Linkaufbau – Beachtet das Linkziel! (Seo-Campixx 2017 Vortrag)

Im Folgenden wie versprochen mein Seo-Campixx-Vortrag aus diesem Jahr. Da meine Slides nicht selbsterklärend sind, habe ich mal die wichtigsten Folien herausgezogen und werde das Ganze im folgenden Artikel nochmal beschreiben. Es geht um Linkaufbau – und zwar speziell darum, dass man sich nicht nur um die Linkquellen kümmern sollte, sondern auch immer im Auge haben muss, wie glaubwürdig das eigene Linkziel ist. Wenn man das nicht tut, können leicht fragwürdige Linkprofil-Muster entstehen …

Gehen wir zunächst von einer neuen Website aus. Diese wird aus strategischen Gründen von Anfang an in vier Bereiche strukturiert. Wie man die jeweiligen Bereiche genau bezeichnet, ist egal. Es geht um die Art der Inhalte, die darunter subsummiert sind.

Im Zentrum stehen zentrale Seiten wie die Homepage (Startseite), das Impressum sowie die Datenschutzhinweise. Hinzu kommen können hier noch eine Autorenseite (Über uns, etc.) und eine Kontaktseite (wenn erforderlich). Um diesen Kern liegen die Hauptbereiche:

Blog / News / Aktuelles

Shop bzw. Produktseiten (das können auch Affiliate-Produktseiten sein) – alles, womit man als Betreiber Geld verdienen will

Kategorien / Themen / Ratgeber

Glossar / Wiki / FAQ etc.

Wenn man so eine neue Website konzipiert und erstellt, ist es vollkommen normal, dass sie fast noch keine Inhalte hat. Dennoch kann man sie bereits mit einigen Links versorgen: in Webverzeichnissen bzw. Blog-Verzeichnissen. Das ist vollkommen normal und legitim. Man möchte seine neue Seite im Netz bekannt machen. Ich würde empfehlen, ca. 10 – 15 solcher Anmeldungen vorzunehmen. Und zwar in Verzeichnissen, die man bei Google vorne findet. So ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man keine Spam-Verzeichnisse erwischt. Aber dennoch sollte man erst einmal ein paar stichprobenartige Seiten dort anschauen, ehe man sich anmeldet.

Daneben würde ich empfehlen, für die Website ein paar Social-Media-Accounts aufzubauen. DArüber kann man später nicht nur neue Inhalte teilen, sondern Google auch signalisieren, dass man es ernst meint. Man kann diese Arbeit selber machen oder auslagern. Ich würde aber nicht empfehlen, „Linkaufbau-Pakete“ zu buchen, bei denen man in 100 oder 500 Webverzeichnissen etc. gelistet wird. So viele gute Verzeichnisse gibt es nämlich gar nicht, und die Gefahr, dass man von Anfang an viele Spam-Links bekommt, ist relativ hoch. Daher: lieber 3-4 Stunden Zeit nehmen und die Basisverlinkung selber machen.

Das war es dann erst mal. Was nun? Weitere Links sind unglaubwürdig, weil die Seite ja noch fast keine Inhalte hat. Man muss daher nun an den Aufbau der Inhalte gehen. Das kann und sollte man natürlich in erster Linie vom Thema und den User-Interessen abhängig machen – aber: wenn es um Linkaufbau geht, dann bieten sich bestimmte Inhalte an.

Zunächst lohnt es sich immer, in Blogartikel zu investieren. Denn mit jedem neuen Artikel hat man potentiell die Chance, Links zu bekommen.

Aber wir wollen ja nicht nur Blogartikel mit Links versorgen, sondern vor allem und in erster Linie unsere Produktseiten – weil die ja schließlich für Gewinn sorgen sollen. Also was nun?

Das Problem ist, dass niemand freiwillig und ohne Anreiz auf eine Produktseite verlinken würde – und schon gar nicht, wenn die Website noch gänzlich unbekannt ist, also keinerlei Brand-Signale aufweisen kann.

An diesem Punkt muss man einen kleinen Exkurs einschieben, ich habe die folgenden zwei Screens bereits ausführlich in meinem Vortrag bei Seo-Day 2016 beschrieben. Der normale Linkaufbau-Prozess ist in aller Regel aus der Seo-Brille betrachtet: Man ermitteln Linkquellen durch Wettbewerber-Analysen. Daraufhin wird der Webmaster der verlinkenden Seite kontaktiert und ein Link erbeten.

In aller Regel münden solche Verhandlungen im Linkkauf – wenn der Betreiber nicht gleich kopfschüttelnd ablehnt (so wie ich zum Beispiel).

Was aber, wenn wir diesen Prozess mal anders herum betrachten – also ohne die Seo-Brille:

Dann zeigt sich, dass man zwei entscheidende Fragen stellen muss:

Warum verlinkt ein Autor?

Wo findet er die Seite, die er verlinkt?

Warum wird ein Link gesetzt? Ganz einfach: Ein Link wird nur gesetzt, wenn es dem Autoren nützt.

Er kann sich dadurch als Experte darstellen.

Er bietet den Lesern einen Mehrwert.

Er schmückt seinen Text durch gute Empfehlungen.

(Nur sehr selten wird ein Link uneigennützig gesetzt, z.B. aus „Dankbarkeit“ oder „Hochachtung“.)

Was wird verlinkt? Ein natürlicher Link ist fast immer eine Quellenangabe. Und warum veröffentlicht der Verlinker seine Quelle?

freiwillig

weil gesetzlich oder moralisch verpflichtet

Verweis aus Schreibfaulheit

Wo findet jemand eine Linkquelle? Zwei Möglichkeiten:

Der Verlinker kennt die Linkquelle bereits. ? Meist via Social Media: Virale Inhalte (daher ist es so wichtig, auch SocialMedia Kanäle zu pflegen und Kontakte zu Influencern herzustellen – oder noch besser: Influencer zu werden).

Der Verlinker kannte die Linkquelle noch nicht. ? Google-Suche: Vordere Ergebnisse.

Diese Überlegungen münden in einem Dilemma: um von anderen als Quelle verlinkt zu werden, muss man auf vorderen Ergebnissen sein – aber um da hin zu kommen, braucht man ja eigentlich Links.

Naja, nicht ganz. Das berühmte „Linkless-Ranking“ funktioniert natürlich schon, aber eben nur bei wenig umkämpften Begriffen. Daher sollte man beim Aufbau einer Website darauf achten, dass man auch wenig umkämpfte Keywords bespielen kann – selbst wenn man vordergründig gar nichts davon hat. Hierfür bieten sich folgende Bereiche an:

das Glossar (Wiki etc.): denn hier kann man Artikel über wenig umkämpfte Short-head-Keywords schreiben (Finden durch Wettbewerber-Analyse, manchmal durch G. Suggest)

die Kategorien / Ratgeber-Seiten: denn hier kann man im Longtail-Bereich meist noch eine menge interessanter Fragen finden, die nicht optimal bearbeitet wurden (hier helfen z.B. W-Fragen-Tools)

Soweit sogut. Aber was ist nun mit den Produktseiten. Bislang investieren wir in guten Content für Bereiche, die keinerlei Gewinn abwerfen. Wie können wir nun Links für Produkte aufbauen?

Antwort: gar nicht. Denn auch hier gilt: nur wenn die Produktseiten in der Google-Suche vorne wären oder eine großen Social-Media-Buzz auslösen würden, wäre es glaubhaft,. wenn diese Seiten Links bekommen. Sonst nicht.

Es gibt aber einen „Trick“, der vollkommen nahe liegt, aber allzu oft unterschätzt wird: die interne Verlinkung. Denn interne Links geben genauso viel Linkjuice weiter wie extern. Das Geheimnis beim Linkbuilding liegt darin, überhaupt Linkjuice ins eigene System zu bekommen. Wenn man den dann hat, dann kann man ihn sehr gezielt weiterleiten und damit auch Produktseiten zu einem Ranlking-Boost verhelfen.

Soweit. Ich hoffe, dass insbesondere Einsteiger verstanden haben, dass es keinen Sinn macht, irgendwelche Links zu kaufen und gleich zu Beginn zu hinderten auf Produktseiten zu verlinken, die noch nicht einmal 10 Leute gelesen haben. Das ist vollkommen unglaubwürdig. Aus diesem Modell lassen sich wichtige Erkenntnisse zum Thema Linkbuilding ableiten, z.B.:

Links sind nur dann „glaubhaft“, wenn die Seite auch Besucher hat.

Quellen-Links sind nur dann glaubhaft, wenn die Seite auch bei Google auf vorderen Plätzen steht.

Links sind auch glaubhaft, wenn eine Seite aktuell „Buzz“ erzeugt (SM).

Schwache Keywords können gute Links erzeugen.

Links entstehen niemals „regelmäßig“!

Natürlicher Linkaufbau braucht Zeit.

Gute Links – schlechte Links!? Ist auch (!) vom Linkziel abhängig.

Egal, ob gekauft, getauscht oder selber gesetzt, das Linkziele muss „glaubhaft“ sein.

Seiten, die nicht für externe Links taugen, kann man nur intern versorgen. Das ist genau so gut!

Wer also vorhat, Links aufzubauen und damit eigene Seiten im Google-Ranking nach vorne zu bringen, der möge bitte tunlichst darauf achten, dass diese Links „glaubwürdig“ sind. Dass sie also Muster erzeugen, die auch durch natürlich gesetzte Links zustande kommen. Ob man diese Links dann selber setzt (in Foren oder Blogs), oder ob man diese Arbeit auslagert (und damit ein hohes Risiko eingeht, dass jemand „menschlich versagt“), das ist jedem selber überlassen. Am besten und sichersten ist es sowieso, nur solche Inhalte aufzubauen, die auf natürlichem Wege zur Linkquelle werden.

Allen viel Erfolg…

Weiterlesen?