3 Monate www.blutwert.net : 1000 Besucher pro Tag

Hier der nächste Zwischenbericht über die Entwicklung meiner (neuen) Website www.blutwert.net. Ich hatte das Projekt Mitte Januar gestartet. Vor vier Wochen lagen die Besucherzahlen bei rund 150 pro Tag. Inzwischen sind es rund 1000 Besucher pro Tag (ca. 2000 Seitenaufrufe). Was habe ich verändert? Wie entwickeln sich die Rankings? Welches sind die Trafficquellen? Und verdiene ich damit schon etwas? Mehr dazu in diesem Artikel …

Zur Erinnerung: Ziel der Website ist es, Informationen für ratsuchende Patienten zur Verfügung zu stellen. Gerade beim Thema Blutwerte haben viele Ärzte oft nicht ausreichend Zeit, um alles genau zu erklären. Viele Websites, die das Thema bearbeiten, richten sich aber eher an Spezialisten: Ärzte, Studenten etc. Nur: mit diesen Fachartikeln können normale Patienten meist nichts anfangen. Die Leistung diese Website besteht also darin, diese Fachinformationen zu „übersetzen“. Dabei helfen natürlich insbesondere gute und anschauliche Grafiken und Bilder. Ich bin also quasi ein „Vermittler“ von Inhalten.

Besucherzahlen

Einleitend wie immer ein Blick auf die Statistiken. Zunächst die Besucherzahlen aus Google-Analytics: Oben die Tageszahlen, unten die Wochenzahlen:

Man erkennt, dass es inzwischen über 1000 Besucher pro Tag sind – allerdings nur an Wochentagen. Logisch, denn die meisten Patienten erhalten ihre Laborwerte in der Woche – und wollen sofort wissen, was Sache ist.

Nach dem letzten Zwischenbericht hier im Blog gab es einen ziemlich deutlichen Anstieg. Das hängt aber weniger mit dem TagSeoBlog-Artikel (oder dem Link) zusammen, sondern vielmehr damit, dass ich zuvor wirklich viele neue Themen bzw. Artikel bei Blutwert.net ergänzt hatte. Interessanterweise dauert es eine Weile, ehe die neuen Artikel sich in den Google-Rankings breit machen. Dazu unten mehr …

Trafficquellen

Die beiden folgenden Grafiken (ebenfalls aus GoogleAnalytics) bieten einen ganz guten Einblick, woher die Besucher kommen:

Fast die Hälfte kommt über ein Mobilgerät – wahrscheinlich suchen viele schon im Wartezimmer oder auf der Rückfahrt nach den entsprechenden Erklärungen für ihre Blutwerte.

Seo ist einfach (und) effektiv

Fast 80 Prozent der Besucher kommen zur Zeit über Google. Das mögen nun viele kritisieren, von wegen Abhängigkeit und so. Stimmt natürlich, aber: Es gibt kaum einen Kanal, der sich so einfach und effektiv bespielen lässt wie Google – wenn man denn zielgruppenrelevante Inhalte hat. Natürlich könnte ich jetzt in Gesundheitsportalen und Foren aktiv werden und dort fleißig meine eigenen Artikel promoten. Nur: das passiert letztlich sowieso und von ganz alleine. Denn wenn man erst einmal vordere Rankings hat, dann werden die gefundenen Seiten sowieso dort geteilt. Diese Methode des „indirekten Linkbuildings“ (natürlich entstandene Überraschungslinks) schon oft erwähnt. Kurz: was erst mal vorne ist, wird verlinkt.

Dass überhaupt schon so viele Besucher über Google kommen, hängt natürlich mit einigen ganz guten Rankings zusammen. Hier ein Blick auf die Sichtbarkeitsentwicklung (Quelle Sistrix):

Die Sichtbarkeit liegt aktuell bei 0,88. Man erkennt den klaren Zusammenhang zwischen mehr und besseren Rankings (Sichtbarkeit) und dem Traffic (s.o.). Das passt in diesem Beispiel ganz gut, weil eben 80% der Besucher über Google kommen.

Meine „Seo-Arbeit“ liegt allerdings zu 100% auf Fokussierung auf die Inhalte.

Die Technik hatte ich quasi am ersten Tag erledigt, denn ich nutze ja kein WordPress, sondern ein eigenes kleines Framework, das aufs Minimum reduziert ist. Der Speed ist daher nicht nur gefühlt, sondern auch laut pageSpeed-Tool von Google ganz gut.

In den vergangenen vier Wochen habe ich allerdings kaum neue Inhalte ergänzt. Bis Mitte März waren es rund 105, nun sind es 118. Stattdessen bin ich seit Wochen fast nur noch damit beschäftigt, meine eigenen Artikel zu „konsolidieren„. Denn mit vorderen Rankings im Gesundheitsbereich ist ja auch eine ziemliche Verantwortung verbunden – da dürfen keine Falschaussagen oder Glatteis drinstecken. Es gab und gibt erschreckend viele Passagen, an denen ich ständig nachjustieren muss. Genau das ist aber auch die Arbeit, die wahrscheinlich viele scheuen: die abgesicherten Formulierungen der medizinischen Fachsprache sind „wasserdicht“, aber wenn man es in eine allgemeinverständliche Sprache übersetzt, dann muss man sehr genau überlegen, was man wie schreibt. Zudem muss es natürlich möglichst kurz und präzise sein – denn, was beim Thema MobilFirst oft vergessen wird: die Lesegewohnheiten sind an Mobilgeräten ganz anders als am Desktop. Insofern ist „ResponsiveDesign“ nur ein Anfang, das Thema „ResponsiveContent“ steht noch bevor …

Wie entwickeln sich die Rankings?

Interessant ist, dass der gezeigte Sprung in den Rankings offenbar nicht durch viele neue Artikel verursacht wurde. Stattdessen hat es einfach eine Weile gedauert, ehe der Google-Algorithmus die Artikel dann auf vordere Rankings gelassen hat. Meine Beobachtungen legen ungefähr folgenden zeitlichen Ablauf nahe:

Es beginnt natürlich mit dem Tag des Launches eines Artikels.

nach ca. 2-3 Tage: Indexierung (site-Abfrage)

(site-Abfrage) nach ca. 3-5 Tage: erstes vorderes Ranking für die exakte Phrase des Seitentitels – aber nur dafür, oft überraschend weit vorne

nach ca. 4-6 Tagen: Ranking wieder verschwunden

nach ca. 7 – 10 Tagen: Ranking auf Pos. 11 – 20, vorrangig im Shorthead-Bereich (kurze Keyword-Terme)

nach ca. 10 – 15 Tagen: Verbesserung des Rankings auf Pos 5 – 10 im Shorthead

nach ca. 15 – 30 Tagen: erste Rankings im Mid- und Longtail-Bereich, auch unabhängig vom Seitentitel

Erst nach ca. 30 Tagen kann ein neuer (guter) Artikel seine Rankings stabilisieren – sowohl im Shorthead als auch Longtail.

Gute Beispiele hierfür sind meine „übergeordneten“ Artikel über das „kleine und große Blutbild„. Es scheint, als braucht der Google Algo mehrere Wochen, um den Inhalt wirklich semantisch zu verstehen und einordnen zu können. Erst dann rankt ein Artikel auch für Title-fremde Keywords. In dem Zusammenhang spielen auch A/B-Tests von Google in den Rankings eine sehr wichtige Rolle, mit denen Google offenbar die User-Erfahrung austestet. Habe ich schon erwähnt, wie wichtig gerade in dieser Phase gute Bilder sind? ;-)

Wäre interessant zu hören, ob ihr ähnliche Verläufe beobachten könnt.

Einnahmen?

Abschließend noch zum Nebensächlichsten: Bislang habe ich nur einen Adsense-Banner im Footer. Wie so oft mache ich mir um das Thema Monetarisierung erst mal keine Gedanken. Eigentlich folge ich ja der Regel: Einnahmen erzielen ab 100 Besuchern pro Tag. Aber in diesem Fall ist das noch viel zu früh. Das Projekt steckt nach wie vor in den Kinderschuhen. Von über 100 relevanten Blutwerten habe ich gerade mal ein Fünftel abgearbeitet. Der Adsense-Banner wirft natürlich schon etwas ab, aber es ist nur zweistellig. Und das soll es auch erst einmal bleiben. Zudem haben sich auch schon einige Anbieter von „Blut-relevanten Produkten“ gemeldet, die ich aber bislang noch alle vertröste. Erst mal will ich in Ruhe die ganzen Inhalte erstellen und verbessern …

Das ist wie mit meiner Brillenseite: zunächst mal ein gutes und solides Projekt auf die Beine stellen – und wenn es dann läuft, kann man überlegen, welche Art der Monetarisierung am besten geeignet ist, um langfristig stabile Einnahmen zu generieren.

