8 Wochen Blutwert.net – Von 0 auf 150 Besucher pro Tag

Wie versprochen, hier eine erste Zwischenbilanz meiner neuen Website Blutwert.net. Diese neue (Nischen)seite ist Mitte Januar gestartet, die Gründe hatte ich bereits in einem Artikel beschrieben (Siehe: Nischenseiten Einblicke: was, wenn ein Thema „gesättigt“ ist?). Nun sind etwa 2 Monate um, und ich möchte mal darlegen, wie ich vorgegangen bin und was das bisher gebracht hat.

Zunächst ein Blick auf die aktuellen Besucherzahlen (Google-Analytics):

Es sind inzwischen rund 150 Besucher pro Tag, Tendenz steigend. Woher kommen die Besucher? Hier die Analytics-Daten zur „Akquisition“:

Mit rund 60 Prozent kommen die meisten aus der Google-Suche. Der Grund dafür sind einige gute Rankings. Die Sichtbarkeit ist laut Sistrix inzwischen auch schon ganz gut – gemessen daran, dass sie erst seid ca. 8 Wochen im Google-Index ist.

Natürlich sind viele Rankings noch schwankend und instabil, und die tägliche Sichtbarkeit bei Sistrix sieht aus wie eine Achterbahn. Aber klar: Google testet bei einer neuen Domain natürlich, ob die User-Signale bei einer vorderen Platzierung auf gute Inhalte schließen lassen.

Kurzum: ich bin mit der Entwicklung zufrieden…

Arbeitsschritte

So, was habe ich dafür getan? Zunächst einmal habe ich in den vergangenen Wochen ca. 100 Artikel geschrieben und rund 150 Bilder erstellt. Naja, eigentlich sind es nur ca 50 Bilder, die ich jeweils in drei Versionen (Größen) abgespeichert habe. Über Indexierungsprobleme in der organischen Suche habe ich bereits geschrieben – die sind nach wie vor da – gemessen an den Minuten-Zeitspannen, die ich aus dem letzten Jahr gewohnt bin. Aber im Grunde ist es bei meinen Inhalten egal, ob die erst nach ein oder zwei Tagen im Index auftauchen.

Was ich allerdings beobachtet habe: die Google-Bildersuche ist (mal wieder) zur Zeit extrem schnell. Meine Seite kann also jetzt schon von den vielen (uniquen) Bildern profitieren, die ich erstellt habe.

Zudem habe ich ein Video produziert (Digital gemaltes Hämoglobin-Molekül) und in der Beschreibung natürlich meinen Hämoglobin-Artikel verlinkt.

Apropos Linkbuilding …

Da ich das Projekt öffentlich erwähnt habe, kamen natürlich sofort ein Haufen schlechter Links. Es gibt offenbar immer noch einige, die glauben, man könne ein neues Projekt mit massenhaften schädlichen Links abschießen. Gerade bei neuen Projekten bin ich mir nicht ganz sicher, ob da ev. sogar was dran ist.

Um dem entgegen zu steuern, habe ich mich also auch um Links gekümmert. Natürlich habe ich keine Links gekauft oder so dusseliges Zeugs. Aber was liegt näher, als erst mal zwei Infografiken zu erstellen, einmal zum Thema „Einheiten am Beispiel Blut“ und zum Thema „Hämatopoese“ (Blutbildung) – natürlich beide unter CC-BY-Lizenz. Die Landingpages habe ich über Social-Media und Pinterest geshart und tatsächlich schon einige Erwähnungen bekommen. Aber: es sind keine „Booster-Infografiken“. Mit scheinbaren „Flop-Infografiken“ habe ich inzwischen so einige Erfahrungen sammeln können. Auch wenn die nicht sofort zünden und viral zum Riesenhit werden, können sich gute Infografiken im Laufe der Wochen und Monate sehr gut entwickeln. Hier ist vor allem Pinterest Gold wert.

Dann praktiziere ich als alter Seo-Blogger natürlich den „Trick“, über eigene Projekte zu berichten (so wie in diesem Artikel). Natürlich verlinke ich von hier aus die Domain, interessierte Leser sollen sich das ohne lange Umwege anschauen können. Dass so ein Link natürlich auch ein Link ist, ist quasi ein positiver Nebeneffekt.

Am wichtigsten ist jedoch, dass ich noch eine weitere Seite zu dem Thema habe. Wie beschrieben, ist die Erythrozyten.net schon aufgrund ihres Domainnamens inhaltlich begrenzt. Von dort aus verlinke ich nun natürlich auf passende Artikel, die ich auf der neuen Domain bereitstelle. Zum Beipiel gehört das Thema „Leukozyten“ nicht wirklich auf eine Domain über „Erythrozyten“, aber natürlich taucht der Begriff an verschiedenen Stellen auf, wo ich zum Beispiel auf die Unterschiede hinweise. Wer dann mehr über Leukozyten erfahren möchte, klickt den Link und landet auf der Blutwert-Seite, wo eine Ausbreitung des Thema inhaltlich hingehört.

Kurzum: es gibt einige Möglichkeiten, auch eine neue Seite mit Links zu versorgen. Und wenn die ersten Artikel dann auf vorderen Positionen sind, dann kommen auch tatsächlich die ersten echten (Überraschungs)links, zum Beispiel aus Foren oder Frage-Portalen.

Inhalte

Bei den Inhalten habe ich wie immer einen Wechselrythmus. Zum einen schreibe ich „Hauptartikel“ zu Themen (Keywords), die ein hohes Suchvolumen und damit viel Wettbwerb haben. Diese Artikel haben sich aufgrund der semantischen Analyse so zwischen Pos. 20 und 30 eingefunden. Das ist schon mal ein guter Start. Von nun an werden sie langsam nach vorne wandern, je mehr die Domain an Autorität gewinnt.

Daneben erstelle ich aber auch bewusst solche Artikel, für die es kaum Wettbwerb gibt – in aller Regel, weil man damit nichts verdienen kann – außer eben einige wenige zufriedene Besucher. Ich habe das kürzlich in diesem Artikel beschrieben: Warum „unqualifizierter Traffic“ gut und wichtig ist.

Der Vorteil hierbei ist auch: die Domain gewinnt mit den „unumkämpften“ Themen ein eigenes Profil. Uniqueness muss sich nicht immer nur auf einzelne Artikel beziehen. Aus den Einzelartikeln ergibt sich quasi ein übergeordnetes Themenprofil, das eine gute Domain unterscheidbar macht von allen Wettbwerbern. Oder anders formuliert: die umkämpften Keywords bearbeiten alle – aber bei den unumkämpften trennt sich die Spreu vom Weizen :-)

Und als drittes versuche ich natürlich Themen zu finden, die wenig Wettbwerb haben, und trotzdem ein relativ hohes Suchvolumen. Aber das ist oft auch Glückssache, aber natürlich hilft dabei auch eine Wettbewerber-Analyse mit Menschenverstand.

Einnahmen (?)

Normalerweise habe ich als „Goldene Regel“, mit der Monetarisierung immer erst ab 100 Besuchern pro Tag zu starten. Das habe ich diesemal recht schnell erreicht, und folglich gibt es auch schon einen Adsense-Banner im Footer – möglichst unauffällig und wenig störend. Der hat bislang gerade mal einen kleinen zweistelligen Betrag erwirtschaftet. Aber das ist egal. In den nächsten Wochen, vielleicht Monaten werde ich daran nichts ändern. Denn so kann ich viel besser die User-Zufriedenheit messen: wer einen Artikel bis zu Ende liest – und dann auf einen Werbebanner klickt, ist mit großer Wahrscheinlichkeit zufriedener als ein User, der schon nach einigen Sekunden oben im sichtbaren Bereich auf den ersten Banner klickt und die Seite verlässt.

Fazit

Natürlich ist Blutwert.net keine Nischenseite, sondern eher ein Gesundheitsportal. Das soll es mittelfristig auch wirklich werden. Einstweilen baue ich weiter an den Inhalten – von ca. 150 Blutwerten habe ichgerade mal 16 abgearbeitet – das wird noch ein schönes Stück Arbeit :-)

Allen, die ein neues Webprojekt beginnen, kann ich nur empfehlen:

Gute, unterscheidbare (unique) Inhalte aufbauen (v.a. auch Bilder)

Nicht nur die umkämpften Themen angehen, sondern auch mit wenig umkämpften ein eigenes Profil gewinnen

Links sind wichtig! Überlegt also, welche Inhalte so gefragt sind, dass andere sie freiwillig und gerne verlinken. Wer Links kauft, ist nur zu faul oder unkreativ – und stellt das eigene Projekt damit von Anfang an auf wackelige Beine.

Soviel dazu. Fragen :-)

