon mehrere Artikel geschrieben, bei denen ich von vielen eine volle Breitseite kassierte habe. Dieser Artikel wird sich vermutlich in die Reihe einreihen. Nichtsdestotrotz will ich ihn schreiben, denn er entspricht meiner Überzeugung. Es geht um strukturierte Daten. Google wünscht sich strukturierte Daten. Das erleichtert das Crawlen der Daten und das Verstehen der Inhalte. Seit Jahren empfehlen fast alle, die Daten sauber und gut zu strukturieren. Ich nicht …

Unstrukturiertes Chaos …

Meine Seiten entstehen zumeist nicht in einem strengen CMS-Korstett (z.B. WordPress), sondern werden manuell in Dreamweaver zusammengebastelt. Natürlich binde ich seiten-übergreifende Elemente wie header oder footer via PHP ein, aber alles, was im Content passiert, baue ich manuell. Da kann es schon mal vorkommen, dass nach der H1 direkt eine H3 folgt. Oder wenn ich einen Style nur einmal brauche, dann binde ich ihn direkt über ein Style-Attribut im <div> oder <p> tag ein. Mein Content-Bereich-Tag heißt mal „content“, mal „inhalt“ oder auch mal „main“. Meine Navigation heißt manchmal „navigation“, manchmal „menu“, oder auch „uebersicht“. Bilder binde ich meinst über ein <div> Element ein, mit Bildunterschrift – aber manchmal auch nur in einem <p> mit „float-sytle“. Strukturierte Header-Informationen habe ich auch nur sehr selten, und wenn, werden sie manuell hinzugefügt. Welche Meta-Tags ich brauche, entscheidet sich dann von Fall zu Fall (für Facebook, Pinterest etc.)

Kurzum: auf allen meinen Seiten herrscht unstrukturiertes Chaos.

Ich nenne das „Originalität“ ;-)

Originelle Fehlerchen …

Nein, im Ernst. Es sind im Grunde Fehler bzw. Unsauberkeiten, die einfach im Laufe der Jahre gewachsen sind. Einen positiven Effekt habe ich darin nie gesehen, aber eben auch kleinen Nachteil.

Und wie ich nun so darüber nachdenke, wird mir bewußt, dass das sogar ganz gut so ist. Um das zu erläutern, muss ich ein wenig ausholen.

Es begann mit den Bildern …

Als Google vor 4 Jahren die „neue Bildersuche“ einführte, habe ich den Untergang des Abendlandes vermutet. Denn seit damals zeigt Google die Bilder nach einem Klick in der Google-Bildersuche in einem Frame – direkt in der Bildersuche, statt wie bis dahin die Seite zu öffnen, auf der das Bild eingebunden ist. In Deutschland haben viele Proteste dazu geführt, dass diese Art hier nicht eingeführt wird. Denn es widerspricht massiv dem Urheberrecht, wenn Google sich die Bilder aneignet und in einer eigenen anwendung nutzt. Als Bildrechte-Inhaber hat man quasi nichts davon, wenn die Bilder in voller Größe bei Google gezeigt werden.

Damals hatte ich den vergelich mit den organischen Suchergebnissen gemacht: was wäre, wenn Google sich die Inhalte einer Seite zieht und direkt in den organischen Ergebnissen anzeigt – ohne die betreffende Seite zu öffnen.

Featured Snippets

Genau diese Befürchtung bewahrheitet sich langsam. Los ging es mit den „featured Snippets“: bei vielen Keywords wird einfch eine kurze Passage aus der Originalseite in den Suchergebnissen gezeigt. Zunächst waren es nur Wikipedia-Ergebnisse, und wir dachten alle, es gäbe dafür einen Deal zwischen Wikipedia und Google. Doch dann tauchten plötzlich und vollkommen unvermittelt auch andere Textauszüge in den Google-Ergebnsise auf, darunter auch eine ganze Reihe meiner Seiten.

Das erwies sich zunächst als großer Vorteil, denn da man so schnell mal von Platz 4 oder 5 an den Platz an der Sonne springen konnte, machte sich dass spürbar in guten Besucherzahlen bemerktbar. Das führte dazu, dass ich mich (wie alle anderen Betroffenen) kaum darüber echauffierte. Der Einstieg war getan – für Google.

Zunächst waren es Fragen, bei denen diese Snippets angezeigt wurden. Solche, wo man nur kurze Antworten vermutet. Inzwischen sind es zunhamend auch Einzel-Keywords, wo diese Snippets angezeigt werden…

AMP

Nun hat Google AMP eingeführt – quasi im Alleingang, und mit dem vordergründigen Ansinnen, Seiten schneller auf Mobilgeräten ladbar zu machen. Das kann man ja eigentlich nur gut finden. Gleichzeitig drängt Google die Webmaster immer mehr dazu, ihre Daten sauber zu strukturieren, damit der Google-Algo die Inhalte schnell und effektiv laden und verstehen kann. AMP ist im Grunde die logsiche Konsequenz aus den strukturierten Daten. Nur eben ausschließlich für Google. Wer seine Seiten als AMP zur Verfügung stellt, nimmt quasi in Kauf, dass Google sie benutzt.

Und was kommt als nächstes?

Es ist schon da: Google zieht sich die AMP-Inhalte einer Seite und zeigt sie in einem Google-Frame. Bislang nur auf Mobilgeräten – aber abgesehen davon, dass das sowieso inzwischen die Mehrheit der Devices ist. Es ist nur ein kleiner Sprung zu dem Ziel, dass die Inhalte einer Seite komplett bei Google angezeigt werden. Kein lästiges Nachladen einer Website und anderer nerviger Widgets wie Werbebannern, Newsletter-Anmeldungen oder Marken-Webdesigns. Google zeigt die Inhalte seinen Usern sauber und übersichtlich im eigenen Kontext…

…

Genau darum halte ich es für sinnvoll und geboten, seine Inhalte klar und sauber zu destrukturieren. Damit man die Kontrolle behält. Macht Eure Daten so gut und schnell, dass sie für die User super sind. Das heißt nicht zwingend, dass sie (für Google und Co.) sauber strukturiert sein müssen. Wenn sie für User unverzichtbar sind, dann wird auch Google nicht drauf verzichten können!

Ich weiß, dass das wieder ein kleiner Tropfen im großen Meer ist und an der Entwicklung nichts ändern wird. Aber aussprechen muss man es dennoch…

Oder wie seht ihr das?