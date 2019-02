SEO Rankingfaktoren und Tugenden

Johannes Beus machte kürzlich auf einen Reddit-Thread von Gary Illyes aufmerksam. Darin behauptet der Google-Webmasterbeauftragte unter anderem, dass die Google-Algorithmen viel einfacher seien als vielfach vermutet. Meine erste Reaktion war: „Klar, es gibt eben einen großen Unterschied zwischen: Was Google könnte … und Was Google macht …“. Im Folgenden daher einige Worte über meine Sicht auf den Google-Algo und die Rankingfaktoren. Es ist – so glaube ich – tatsächlich vieles viel einfacher als man denkt. Mein letzter Artikel zu dem Thema ist über ein Jahr alt – und war zugegeben verwirrend :-)

Im Folgenden geht es nur um SEO für die „organische Websuche“ von Google. Also keine Bildersuche, News, Knowledge-Graph, Answerbox, Videos etc.

Ein Großteil des Google-Algorithmus ist sicherlich damit beschäftigt, jeweils zu entscheiden, welche dieser vertikalen Antwort-Optionen zusätzlich eingeblendet werden sollten. Das lasse ich hier einfach mal weg …

Es geht also nur um die organischen Suchergebnisse, die mit Title, Description und URL eingeblendet werden. Welche Rankingfaktoren sind für diese Ergebnisse denn tatsächlich wichtig? Ohne Frage ist das Wichtigste der Inhalt der Seite. Denn Google will logischerweise, dass der Benutzer auch tatsächlich das Gesuchte findet (gute „Nutzer-Erfahrung“).

Relevanz der Seite

Rankingfaktoren sind Signale einer Website, die Google für jede Website messen und statistisch abspeichern kann (quantitativ und temporär). Wichtig ist dabei, dass Google jedes Signal tatsächlich messen kann und darf. Denn die Google-Ergebnisse werden auf Dauer nur dann plausibel und damit gut sein, wenn sie auf einheitlichen Metriken basieren. Einzelfall-Metriken aus Google-Chrome (z.B. die echte Verweildauer) oder Google-Analytics (z.B. die Absprungrate) scheiden daher in meinen Augen aus.

Text-Analyse

Grundlage ist unstrittig eine Text-Analyse des Seiteninhalts. Hierbei greift Google nicht mehr auf „Keyword-Zählungen“ zurück. Diese simple Methode von anno dazumal führte natürlich seinerzeit zu massenhaft Keyword-Stuffing. Stattdessen analysiert ein inzwischen recht komplexer „Sub-Algorithmus“ einen Text hinsichtlich zwei wichtiger Faktoren:

„ Gehalt “ – wie viele echte Informationen stecken in einem Text

“ – wie viele echte Informationen stecken in einem Text „Schreibstil“ – wie verständlich bzw. plausibel ist der Text

Vor allem der Punkt „Gehalt“ wird im Rahmen der Diskussion um holistische Landingpages oft vernachlässigt. Denn natürlich kann man einen 5000 Wörter-Artikel mit schwafelnden Floskeln auffüllen, ohne dass er wirklich viele wesentliche Informationen in sich trägt. Oder man kann einen kurzen Artikel bis zum Platzen mit Fakten auffüllen. Beides ist für einen interessierten / suchenden Leser wahrscheinlich kaum geeignet.

Das Geheimnis liegt natürlich immer in der guten Mischung:

so viele Informationen wie nötig (für die jeweiligen Suchanfrage),

wie nötig (für die jeweiligen Suchanfrage), so wenig Text wie möglich (um schnell zum Gesuchten zu gelangen),

wie möglich (um schnell zum Gesuchten zu gelangen), so nachvollziehbar, plausibel und verständlich wie nötig (für die jeweilige Zielgruppe).

Alle drei Anforderungen lassen sich auf Basis von Entitäten und vergleichender Sprachanalyse realtiv gut messen. Entscheidend ist dabei (wahrscheinlich) die Datenbasis, die Google über Jahre gesammelt hat. Auf Basis von „künstlicher Intelligenz“ lassen sich so vergleichende Analysen anstellen.

Über Bilder und andere Medien kann man dabei eine „Uniqueness“ gewinnen, die den „Gehalt“ einer Website enorm steigern kann.

Holistische Landigpage (?)

Btw, zum Thema „Holistische Landigpage„: ich würde behaupten, dass der Punkt „so kurz wie möglich“ inzwischen sehr wichtig ist. Allerdings immer vor dem Hintergrund: „so viele Informationen wie nötig“. Das Wichtigste ist jedoch: wird die Information so rübergebracht, dass sie ein User gut lesen bzw. aufnehmen kann? (Auch in diesem Kontext spielen natürlich auch Bilder eine zentrale Rolle, weshalb sie in vielen Fällen einen positiven Einfluss auf das organische Ranking haben).

Aber zurück zu den Rankingfaktoren.

Nehmen wir mal (theoretisch) an, wir hätte eine solche „optimale Landigpage“ erstellt und hochgeladen. Sie wird von Google indexiert und … sie sortiert sich erst einmal auf Position 40 oder 50 ein (so meine Erfahrung aus vielen Beobachtungen).

Man wartet eine Woche, … oder zwei, … aber nichts passiert. Als Autor oder Seo denkt man nun: OK, war wohl doch nicht optimal, der Artikel. Weil vielen die Geduld fehlt, werden nun zwei Maßnahmen angedacht:

Artikel „verbessern“, also weiter darin rumschreiben …

Backlinks aufbauen, weil: ohne geht es ja nicht.

Beides ist in meinen Augen ein Trugschluss und führt nicht selten zu einer weiteren Verschlechterung. Denn: eine der wichtigsten Seo-Tugenden ist die Geduld.

Warten … Seo-Tugend Geduld

Google hat in seinem Algorithmus so eine Art „Bremse“ eingebaut. Auch der beste Artikel zu einem bestimmten Keyword wird es nicht von Anfang an auf Position 1 schaffen. Die Bremse hat in meinen Augen zwei Gründe:

Mehrfache algorithmische Content-Analyse

algorithmische Content-Analyse Abwarten, ob der Artikel auch (inhaltlich) so bestehen bleibt .

. Erfassen von (zunächst wenigen) statistischen Daten aus den Suchergebnissen.

Vor allem der letzte Punkt ist fundamental: jede neue Seite braucht einfach eine gewisse „Serp-Daten-Historie„, bevor sie es auf vordere Positionen schafft. Bei schwach umkämpften Keywords kann diese Zeitspanne kurz sein, aber je größer der Wettbewerb eines Keywords, um so wichtiger wird die „Daten-Historie“. Hier ist der Punkt „Return to the Serps“ – also „Rücksprung in die Suchergebnisse“ sicherlich von entscheidender Bedeutung.

Bei umkämpften Keywords kann es 8 bis 12 Wochen dauern, ehe ein inhaltlich guter und relevanter Artikel von Position 50 bis auf Position 10 vorrückt.

Soll heißen: eine zeitliche Komponente ist ein wichtiger Rankingfaktor. Je umkämpfter ein Bereich, um so größer die Verzögerung.

Erst nach Ablauf dieser Zeitspanne kann man als Seo (und auch der Google-Algo) wirklich beurteilen, wie gut der Inhalt eines Artikels für die Suchanfrage ist.

Backlinks (!)

Einer (!) dieser Faktoren zur Beurteilung von inhaltliche Relevanz und Qualität ist das Thema „Backlinks“. Aber da Backlinks der Sache nach ein natürliches und eindeutiges Signal sind – als Empfehlung einer Website für die eigenen Leser -, misst Google den Backlinks nach wie vor viel Bedeutung bei. Logisch, denn es gibt ja auch gar nicht viel mehr. Social-Media-Sharing basiert letztlich auch auf Links – wobei hier unklar ist, welche Links Google hierfür tatsächlich auswertet. In meinen Linkprofilen tauchte noch nie ein Facebook oder Twitter-Link auf. Dagegen allerdings schon z.B. Pinterest oder Google+ (R.I.P).

Die Anzahl und Qualität von Backlinks sind am Ende sicherlich wichtig, um über einige wenige Positionen zu entscheiden. Nicht mehr und nicht weniger, würde ich sagen.

Die Backlinks sind insofern ein besonderes Signal, als dass sie auf zwei Konten einzahlen:

zum Einen auf einen einzelnen Artikel (Qualität einer Website),

(Qualität einer Website), zum Anderen auf die gesamte Domain (Trust).

Trust (!)

Ein Faktor, der nur sehr langsam wächst und gedeiht, ist der Trust. Dabei geht es vor allem um Metriken, die das „Vertrauen der User in eine Website“ messen. Es ist also nicht die Frage, ob Google einer Domain vertraut, sondern ob es die User (potentiell) tun. Aus diesem Grund genießen Brands (also Marken) einen relativ hohen Stellenwert und werden in den Suchergebnisse häufig bevorzugt.

Der Trustwert ergeibt sich aus vielerlei Einzelsignalen (Rankingfaktoren), z.B.

Alter einer Domain

einer Domain Erwähnung der Marke (Domain)

(Domain) Direkte Brandsuche (type-in in das Google Suchfeld)

(type-in in das Google Suchfeld) Backlinks

Autor (Autoren), Redaktion , Impressum etc.

(Autoren), , Impressum etc. Vernetzung der Marke, Domain, Autoren in Social-Media etc.

Nur Websites, deren Inhalt für eine Suchanfrage eindeutig relevant und geeignet ist und denen die User zudem noch vertrauen können, werden vorne angezeigt.

Je höher der Wettbewerb in einem Keyword(-Bereich), um so wichtiger wird der Trust-Wert. Etablierte Domains, häufig mit mit Brand-Bonus und vielen Backlinks, haben hier einfach Vorteile.

PageSpeed

Ein sehr wichtiger Faktor ist natürlich die Ladezeit. Denn nichts nervt Benutzer mehr, als lange (auf ein Ergebnis) warten zu müssen. Google hat die Messung der Ladezeit inzwischen deutlich verfeinert. Die Verbessung ist meist vor allem eine Quellcode-(Onpage-) Optimierung – aber natürlich auch eine Frage des Servers. Ich gehe hier mal davon aus, dass man eine schnelle Seite hat. Falls nicht, wird man es in den Serps nicht schaffen. Pagespeed ist ein „Muss-Faktor“ – im Zweifelsfall wird ein Wettbewerber mit ansonsten schlechteren Signalen bevorzugt.

Klickrate und Google A/B-Tests

Zuguterletzt sei noch die Klickrate erwähnt, also: wie oft wird ein Ergbenis in der Google-Suche tatsächlich angeklickt. Google fährt laufend A/B-Tests und wechselt die Positionen von 2-3 Ergebnissen für eine gewisse Zeit. Anfangs gerne nur Nachts, später dann auch mal für ein paar Tage werden neue Websites mal um ein paar Positionen nach vorne geschoben, um zu analysieren, wie denn die Klickrate und die Rücksprungrate ist.

Wie beschrieben, hat jede Domain so eine Art „Google-Daten-Historie„, und Google testet einfach, welche von zwei Domains die besseren Werte erzielt.

Auf diese Weise wird dann über mehrere Wochen oder Monate der „Serp-Feinschliff“ gemacht, ehe unsere oben neu erstellte Website dann nach ca. 12-16 Wochen tatsächlich auf Position 1 landet :-)

Zusammenfassung: Rankingfaktoren-Gruppen

Die laut Google 200 oder neuerdings 100 Rankingfaktoren lassen sich im Wesentlichen auf sehr wenige eindampfen:

Content-Qualität (Einzelseite) Gehalt („echte“ Information) Kürze Verständlichkeit Bilder / Video / Medien Backlinks … etc

(Einzelseite) PageSpeed

Trust (Domain) Backlinks Brand Autor Vernetzung … etc.

(Domain) Zeitliche Komponente (Abwartezeit)

(Abwartezeit) Klickrate (A/B Tests)

Google Rankingfaktoren 2019

Diese Hauptbereiche, die sich jeweils aus einer bestimmten Anzahl von Untersignalen ergeben, werden dann „algorithmisch“ gewichtet, was dann am Ende zu einer mathemtisch berechenbaren Reihenfolge führt (Ranking).

Wichtig ist, dass Google dank RankBrain mittlerweile für jedes Keyword individuell analysieren kann, welche Faktoren welche Gewichtung bekommen. So spielt z.B. im Medizin-Bereich der Trust-Faktor insgesamt, und im Besonderen die Brand und der Autor, eine größere Rolle als bei Fun-Bilder-Portalen.

Und vor allem die „Serp-Daten-Historie“ wird in meinen Augen oft unterschätzt. Jedes gute Ranking, jedes positive User-Signal, jede Erwähnung und jeder erfolgreiche A/B-Klickratentest zahl auf ein langfristiges Konto ein. Das wirkt zwar nur sehr, sehr langfristig – aber wenn es wirkt, dann ist es mächtig …

So, wie immer: alles nur meine Meinung, ich bin nicht Google, was meint ihr dazu? :-)

