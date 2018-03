Google Mobile-First-Index gestartet

Seit heute nachmittag läuft das lange angekündigte und mit Spannung erwartete Google Update „Mobile First Index“. Das hat zwar vordergründig keine direkten Auswirkungen auf die Rankings, aber vermutlich wird es dennoch bald spürbar werden. Zunächst einmal bedeutet es, dass Google in seinem Index die Inhalte indexiert (also speichert und für Rankingberechnungen benutzt), die als mobile Version zur Verfügung gestellt werden.

Wenn es also (inhaltliche) Unterschiede zwischen mobiler und Desktop-Version gibt, wird in Zukunft nur die mobile Variante indexiert – so wie in der Vergangenheit nur die Desktop-Version benutzt wurde. Dabei geht es, wie gesagt, offiziell nur um die Inhalte.

Hier der „offizielle Tweet„:

In dem verlinkten Blogpost von Google heißt es dazu:

To recap, our crawling, indexing, and ranking systems have typically used the desktop version of a page’s content, which may cause issues for mobile searchers when that version is vastly different from the mobile version. Mobile-first indexing means that we’ll use the mobile version of the page for indexing and ranking, to better help our – primarily mobile – users find what they’re looking for.

We continue to have one single index that we use for serving search results. We do not have a “mobile-first index” that’s separate from our main index. Historically, the desktop version was indexed, but increasingly, we will be using the mobile versions of content.