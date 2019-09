Überlegungen zum Google Sept-2019 Core-Update

Nach gravierenden Core-Updates im Oktober 2018 (Medic), März 2019 und Juni 2019 hat Google nun das vierte große Core-Update im Laufe der letzten 12 Monate nachgelegt. Das Ganze wurde von Google angekündigt und es ist unklar, ob es noch läuft und wenn, wie lange noch. Insofern sind die folgenden Überlegungen und Beobachtungen nur eine Momentaufnahme.

Wie viele wissen, betreibe ich eine ganze Reihe unterschiedlicher Domains. Nachdem diese Domains zuvor bei Penguin- und Panda-Updates sehr stabil und Update-resistent waren, reagieren sie seit den Core-Updates sehr sensibel. Also, welche Auswirkungen hat das aktuelle Core-Update auf meine Domains?

Beispiel: Blutwert.net

Nehmen wir zunächst die Seite Blutwert.net, die sich als besonderes Sensibelchen entpuppte. Hier der Screen, der die Sichtbarkeitsentwicklung seit Beginn zeigt (alle Screens von Sistrix):

Blutwert.net – Entwicklung der Sichtbarkeit seit Beginn

Man erkennt, dass es im November 2018 stetig nach oben ging … viel zu stark, wie sich im März 2019 herausstellte. Da büßte die Domain 75% ihrer Sichtbarkeit ein (und damit übrigens auch fast 75% des Traffics). Das Juni-Update war dann kein Paukenschlag, sondern eher ein ganz langsamer, gemütlicher Abstieg. Und nun?

Blutwert.net: Tägliche Sichtbarkeit im Sept. 2019

Wie man sieht, geht es minimal bergauf. Erneut nichts, was sich von heut auf morgen auswirkt, sondern sehr sehr beschaulich.

An der Domain Blutwert habe ich regelmäßig gearbeitet. Dabei habe ich nicht nur neue Artikel und Bilder hinzugefügt, sondern auch das Layout , das Gesamt-Design und vor allem bestehende Artikel weiter verbessert. Aber: was ich auch mache, es wirkt sich in der Vergangenheit gar nicht und nun nur minimal aus.

Gegenbeispiel Sehtestbilder.de

Nun ein Gegenbeispiel: meine Domain sehtestbilder.de ist uralt. Im Grunde sind die Inhalte fast 10 Jahre alt. An dieser Domain habe ich in den letzten 12 Monaten fast gar nichts verändert, außer das Design der Kopfzeile. Hier zunächst die Gesamt-Entwicklung:

Sehtestbilder.de: Entwicklung der Sichtbarkeit (gesamt)

Man erkennt, dass auch hier das Oktober 2018 und das März-2019-Update das Gleiche ausgelöst hatten: erst rasanter Anstieg, dann noch viel größerer Einbruch. Und nun? Was hat das Core-Updtae Sept. 2019 bewirkt?

Sehtestbilder.de – Verdoppelung der Sichtbarkeit nach dem Sept. 2019 Core Update

Diese Domain hat sich nun – oh Wunder – wieder aus der Asche erhoben und strebt wieder dem Ranking-Himmel entgegen. Gleichwohl: ich habe keine Ahnung, warum.

Drittes Beispiel: Brillen-Sehhilfen.de

Als drittes Beispiel sei meine Brillen-Sehhilfen.de genannt. Auch hier zunächst der Blick auf die Gesamt-Entwicklung:

Brillen-Sehhilfen.de: Entwicklung der Sichtbarkeit (gesamt)

An dieser Domain kann man schön die historische Abfolge der Core-Updates ablesen. Sei es das Panda-4 (C), das erste Phantom-Update (D), das zweite und dreitte Phantom-Update („Unknown“: E und danach), sowie das Medic-Update (F) und das March-2019-Core-Update (G).

Was genau diese Sensibilität für Core-Updates bewirkt, ist natürlich die große Frage. Da sich diese Muster des Anstiegs und Abfalls bei allen meinen Domains zeigt, liegt es nahe, dass es nicht unbedingt mit den Inhalten der Seite zu tun hat.

An der Brillenseite habe ich in den vergangenen 12 Monaten kaum gearbeitet. Hier und da ein paar kleine Verbesserungen oder Korrekturen, das ist alles. Wie wirkt sich hier nun das aktuelle Core-Update aus?

Brillen-Sehhilfen.de: aktueller Anstieg seit dem 18.9.2019

Auch hier ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, wenngleich weniger als bei der Sehtetstbilder-Seite. Auch hier gab es einen kurzzeitigen Abfall, ehe die Sichtbarkeit seit dem 18.9.2019 wieder ansteigt. Der Ankündigungstweet stammt jedoch vom 24.9.2019. War das davor bloss Zufall? Egal …

Was folgt daraus?

Obwohl das Ganze noch sehr frisch ist, wage ich ein paar Hypothesen:

Das aktuelle Core-Update hat erneut nichts mit verbesserten Inhalten zu tun! Domains, an denen ich nichts geändert habe, sind ebenso positiv betroffen wie solche, an denen ich wie verrückt versucht habe, sie zu verbessern

zu tun! Domains, an denen ich nichts geändert habe, sind ebenso positiv betroffen wie solche, an denen ich wie verrückt versucht habe, sie zu verbessern Wie schon nach dem Juni-Core-Update scheint das Update sich erst langsam zu entfalten . Möglicherweise haben die Google-Entwickler verstanden, das allzu große Sprünge nur gewaltige Aufschreie auslösen. Wenn sich die Katastrophe nur langsam entfaltet, bleiben viele sprachlos …

. Möglicherweise haben die Google-Entwickler verstanden, das allzu große Sprünge nur gewaltige Aufschreie auslösen. Wenn sich die Katastrophe nur langsam entfaltet, bleiben viele sprachlos … Bislang liefen die Ergebnisse zwischen Desktop und Smartphone einigermaßen synchron. Ich habe den Verdacht, dass sich diese Kurven nun viel weiter auseinander entwickeln. Möglich ist, dass Google nun viel differenzierter zwischen Desktop und Smartphone unterscheidet. Möglicherweise sind es in Zukunft zwei verschiedene Algorithmen (?).

einigermaßen synchron. Ich habe den Verdacht, dass sich diese Kurven nun viel weiter auseinander entwickeln. Möglich ist, dass Google nun viel differenzierter zwischen Desktop und Smartphone unterscheidet. Möglicherweise sind es in Zukunft zwei verschiedene Algorithmen (?). Auffällig ist, dass diejenigen Seiten vom aktuellen Core-Update profitiert haben, die viel orginären und uniquen Content haben. Das bezieht sich nicht auf eine einzelne Landingpage, sondern auf die Gesamt-Domain. Je mehr einzigartigen Inhalt eine Domain bieten kann, um so besser. Je mehr Inhalte ich ähnlicher Form auch woanders auffindbar sind, um so schlechter.

Über diese Überlegungen hinaus ist mir in den letzten Monaten noch ein weiteres Phänomen aufgefallen:

Seo-Maßnahmen zur Verbesserung der Inhalte wirken sich fast überhaupt nicht mehr aus. Sei es die Überschrift, die Reihenfolge der Absätze, die Verteilung von Content-Links, Bildern und Ads, all das hat früher direkte Auswirkungen auf das Ranking gehabt – und ändert inzwischen offenbar gar nichts mehr.

Gleichzeitig bin ich so froh, dass ich Bilder-Seo betreibe. Denn die Bildersuche ist zur Zeit rasant schnell, Bilder finden sich schnell in der Bildersuche oder sogar in der Answer-Box, Änderungen am Alt-Text und andere Maßnahmen wirken sich innerhalb von Stunden positiv aus. Aber es ist zu befürchten, dass auch das nur eine Frage der Zeit ist.

Wie sieht es bei Euch aus? Welche Beobachtungen habt ihr gemacht?

Andere haben auch schon Vermutungen über das aktuelle Core-Update angestellt:

