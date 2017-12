Wofür und wie ich die Sistrix-Toolbox nutze

Christian B. Schmidt hat einen Podcast veröffentlicht, in dem er die Sistrix-Toolbox thematisiert. Marco Janck ist auf den Zug aufgesprungen, und hat bei Facebook gefragt, ob denn niemand mehr den Sichtbarkeitsindex (SI) ernst nimmt. Sollte man nicht gerade als Seo-Agentur (oder selbständiger Seo) gerade auf einen guten Sichtbarkeitsindex optimieren? … Gute Gelegenheit, mal meinen Umgang mit der Sistrix-Toolbox kurz vorzustellen und was ich vom SI halte.

Ich bin – mal wieder – ein Sonderfall, weil ich kaum für Kunden arbeite. Wenn man das tut, bietet die Toolbox sicherlich viele weitere Möglichkeiten für eine effektive Kundenkommunikation. Gerade die Amateure aus den Chefetagen lieben einfache, übersichtliche Grafiken, Listen mit max. 10 Einträgen und vor allem Kurven, die nach oben zeigen. Kann man alles schnell und einfach aus der Toolbox exportieren.

Für mich und meine Ratgeber-Nischenseiten / Affiliate-Projekte gibt es vor allem zwei wichtige Perspektiven:

der Blick zurück: wie wirken sich umgesetzte Maßnahmen aus?

der Blick nach vorne: wo liegen für mein Projekt besondere Chancen?

SI – der Blick zurück

Der Sichtbarkeitsindex ist vor allem eins: ein Blick in die Vergangenheit. Hier kann man sehen, wie sich die Domain entwickelt und welche Maßnahmen gut gefruchtet haben und welche eben nicht. Wobei man lernen muss, die Werte im Laufe der Zeit richtig zu lesen und zu interpretieren. Nichts ist kontraproduktiver, als bei scheinbaren Einbrüchen des SI-Verlaufs sofort schnell und hektisch alles neu zu optimieren.

Für mich besonders wertvoll ist die Keyword-Liste der verlorenen oder verschlechterten Keywords. Die schaue ich mir recht häufig an, denn hier macht es nicht selten Sinn, mit neuen bzw. erweiterten Inhalten gegenzusteuern (zum Beispiel ein, zwei neue Bilder integrieren).

Ansonsten muss man ehrlicherweise sagen, dass Projekte mit einer Sichtbarkeit von unter 0,1 praktisch wie Papierschiffchen auf einem Ozean sind. Das erlaubt eigentlich kaum echte Rückschlüsse, weil man mit nur ein oder zwei guten Platzierungen in der Sichtbarkeit um 100 – 200 Prozent steigern kann.

Ich habe daher – für mich so intern – eine Sichtbarkeit 1,0 als Grenze. Erst wenn die erreicht ist, kann man mit einem Projekt wirklich „arbeiten“ und gezielt optimieren.

Chancen – der Blick nach vorn

Bis dahin ist der oben genannte 2. Aspekt der Toolbox viel wichtiger: bei welchen Keywords lohnt es sich weiter aktiv zu werden. Die Chancen bei Sistrix bieten mir in aller Regel hilfreiche Inspiration. Die Daten von Sistrix nutze ich aber nie separat. Stattdessen gleiche ich sie immer (!) mit meinen Daten aus der SearchConsole ab. Denn beide Datensets werden in der Kombination noch mächtiger.

Mit Hilfe der so gewonnen Daten ist es meist nur eine Frage der zeit, bis wann man eine Domain inhaltlich so ausgebaut hat, dass sie eine Grenze überschreitet, ab der dann wirklich sinnvolle Optimierungen möglich sind. Bei mir sind das wie gesagt, eine Sichtbarkeit von 1 und 1000 Besucher pro Tag. Wenn man das erreicht hat, geht alles weitere recht einfach von der Hand – und vor allem lohnen sich die Projekte dann auch für Affiliate-Maßnahmen …

Wettbewerber-Analyse

Natürlich bietet sich die Datenbasis von Sistrix auch an, um Wettbewerber zu analysieren. Wobei es sich dabei natürlich nur um „Ranking-Wettbewerber“ handelt. Mir nützt das meistens recht wenig, denn weder Neid noch Mißgunst oder Schadenfreude bringen meine Projekte voran. Die Wettbewerber-Analyse nützt mir vor allem als Inspiration: was sind die Inhalte, die meiner Domain noch fehlen?

Kein Traffic-Index!

Was der Sichtbarkeitsindex nicht ist – und Sistrix wird nicht müde, das stets zu wiederholen – ist ein Traffic-Index. Das ist schon deshalb völlig logisch, weil jede normale Domain nicht nur Traffic von Google bekommt, sondern aus vielen verschiedenen Quellen. Vor allem Anfänger verlieren das aber aus dem Blick, vor allem, wenn sie Seo für die einzige Traffic-Quelle halten. Das liegt vor allem deshalb nahe, weil Sistrix selber Prognosen über den Traffic eines Keywords anbietet. Ich weiß aber – wie viele andere auch – dass diese Traffic-Prognose von Sistrix in vielen Fällen falsch ist. Das liegt vermutlich auch daran, dass sich die Suchgewohnheiten der Menschen erheblich verändern. Immer mehr Menschen suchen im Longtailbereich – und viele dieser Anfragen kann Sistrix gar nicht tracken.

Zudem bewertet Sistrix vor allem Brands relativ hoch, wenn man mit einem Brand-Begriff (z.B. „Fielmann“) auf Position 3 oder 4 liegt, dann treibt das den SI nach oben, ohne dass man irgendwelche zusätzlichen Besucher hätte. Denn wer nach Fielmann sucht, der klickt sowieso das erste Ergebnis an.

Aber trotzdem: manchmal passt es doch. Eigentlich wollte ich das Gesagte mit einem Beispiel belegen, aber dann habe ich das hier gefunden: mein Projekt Erythrozyten.net bekommt tatsächlich 85% ihres Traffics über Google. Und hier gibt es eine deutliche Ähnlichkeit des Sichtbarkeitsverlaufes und des echten Traffics:

SI und echter Traffic von Erythrozyten.net

Besonders hilfreich: die Keyword-Recherche mit „Erweiterten Daten“

Für mich als Bilder-Seo ergeben sich natürlich besondere Chancen aus der Kombination von Texten und Bildern. Daher sind die Filter-Optionen im Bereich „Keywords“ sehr wertvoll. Mein neues Lieblingsspielfeld sind natürlich die Featured Snippets. Um die zu erobern, braucht man sowohl in der organischen als auch in der Bildersuche Top-Positionen.

Kurzum: der Sichtbarkeitsindex dient mir stets nur zur Beruhigung, dass alles geregelt läuft. Und der Überblick über Keywords und Chancen bieten mir eine Menge Inspiration, wie man eine Domain weiter verbessern kann.

Die Gefahr: sich zu verbeißen

Auch ich bin in der ersten Zeit einem beliebten Anfängerfehler unterlegen: nur allzu leicht verrennt man sich in den Daten. Man verbeißt sich in den Rankings einzelner Keywords. Da das oft zu nichts führt, beginnt man, die Qualität von Wettbewerbern falsch einzuschätzen, die User-Intention zu missachten, die große Google-Verschwörung zu erkennen und so weiter. Nein: einzelne Rankings sind völlig belanglos. Man darf Seo nie verbissen sehen, sondern immer probieren und studieren, bis man die Hebel findet, mit denen man Erfolg hat. Die Chancen und die erweiterte Keyword-Daten können dabei helfen. Letztlich führt das dazu, dass man das, was man selber eben besonders gut kann, in den Rankings nach vorne bekommt.

Und nun Ihr: wie nutzt ihr die Toolbox? Oder gar nicht? Was sind Eure Inspirationsquellen?

Weiterlesen?