Vermietete Subdomains/Verzeichnisse, fremder Content und Google-Rankings

In den letzten Tagen ist ein sehr spannendes Phämomen in den Blickpunkt gerückt: es geht um Webspace, den große Plattformen, vorwiegend News-Portale, bereitstellen. Dabei handelt es sich entweder um Subdomains (z.B. vergleich.bild.de) oder um Verzeichnisse (z.B. sueddeutsche.de/vergleich). Dort bieten „Subunternehmer“ bzw. „Mieter“ eigene Inhalte an. Bislang werden vorwiegend Anbieter von Gutscheinen oder Vergleichen thematisiert, aber im Prinzip gibt es noch viel mehr (Games, Immobilien, Tarife etc). Nun sind einige dieser Anbieter bzw. der entsprechende Webspace bei dem Newsportal offenbar „abgestraft“ worden – und der Wirbel ist groß.

Für die meisten, die sich mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigen, ist das nichts Neues. Wer selber versucht, in umkämpften Bereichen gute Google-Rankings zu erzielen, hat sich sicherlich schon häufig über die großen News-Portale geärgert, die offenbar so viel Trust und Autorität haben, dass ihre Angebote häufig von Google bevorzugt werden.

„Google-Subdomain-Folder-Update“ ??? Hätte gravierende Auswirkungen …

Content-Kooperationen

Für die Newsportale und die „Kooperationspartner“ ist das Ganze natürlich ein Win-Win-Modell. Die Newsportale „vermieten“ quasi ihre Ranking-Power an andere Anbieter. Diese profitieren dann in ihren Nischen, indem sie gute Google-Rankings bekommen. Die Gewinne, die dadurch erzielt werden, teilen sich die Anbieter und die Newsportale. Die Portale haben darüber hinaus noch den Vorteil, dass sie ihr Angebotsportefolio verbreitern und möglicherweise mehr Besucher in das eigene System holen, wo man sie besser auswerten und halten kann. Außerdem steigt natürlich die Gesamt-Sichtbarkeit und damit auch die Verhandlungsbasis für Werbeanzeigen.

Kein Spam! aber …

Um es klar zu sagen: es geht hier nicht um Spam. Die Inhalte, die auf den vermieteten Subdomains angeboten werden, sind gut und bei vielen Usern beliebt. Google sagt daher auch klipp und klar, dass dieses Vorgehen nicht gegen die Google-Webmaster-Guidelinees verstößt. Aber … !

Dennoch empfiehlt Google den Newsportalen, bei diesem Vorgehen vorsichtig zu sein bzw. es besser gleich zu unterlassen.

Das Problem: Bessere Rankings für Geld!

Der Witz ist: im Grunde kann man sich mit der Methode bessere Google-Rankings erkaufen. Denn man profitiert natürlich von den Domain-Signalen (Trust, Autorität, Backlink-Profil) des News-Portals. Ein kleines Gutschein-Portal hat in den Google-Rankings bei umkämpften Keywords natürlich einige Schwierigkeiten, um vorne zu ranken. Aus dem Grund sind einige in der Vergangenheit beim Linkaufbau möglicherweise auch etwas zu hoch am Wind gesegelt.

Aber mit einem Stern, Fokus, Brigitte oder Süddeutsche im Domainnamen ist das alles kein Problem mehr.

Google in der Zwickmühle

Google befindet sich hier natürlich in einer Zwickmühle. Einerseits will man vermeiden, dass man sich – außerhalb des Adwords-Universums – gute Rankings erkaufen kann. Anderseits kann man gegen die nun offengelegte Praxis kaum etwas ausrichten. Denn wie könnte man den Verlagen vorschreiben, mit welchen Kooperationspartnern sie ihre Inhalte erstellen oder anbieten? Letztlich stehen sowieso hunderte von Menschen hinter solchen großen Portalen – und ob die nun fest angestellt sind, freie Mitarbeiter oder in anderen Firmen die Inhalte erstellen, spielt ja keine Rolle.

Einbruch um 50% – wohl kaum Zufall … (Bildquelle: Sistrix.de)

Nun hat Google offenbar ein paar dieser Domains manuell abgestraft (z.B. stern.de, siehe Grafik zuvor). Auf welcher Grundlage – und warum gerade die – ist unklar. Konsequenterweise müsste man nun alle diese Subdomains und Verzeichnisse abstrafen. Aber genau da geht das Problem ja los: wie will man das überhaupt erkennen und nachweisen? Und warum sollten die Verlage das nicht dürfen? Zumal es ja gar nicht den Webmaster-Guidelines widerspricht.

Was, wenn Google es laufen lässt?

Andererseits: wenn Google das nicht konsequent abstraft, warum sollte das nicht breite Schule machen? Warum sollte ich nicht auf Kooperationssuche gehen, und auf einer starken Domain einen Webspace anmieten, auf dem ich eigene Inhalte anbiete. Oder anders herum: warum soll ich nicht auf meinen Domains bestimmte Bereiche anbieten, die dann von anderen bespielt werden?

Letztlich liefe das alles darauf hinaus, dass man starke Domains bezahlt, um gute Rankings zu erzielen. Früher hat man dafür bezahlt, einen oder zwei Links von einer starken Domain zu bekommen. Heute mietet man einfach ein Verzeichnis – und kann noch viel mehr profitieren. Links braucht es gar nicht mehr, wenn man seine Inhalte direkt in dem großen Brand-Portal unterbringen kann.

Was meint ihr? Höchste Zeit, dass dieser „Brand-Rankingbonus“ verschwindet und sich die guten Inhalte durchsetzen – unabhängig von der Domain? Oder ist das eigentlich vollkommen legitim, dass Portale, Anbieter und Webmaster miteinander kooperieren? Wo verläuft die Grenze zwischen „eigenem Content“ und „fremden Content“?

Mehr zu dem Thema …

Philipp Klöckner hat einen langen, gewohnt Google-kritischen Artikel dazu geschrieben, in dem er unter der Frage nachgeht, wer das Thema eigentlich ans Licht gebracht hat – und warum Google bei einer Abstrafung vielen journalistischen Angeboten eine wichtige Finanzierungsquelle entzieht. Siehe: Searching for Harm – Did Google Take Another Swing at the Publishing Industry?

Auch bei Serachmetrics gibt es bereits eine erste Auswertung dazu: How Voucher and Comparison Platforms use Publishers to Generate Huge Google Reach

Bei Sistrix findet man ebenfalls eine datenbasierte Analyse. Dabei fällt vor allem auf, dass Subdomains scheinbar weniger stark betroffen sind als echte Verzeichnisse: Google geht (mal wieder) gegen die Vermietung von Subdomains und Verzeichnissen vor