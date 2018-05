Google Bildersuche indexiert rasant schnell

Die Google Bildersuche indexiert neue Bilder zur Zeit mit atemberaubender Geschwindigkeit – gemessen an dem, was man von früher gewohnt ist. Ich habe heute einen neuen Artikel geschrieben (über Anton Janscha, einen Bienenzüchter), in den ich auch eine ganze Reihe von Bildern integriert habe. Nun schaue ich zu dem Keyword in die Google Bildersuche – und entdecke schon 6 dieser neuen Bilder in den Top-100 der Bilderusche (zu der entprechenden Suchanfrage). Unter den Bilder wird angezeigt: „vor zwei Stunden“.

Es hat also nur zwei Stunden gedauert, ehe diese Bilder tatschlich in der Bildersuche auf vorderen Positionen ranken. Rasant – und vieles deutet darauf hin, dass Google den Indexierungsprozess bei Bildern noch einmal erheblich optimiert hat – zumindest seit letztem Herbst, als ich umfangreiche Tests zum Thema Neuindexierung in der Bildersuche gemacht hatte.

Was habe ich getan? … Nichts Besonders! Artikel in der SearchConsole angemeldet und bei Google+, Facebook und Twitter geteilt. That’s it …

Interssant ist noch, dass keines der Bilder bisher in der Bilder-Onebox angezeigt wird. Diese scheint zwar die Bildersuche-Ergebnisse anzuzeigen, aber in Wirklichkeit sind es wohl veraltete Bildersuche-Rankings. Mal sehen, wann das aktualisiert wird.

