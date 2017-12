Nischenseiten: Kompetenzen erkennen und fokussieren!

Das Thema Nischenseiten hat zwar seinen Hype-Zenit überschritten – auch weil einige damit mächtig auf die Nase gefallen sind, aber dennoch ist es nach wie vor für viele attraktiv. Das liegt vermutlich auch daran, dass die Methode relativ leicht umzusetzen ist – oder zumindest scheint es so. Zwar gibt es nach wie vor noch interessante Nischenseiten, in denen man mit etwas Eifer auch gute Erfolge erzielen kann. Aber ich sehe eine grundsätzliche Gefahr in dem Ansatz. Überspitzt formuliert: man kann eigentlich nichts. Zumindest bringt einen das Nischenseiten-Thema kaum voran …

WordPress Nischenseiten erstellen

Das Handwerkszeug, das man zum Erstellen einer Nischenseite braucht, ist im Grunde pillepalle. Wer gar keinen Plan hat, dem helfen übersichtliche E-Books (z.B. das von Peer Wandiger), Facebook-Gruppen oder Ratgeber (wie der von Lukas Kurth). Ein bisschen WordPress, ein paar Workarounds rund ums Texte-schreiben oder -kaufen, dazu ein Account bei einem Stockphotoanbieter und bei einem oder mehreren Partnerprogrammen. Genau genommen ist das eine Wochenend-Ausbildung. Wer mit nichts startet, für den ist ein wenig schon eine ganze Menge. Aber auf Dauer?

Wenn die Ansprüche steigen, muss man sich weiterentwickeln. Und hier liegt die Gefahr: am einfachsten ist es, zu skalieren. Und zwar nicht in Richtung Qualität, sondern in Richtung Quantität. Man lernt nichts Neues hinzu, sondern wendet das bekannte einfach nur immer öfter an. So entstehen schnell dutzende von kleinen Nischenseiten, von denen jede vielleicht 100 oder 200 Besucher pro Tag bringen. Aber keines der Projekte hat wirklich das Potential, sich breitzumachen.

User-Intention macht Google kaputt!

Nischenseiten leben in der Regel von Google-Traffic. Und Google verändert sich. Dank selbstlernender Algorithmen kann Google die Suchintention für jedes einzelne Keyword inzwischen recht gut differenzieren. Allgemeine „Seo-Tricks“, die lange Zeit funktioniert haben, helfen immer weniger. Das gilt insbesondere für alle Bereiche, die mit Produkten zu tun haben – logischerweise das Kernthema von Nischenseiten. Denn die Monetarisierungsstrategie ist ja stets, den Traffic zu echten Shops weiterzuleiten und dafür von einem Partner eine Provision zu kassieren („Partnerprogramm“).

Google wird bei Produkten also zunehmend solche Seiten bevorzugen, die auch tatsächlich einen entsprechenden Shop haben. Zwischengeschaltete Vermittler machen immer weniger Sinn und kosten letztlich nur Zeit. Häufig verwirren sie den Benutzer auch nur, weil redaktioneller Content, zusammengeklaute Textbausteine und Werbung zu einer schmierigen Soße verschwimmen. Wer rückwärtsgewandt denkt, wird darin einen Verlust erkennen. Die User-Intention macht die altbekannte, berechenbare Trafficquelle Google kaputt!

Erkenne Dich selbst!

Für Nischenseiten-Betreiber scheint es mir daher an der Zeit zu sein, mal innezuhalten und darüber nachzudenken, was passieren würde, wenn man keinen Google Traffic mehr hätte. Ich will ja nicht sagen, dass man den Google-Traffic ignorieren sollte. Aber was wäre, wenn der von heute auf morgen nicht mehr da wäre und man sich neue Einnahmequellen suchen müsste.

Was hätte man in der „Nischenseiten-Phase“ gelernt?

Was davon kann man in anderen Bereichen anwenden?

Was kann man überhaupt gut?

Diese Selbstreflexion kann dazu führen, dass man versteht, was man tatsächlich gut kann. Das ist sicherlich individuell verschieden – die eine kann gut schreiben, ein anderer gut organisieren, ein dritten hat ein Händchen für Facebook-Ads und so weiter. In genau diesem Bereich lohnt es sich dann, zu investieren. Hier kann man als Nischenseitenbetreiber testen und vorankommen.

Kompetenzen erkennen und ausbauen!

Das Gute ist: es war ja nur ein Gedankenspiel, dass man keinen Google-Traffic mehr hätte. Man kann die eigenen Nischenseiten nun nutzen, um die hinzugewonnene Kompetenz auch tatsächlich anzuwenden. Dann wird man möglicherweise nicht mehr versuchen, unbedingt mit „Schuhe kaufen“ auf Position 1 zu ranken. Vielleicht ergeben sich ganz andere Nischenseiten-Themen, die zwar laut gängiger Tools viel weniger Volumen haben – aber dafür viel mehr der eigenen Kompetenz entsprechen.

Fokussieren und Machen!

Viel Erfolg :-)

