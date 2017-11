Über die zunehmende Emotionalisierung des SEO-Diskurses …

Seit einiger Zeit beobachte ich in meiner Facebook-Timeline einen neuen Trend. Vielleicht ist es nur meiner Bubble geschuldet (dem Facebook-Algorithmus, der meine Beiträge filtert), aber egal: jeder kann ja selber entscheiden, ob im Folgenden ein Fünkchen Wahrheit steckt oder nicht. … Suchmaschinenoptimierung verschwimmt immer mehr mit Marketing, mit Usability, big-Data, künstlicher Intelligenz und so weiter. Zu gerne werden Erkenntnisse aus den jeweils anderen Bereichen aufgegriffen und im eigenen Kontext verarbeitet.

Gut so, würde ich sagen. Eine goldene Regel des Marketing, die nun verstärkt im Seo-Zusammenhang auftaucht, scheint zu sein: Emotionalisiere! Du verkaufst nicht mit Hilfe umfangreicher Sachinformationen, sondern dank Emotionen. Auch wenn ich glaube, dass das auf mich nur bedingt zutrifft, so ist es doch letztlich sehr plausibel. Ob die Emotionalisierung des SEO-Diskurses damit zusammenhängt, weiß ich nicht.

Auf jeden Fall sehe ich zunehmend emotionale Äußerungen auf Facebook, in denen sich persönliche und berufliche Fragen vermischen. Scheint ja auch ganz gut zu laufen, diese Strategie. Das führt allerdings immer öfter dazu, dass wilde Diskussionen entstehen, die weniger durch fachliche Pro & Contra geprägt sind, sondern vielmehr zu Glaubensdiskussionen ausarten.

Soweit die Beobachtung.

Ursache der adrenalinfördernden Debatten scheint mir in vielen Fällen eine ungeklärte Ausgangslage zu sein. Du machst noch SEO für Google!? Du kaufst Links!? Du kaufst Texte bei Text-Broker!? Oder schreibst Du etwa noch selber Texte!? Es gibt tausende von Fragen, die man kaum noch stellen kann, ohne befürchten zu müssen, einen Shitstorm zu ernten. Dabei sind alle diese Fragen relevant, und es gibt – je nach Perspektive – viele Antworten, die richtig sind. Es wäre falsch, nicht mehr darüber zu diskutieren. Aber genau diese Gefahr sehe ich.

Hier ein paar Überlegungen dazu:

Die Social-Media-Währung sind Reaktionen, also Likes, Shares und Kommentare. Je mehr man davon hat, um so erfolgreicher (Popcorn für alle).

Um Reaktionen auszulösen, sind emotionale Trigger oft hilfreich.

Facebook-Postings sind meist relativ kurz. Oft liegt in der Verkürzung aber keine Vereinfachung, sondern eine Verunklärung des Sachverhaltes.

Private emotionale Statements würzen – aber sie erschweren natürlich den sachlichen Diskurs.

Wenn eine Sache mit einer persönlichen Haltung verbunden wird, kann die Kritik an der Sache leicht als Kritik an der Haltung missverstanden werden.

Warum schreibe ich das?

Ich befürchte einen Verlust an Kritikfähigkeit – sowohl auf Seiten der Kritisierenden als auch auf Seiten der Kritisierten. Es ist aus meiner Sicht lohnenswert, wenn man klar und sauber (sachlich) kritisieren kann, ohne dass der Verdacht entsteht, dass man einen Menschen oder seine Haltung in Frage stellt. Auf der anderen Seite ist aber auch wichtig, dass man Kritik annehmen kann, ohne das man sich persönlich gekränkt fühlt. Nur eine gute „Kultur des Kritisierens“ lässt eine Community wachsen, und damit jeden einzelnen Teilnehmer. Ansonsten bleibt am Ende ein Battle zwischen Trollen und Chat-Bots.

Es ist für alle, die neu in das Themenfeld SEO / Online-Marketing einsteigen, von zentraler Bedeutung, die sachliche und die emotionale Ebene auseinander zu halten. Denn ein Hauen und Stechen in Social-Media-Bubbles bringt niemanden voran. Es ist im Grunde Zeitverschwendung. Dann ziehen sich diejenigen zurück, die eigentlich viel beizutragen hätten. Aber vielleicht ist das auch ein strukturelles Problem von Social-Media-Streams …

Soviel als Gedanken-Anstoß, was meint ihr dazu? Vollkommen aufgebauscht?