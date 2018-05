[…] Mobile First Indexierung in Deutschland gestartet […]

Nur am Rande: bei mir sind die ersten Domains im MobileFirst Index gelandet. Sieben Wochen, nachdem Google das angekündigt hat. Zumindest habe ich drei entsprechende Nachrchten in der SearchConsole erhalten, die ich Euch nicht vorenthalten möchte. Interessanterweise sind neben meiner Mikroskop-Seite zwei sehr „unbedeutende“ Domains mit kaum Traffic vertreten. Google priorisiert die Domains also offensichtlich nicht nach Umfang, Inhalt oder Traffic. Es ist vielleicht schlicht Zufall, welche Domains zuerst drankommen.

Hier die Nachrichten in der (alten Ansicht der) SearchConsole:

Hier eine exemplarische Benachrichtigung zum mobileFirst-Index:

Die englische Briefmarkenseite ist ein automatisierter Abklatsch meiner Briefmarken-Bilder.de, und die martin-missfeldt.net ist eine automatisierte französische Version. Beides ist uralt, lausig und hat zurecht fast keinen Traffic. Insofern werde ich hier nicht viel ableiten können. Ich glaube, ich habe da noch nicht mal eine responsive Version integriert.

Interessant ist aber die Lichtmikroskop-Seite. Die habe ich zwar mobil fit gemacht, aber ansonsten hatte ich dort seit mehreren Monaten nichts mehr gepostet. Zufälligerweise habe ich gerade gestern und heute zwei Artikel geschrieben, über den Weltbienentag und deren Datumsgeber Anton Janscha. Nun heißt es beobachten, ob oder was das für Auswirkungen hat. Wird das mit dem Indexeiren und Ranken nun wieder besser und vor allem schneller klappen? Wir werden sehen …

Oder ist das ein alter Hut? Habt ihr auch schon solche Benachrichtigung erhalten? Und schon weitere Beobachtungen dazu gemacht?