Welchen Sinn hat das letzte Penguin-Update 4.0!?

Der sogenannte Penguin ist Teil [Google Blogartikel] des Google-Algorithmus. Weil die Berechnungen des Penguin in der Vergangenheit sehr aufwändig waren, hat Google diese Daten immer nur zu bestimmten Zeiten eingespielt (sog. Penguin-Update). Nun hat Google bekannt gegeben [Google Blogartikel], dass der Penguin-Teil zum festen Bestandteil des „Kern-Algorithmus“ geworden ist. Das kommt vollkommen unüberraschend, denn es war seit langem angekündigt. Was mich allerdings sehr verwundert, ist ein Detail, über das bereits jetzt in der Seosphäre heftig debattiert wird: Die Penguin-Abstrafung betrifft ab sofort nicht mehr eine komplette Domain, sondern nur noch einzelne Seiten. Ich kann es nicht fassen …

In der deutschen Übersetzung des Google-Posts von Gary Illyes heißt es wörtlich:

Penguin wirkt sich jetzt auf Spam aus, indem das Ranking basierend auf Spamsignalen angepasst wird, statt das Ranking der gesamten Website zu betreffen.

Was sich zunächst eher verworren anhört, wird beim Blick auf den englischen Originaltext deutlicher:

Penguin is now more granular. Penguin now devalues spam by adjusting ranking based on spam signals, rather than affecting ranking of the whole site.

Also: Penguin arbeitet nun feiner. Nicht mehr die ganze Domain wird abgestraft („in den Rankings zurückgesetzt“), sondern nur noch Seiten, die von Spam-Signalen betroffen sind.

Dieses Detail ist insofern sehr spannend, weil die Seosphäre erleichtert und begeistert jubiliert (zumindest einige). Denn im Grunde hat man ja nun nichts mehr zu befürchten. Wer eine Seite durch massenhafte Links gnadenlos nach vorne peitscht, riskiert am Ende höchstens, dass sich diese „Investition“ nicht auszahlt. Aber man muss sich nun nicht mehr davor fürchten, dass man das gesamte Webprojekt für lange Zeit an die Wand fährt.

Was soll das!?

Es ist mir völlig schleierhaft, warum Google das so kommuniziert. Es ist doch im Grunde eine Einladung, wieder mit Steinzeit-Methoden des Linkaufbaus zu beginnen. Zumal schon lange überall in der Szene getuschelt wird, dass Linkkauf immer noch blendend funktioniere. All die Neueinsteiger, die bislang zwischen Linkkauf-Empfehlungen und Linkkauf-Warnungen hin und her gerissen wurden – die werden es doch nun sicherlich mal riskieren, oder?

Wenn man das weiter denkt, dann hat der Penguin in Zukunft keine echte „Abstrafung“ mehr zu Folge. Im Grunde ist es nur eine „Entwertung der Links“. Denn natürlich wirken Links auf der gesamten Domain – auch wenn sie nur auf eine Seite gehen. Aber über interne Verlinkung wird der Linkjuice der schlechten Links natürlich intern weiter verteilt. Wenn sich aber an den übrigen Rankings einer Domain nicht mehr ändern soll, dann werden die gekauften Spam-Links nicht mehr bestraft, sondern einfach nur ignoriert.

Wer profitiert?

Ich kann einfach nicht verstehen, warum Google das so umsetzt. Die einzigen, die vom Google-Update wirklich profitieren, sind doch die Linkverkäufer bzw. Linkhändler. Sollen wir uns in Zukunft wieder vermehrt darüber ärgern, dass fragwürdige Seo-Methoden bis zum Abwinken öffentlich propagiert und angewandt werden? Man hat ja kaum was zu verlieren… Diese Penguin-Update ist eine Büchse der Pandora.

Das kann doch nicht sein!? Oder? Was übersehe ich… Helft mir …

[Das einzige, was ich mir so gerade noch vorstellen kann, ist, dass es mit Negativ-Seo zu tun hat: vielleicht gab es viel mehr Opfer, als allgemein bekannt ist. Diese Opfer sollen nun rehabilitiert werden. Aber würde Google deswegen dem gesamten Linkkauf-Spam so in die Karten spielen!?]

