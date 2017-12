Google Rankingfaktoren, Algorithmus, Rank-Brain und das ganze Zeugs …

Zur Zeit steht das Thema „Google Rankingfaktoren“ wieder hoch im Seo-Diskurs. Es laufen kontroverse Debatten, welcher Faktor wie viel Einfluss hat – oder ob das Thema tot sei. Hier mein Beitrag dazu :-) Natürlich sind die Signale, die Google ermitteln kann und die als Rankingfaktoren in den Algorithmus einfließen, nach wie vor die entscheidende Grundlage. Was in der ganzen Diskussion jedoch fehlt und oft zu Missverständnissen führt, ist ein Modell, wie diese Faktoren denn überhaupt verarbeitet werden. Was ist eigentlich der „Google Index“? Was ist im Google-Index das primäre Ordnungskriterium? Und wie genau funktioniert dieser „Google-Ranking-Algorithmus“?

Das Ganze ist leider etwas komplexer und länger, und ich habe überlegt, da ein E-Book draus zu machen – aber hey: ein Bilder-SEO-E-Book reicht. Und genau genommen habe ich das Folgende nur aufgrund des Bilder-Ebooks entwickeln können. Auch hier, wie so oft, der Hinweis: es handelt sich um ein Modell, das ich entwickelt habe. Kann sein, dass alles anders ist. Letztlich sind es Formeln, und da man die so schlecht lesen kann, versuche ich sie in Worte zu übersetzen, was natürlich Unschärfen nach sich zieht.

Was ist der Google-Index?

Warum kann Google in Sekunden-Bruchteilen Suchergebnisse präsentieren. Es gibt Milliarden von Websites, die können unmöglich in Sekundenschnelle komplett miteinander verglichen werden. Das heißt: die Rankings für einzelne Suchanfragen sind im Grunde schon vorher berechnet. Stellt sich also die Frage: wie genau ist der Google-Index aufgebaut. Was ist das vorrangige Ordnungskriterium? Besteht der Google-Index aus URLs, denen jeweils relevante Keywords zugeordnet sind?

Nein, das würde keinen Sinn ergeben: denn es gibt viel mehr Websites (URLs) als Begriffe. Die deutschen Sprache umfasst rund 500.000 Begriffe. Dem gegenüber stehen Milliarden von deutschsprachigen Websites. Es ist also folgerichtig, dass der Google-Index auf rund 500.000 Einträgen basiert. (Das ist natürlich zu kurz gedacht. Aber zunächst soll es der Einfachheit halber nur um Begriffe gehen, auch wenn es sich letztlich um „Terme“ handelt“, also auch um Wortfolgen).

Soweit so gut.

Was passiert bei der Indexierung?

Zäumen wir das Pferd nun von der anderen Seite auf: Nehmen wir eine beliebige Website. Damit sie in den Google-Index gelangen kann, muss sie von einem Crawler erfasst werden. Ein Crawler ist letztlich nichts anderes als ein kleines Computer-Programm, dass eine URL aufruft und den Inhalt herunterlädt. Zum Thema Crawling gehören Stichworte wie Crawling-Budget und Sitemap.

Google hat also den Quellcode einer Website heruntergeladen und beginnt nun mit der Analyse der Seite. Dafür wird zunächst in zwei Bereiche getrennt:

die URL – und alles was dazu gehört (Offpage)

der Seiteninhalt – und alles was dazugehört (Onpage)

In beiden Bereichen arbeiten völlig verschiedene Algorithmen, und zwar weitgehend unabhängig voneinander. Die Ergebnisse werden später wieder zusammengeführt, dazu unten mehr.

Der Onpage-Algorithmus

Mit Hilfe eines Algorithmus wird die inhaltliche Relevanz einer Website errechnet. Bei dieser Relevanz-Berechnung spielen die altbekannten Rankingfaktoren wie Seitentitel, Zwischenüberschriften, Bilder, Videos, ausgehende Links etc. eine wichtige Rolle. All diese Daten lassen sich aus dem Quellcode ziehen, und jeder Faktor kann im Verhältnis zu den anderen unterschiedlich gewichtet werden. Zum Beispiel ist die erste Überschrift wichtiger als der Seitentitel und eine Zwischenüberschrift ist höher gewichtet als ein Text am Ende der Seite. All diese Berechnungen lassen sich tatsächlich in einer Formel ausdrücken. Aber was genau wird eigentlich berechnet? Der „Inhalt an sich“???

Nein, es werden einzelne Terme durchgerechnet, und zwar im Prinzip jeder Term, der auf einer Seite auftaucht. Das kann ein einzelner Begriff sein, aber auch mehrere Begriffe hintereinander (z.B. „Schuhe“ oder „Schuhe putzen“). Am Ende der Relevanz-Berechnung steht eine Liste mit Termen, für die diese Seite Relevanz besitzt. In dieser ersten Phase reicht es, wenn der Term einfach nur häufig auf der Seite vorkommt. Die eigentliche, differenzierte Berechnung findet erst später statt. Hier mus nur geklärt werden, was später überhaupt berechnet werden soll.

Am Ende werden die relevantesten Terme auf ToDo-Listen gesetzt – inkl. der URL, für die diese Werte berechnet wurden.

Alle URLs. die in dem Dokument als Links gefunden wurden, werden auf eine (Offpage-)ToDo-Liste gesetzt.

Zudem werden alle Bild-URLs auf eine ToDo-Liste gesetzt (was dann genau geschieht, habe ich sehr detailliert in meinem Bilder-Seo-E-Book beschrieben).

Die ToDo-Listen bei der Indexierung

Es gibt im Google-Backend eine ganze Reihe von ToDo-Listen. Das Prinzip dahinter: Für verschiedene Berechnungsprozesse steht jeweils ein Heer von spezialisierten Algorithmen/Programmen zur Verfügung. Innerhalb eines Bereiches machen alle das gleiche: sie arbeiten das ab, was ihnen jeweils auf die ToDo-Liste gesetzt wurde. Wenn also ein Onpage-Algorithmus die Terme einer Website neu berechnet hat, dann landen diese Terme auf einer Liste, die dann zu einem späteren Zeitpunkt von einem anderen Algorithmus aufgegriffen und verarbeitet werden.

Das Prinzip der ToDo-Liste ist für das Verständnis des Google-Backends fundamental!

Der Offpage-Algorithmus

Parallel zur Onpage-Analyse wird eine Offpage-Datenbank gepflegt: hier werden URL gesammelt sowie alle Signale, die eine URL betreffen. Das sind im Wesentlichen Backlinks aus interner und externe Verlinkung. Auch Social-Media-Signale sind letztlich nichts anderes als Links. All diese Links werden dann in einem separaten Algorithmus gewichtet. In diesem Bereich spielt auch der berühmte Google-Pagerank eine Rolle. Bei der Link-Analyse sind unter anderem folgende Faktoren wichtig:

Ankertext

die Position des Links im Inhalt

follow oder nofollow

PageRank der Linkquelle

Trust der Linkquelle (wird aus einer anderen Datenbank gezogen, siehe unten)

Autorität der Linkquelle (wird aus einer anderen Datenbank gezogen, siehe unten)

Brand-Wert der Linkquelle (wird aus einer anderen Datenbank gezogen, siehe unten)

SSL / https

Klickrate (?) – unklar, weil Google leugnet, Daten aus Analytics oder Chrome zu verwenden

Am Ende der Berechnung hat jede URL verschiedene Score-Werte. Dazu gehört neben dem PageRank auch der Trust, die Autorität und ein Brand-Bonus.

Auch hier wird die neu berechnete URL auf eine ToDo-Liste gesetzt, damit die neuen Werte von anderen Algorithmen später weiterverarbeitet werden.

Zwischenstand …

Eine Website wurde also geteilt in URL und Inhalt, und beides wurde analysiert.

Ergebnis der Onpage-Berechnung ist eine Liste mit relevanten Termen (Keywords).

Ergebnis der Offpage-Berechnung ist ein neuer URL-Score-Wert, der die Gewichtung der eingehenden Links anzeigt.

Das reicht aber noch nicht als Grundlage für den eigentlichen Ranking-Algorithmus …

Autorität, Trust und Brand

Natürlich spielen auch übergeordnete Website-Faktoren eine wichtige Rolle. Das sind die Faktoren, die eine Domain insgesamt betreffen. Dazu gehören zum Beispiel die Anzahl der Seiten einer Domain, die Gesamtanzahl und die Qualität aller eingehenden Links, die Anzahl der Domain-Name-Erwähnungen und vieles mehr. Diese übergeordneten Faktoren sind weitgehend „unerforscht“. Sie geistern als „Aurtorität“, „Trust“ und „Brand“ durch die SEO-Gedankenspiele. Klar ist: sie haben ein großes Gewicht. Unklar ist, wie sie sich letztlich genau berechnen.

In diesem Artikel soll es aber nur um den Ablauf an sich gehen, daher nur so viel:

Ein dritter, übergeordneter und zeitlich nachgeschalteter Algorithmus kombiniert die zuvor berechneten Ergebnisse und berechnet daraus übergeordnete Werte, die in eine Domain-spezifische Datenbank eingetragen werden.

Diese Datenbank enthält für jede Domain jeweils spezifische Score-Werte:

Trust (Qualität der eingehenden Links)

Autorität (Qualität der kulmulierten Inhalte aller Unterseiten einer Domain, Anzahl der Bilder und Medien, Ankertexte etc.)

Brand-Score (Anzahl der Erwähnungen, Social-Media-Signale, Direkt-Type-Ins, etc.)

Diese Domain-Datenbank wird vermutlich nur parallel gepflegt. Veränderungen werden nicht auf eine ToDo-Liste gesetzt, sondern wirken sich erst aus, wenn ein anderer Teil-Algorithmus auf diese Daten zugreift. Allerdings werden die Werte vermutlich bei jeder Neuberachnung hinzugezogen.

Der Core – das Herzstück des Google Backends

Alles bisherige waren nur vorbereitende Berechnungen. Erst jetzt fließen die Daten wirklich zusammen. Und erst jetzt kommt das, was man gemeinhin als „Google-Index“ bezeichnet. Wie eingangs erwähnt, handelt es sich dabei um eine Datenbank, die Terme enthält, z.B. „Schuhe“, „Schuhe putzen“, „Welche Farben hat der Regenbogen“, „Warum bin ich doof“ und so weiter. Durch die Kombinationsmöglichkeiten ergibt sich wahrscheinlich eine Größe von rund 50 – 100 Mio Einträgen. Letztlich spielt die Größe aber keine Rolle (dazu unten mehr).

Entscheidend ist, dass der Google-Index nicht nach URLs sortiert ist, sondern auf Basis von Termen.

Ein wiederum sehr spezieller Algorithmus, der vollkommen anders als die zuvor genannten funktioniert, pflegt nun diesen Index. Die dahinter liegende Datenbank besteht im Wesentlichen aus zwei Bereichen:

Informationen zu dem Term.

Einer Liste von URLs, die für diesen Term Relevanz haben.

Zu den Informationen gehören zum Beispiel Synonyme, die Anzahl der Anfragen, die Anzahl der Bilder zu diesem Term, die durchschnittliche Verweildauer (?), ergänzende Suchbegriffe (wenn User den Term in der Anfrage verfeinern) und vieles mehr. Aus diesen Daten kann Google zum Beispiel errechnen, wann eine Universal-Search Integration angezeigt werden soll, welche Begriffe als Suchvorschläge angeboten werden, etc.

Jeder Term enthält eine Reihe von URLs, die erst hier, im Google-Core, berechnet werden. Dazu werden die zuvor berechneten Daten, also …

der jeweilge Score-Wert aus der Onpage-Berechnung und

die Score-Werte aus der Offpage-Berechnung

miteinander kombiniert. Als Ergebnis erhält die URL für das Ranking innerhalb dieses Terms einen bestimmten „Term-Score-Wert“. So wird also für jeden Term – oder anders gesagt: für jedes Keyword – schon vorab ein Ranking berechnet.

Aus dem zuvor Beschriebenen sind zwei ToDo-Listen hervorgegangen, die abgearbeitet werden. Jeder Term hat eine ToDo-Liste, und im Prinzip gibt es für jeden Term mindestenes einen Algorithmus, der diese Liste abarbeitet. Auf der Liste steht jeweils eine URL, und der Algorithmus berechnet die Rankingposition (für diesen Term und die jeweils genannte Website) neu.

Um die Geschwindigkeit der Ergebnis-Auslieferung zu maximieren, werden auch schon für jede URL die Snippets berechnet und angelegt. Dabei kann es zu Abweichungen kommen (Seitentitel, Description). Die Snippet-Berechnung ist ebenfalls Term-spezifisch.

Es sind also Millionen von kleinst-Programmen, die in Sekundenbruchteilen jeweils unabhängig voneinander arbeiten und den Google-Index so gut wie möglich auf dem neuesten Stand halten. Alle bekannten Verzögerungen, die man als Webmaster beobachtet, basieren darauf, dass die eigene Website auf irgendeiner ToDo-Liste steht und abgearbeitet werden muss.

Rank-Brain

Dieser Core-Algorithmus ist seit einiger Zeit schlau. Lange Zeit basierten die Berechnungen auf vorgegebenen Gewichtungen, z.B. Onpage-Score=35%, Autorität=25%, Backlinks=20%, Trust=10%, Brand=10%.

Das ist nun nicht mehr so! Stattdessen funktioniert der Core-Algorithmus mit Hilfe von Variablen, die sich für jeden Term individuell ergeben. Die Datenbank enthält also für jeden Term die Gewichtung der Rankingsignal für diesen Term. Die Gewichtung der einzelnen Rankingssignale wiederum wird aus User-Signalen gewonnen (soweit möglich) und aus AB- Tests, die Google permanent im Ranking durchführt. Aus der Masse der Signal lässt sich relativ gut herleiten, bei welchem Term die Benutzer welche Rankingsingale bevorzugen. Mal sind es viele Bilder, mal ist es eher eine SSL-Verschlüsselte Seite, mal sind es lange Texte und mal kurze Texte.

Rank-Brain bzw. die „künstliche Intelligenz“ dahinter ist letztlich nichts anderes, als das der Algorithmus sich selber die Variablen zusammensucht, die für jeden einzelnen Term relevant sind.

Und nun kommen wir wieder zum Anfang zurück: was passiert, wenn jemand eine Suchanfrage in das Google-Suchfeld eintippt? Dann wird im Index genau der entsprechende Datensatz aufgemacht.

Zunächst wird kontrolliert, ob ein Knowledge-Graph ausgespielt werden sollte oder ob Bilder, Videos, News. etc. von Bedeutung sind und an welche Stelle eine Onebox eingeblendet werden soll. Und dann wird das zu dem Zeitpunkt aktuelle, vorberechnete Ranking dieses Terms zurückgegeben (bzw. Pos. 1-10).

Aber was, wenn der Term noch gar nicht in der Google-Datenbank vorhanden ist?

Für dieses Szenario gibt es drei Möglichkeiten:

Wenn mehrere Begriffe kombiniert wurden, die es so noch nicht als Anfrage gab: In dem Fall kombiniert Google die Einzel-Terme und sucht nach URLs, die in beiden Ranking-Listen auftauchen (hier ein Matt-Cutts-Video aus dem Jahr 2012, in dem er erklärt, wie das damals ablief).

Wenn es sich um ein Kunstwort handelt, versucht Google Bestandteile zu extrahieren, die ein Term sein könnten.

Wenn das nicht gelingt, wird kein Ergebnis angezeigt.

Infografik: die Google-Algorithmen

Hie rnoch mal die Zusammenhänge in einer Infografik. Ich denke, damit wird vieles klarer :-)

Zum Vergrößern bitte anklicken, darf man runterladen, ausdrucken etc. (CC-BY-Lizenz)

Was passiert bei QDF?

Nun gibt es Suchanfragen, die kurzfristig eine sehr hohe Relevanz bekommen (z.B. politische Ereignisse). Das lässt sich an den ToDo-Listen ablesen. Denn wenn eine ToDo-Liste für einen bestimmten Term in kurzer Zeit rasant anwächst (weil der Crawler entsprechend viele neue Seiten gefunden hat und sie dann nach einer Vorab-Berechnung auf der Term-To-Do-Liste gelandet sind), dann ist das ein eindeutiges Signal, dass dieser Term gerade sehr relevant ist. Dann kann der Core-Algorithmus wiederum schnell die Gewichtung der Ergebnisseite für diesen Term umstellen und zum Beispiel die News-Onebox aktivieren, ebenso die Bilder. Zudem kann kurzfristig das Signal „indexierungsdatum“ eine hohe Gewichtung bekommen. In Nullkommanix sind die Term-spezifischen Variablem umgestellt – und der Algorithmus stellt das vorberechnete Ranking entsprechend um.

Fazit: kein Hexenwerk, aber kurz davor

Das Ganze basiert natürlich auf Signalen, die Google als Rankingfaktoren nutzt. Zwei Dinge machen es so komplex und kompliziert:

Mehrere parallele Algorithmen, die unabhängig voneinander arbeiten und ganz spezifisch funktionieren.

Ein übergeordneter Algorithmus, der die Gewichtung seiner eigenen Faktoren jeweils selber festlegt.

Die Theorie, dass der Google-Algorithmus einfach nur eine sehr lange Formel ist, in die über 200 Faktoren einfließen, ist leider nicht mehr tragfähig.

Wenn man also über Rankingfaktoren sinniert, dann sollte man sich stets überlegen, an welcher Stelle im Google-Backend er denn greift und ob man überhaupt noch verallgemeinerbare aussagen treffen kann.

Der Artikel ist hochgradig spekulativ. Es handelt sich um ein erdachtes Modell, das lediglich auf Beobachtungen und Erfahrung basiert. Für meine Zwecke ist es gut geeignet, um Veränderungen erklärbar und plausibel zu machen. Aber natürlich muss jeder selber überlegen, inwieweit diese Überlegungen in das eigene Modell passen.

Und jetzt ihr! Plausibel? An welchen Stellen ist es unverständlich oder passt nicht zusammen?

Update: Vortrag von Paul Haahr

Danke an Olaf Kopp. Dank seines Hinweises habe ich diese Folien eines Vortrags des Googlers Paul Haahr gefunden, die ich gerne hier einbinde…

