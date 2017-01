[…] Seo Basics für Einsteiger (2016) […]

Da es diesen Blog schon recht lange gibt, neige ich seit einiger Zeit dazu, mich in Detailfragen zu verlieren. Das mag für die Dino-Seos ganz interessant sein – ist aber wahrscheinlich für unerfahrene Einsteiger oft un- oder missverständlich. Aus diesem Grund möchte ich im Folgenden einen kleinen Einstieg in das Thema Seo bieten. Möge es insbesondere dabei helfen, nicht auf unseriöse Versprechungen hereinzufallen. Also – wie ist der Stand der Dinge in Sachen Seo?

Bei der Suchmaschinenoptimierung geht es darum, eine Website für relevante Suchbegriffe (Keywords) so zu optimieren, dass sie bei Google und Co. weit vorne zu finden sind. Nach wie vor hat Google in Deutschland mit über 90% Marktanteil eine herausragende Position, so dass im Folgenden nur von „Seo für Google“ gesprochen wird.

[Hinweis: man darf nie vergessen, dass Google nur eine mögliche Trafficquelle ist. Es ist daher bei jeder Website zu überlegen, welche alternativen Trafficquellen es gibt und wie man entsprechende Seo-Maßnahmen so konzipiert, dass sie auch für alle anderen Quellen einen positiven Effekt haben.]

Was will Google?

Um Seo zu verstehen, muss man sich bewusst machen, was Google eigentlich will. Googles Ziel ist es, dem Besucher möglichst gut passende Ergebnisse zu liefern. Anders gesagt: Google listet solche Seiten vorne, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die User die Seite gut finden bzw. dass sie dort das Gesuchte tatsächlich vorfinden. Der gesamte Algorithmus von Google zielt von Anfang an auf die Frage, welche Seite für die Suchanfrage das beste Ergebnis ist. Dieser Algorithmus wurde dafür im Laufe der Zeit erheblich verfeinert und immer weiter verbessert. Google nutzt hunderte von Ranking-Signalen, um die Seiten an sich auszuwerten – und verstärkt gleichzeitig seine Bemühungen, zu verstehen, welche Intention die User eigentlich haben.

Kurzum: Man kann versuchen, den Algorithmus auszutricksen, indem man Schwachstellen findet – aber letztendlich wird nur die Seite wirklich nachhaltigen Erfolg haben, die tatsächlich die für die Mehrzahl der User besten Inhalte bietet. Daher ist der alte Spruch: „Content is king!“ aktueller denn je.

Mobile Seo

Die Nutzungsgewohnheiten haben sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Längst ist nicht mehr ein Desktop-PC der Standard. Stattdessen nutzen immer mehr Menschen Tabletts und Smartphones – auch für die Suche. Es ist daher fundamental wichtig, die Inhalte so zur Verfügung zu stellen, dass sie auf allen Geräten gut dargestellt werden (Responsive Design) und schnell geladen werden (PageSpeed). Man sollte daher versuchen, den Quellcode zu klein wie möglich zu halten. Vor allem WordPress in Kombination mit vielen Plugins ist dafür nicht wirklich geeignet.

Hinweis: Ob man dafür das von Google propagierte AMP nutzen sollte oder nicht, ist umstritten. Ich halte es nicht für nötig (ebenso wie das https für normale Info-Seiten), aber schaden kann es wohl auch nicht.

Accessibility – Crawlability

Um Websites zu erfassen, nutzt Google einen Crawler (Googlebot), der den Quellcode einer Website einliest und abspeichert. Dieser Vorgang sollte so zügig und reibungslos wie möglich vonstatten gehen, denn jede Website hat nur ein begrenztes Crawling-Budget. Je aufgeblähter ein Quellcode, um so geringer die Crawling-Rate – und um so länger dauert es, bis die Seiteninhalte verarbeitet werden. Das wird häufig unterschätzt. Vor allem werden bei vielen Systemen (z.B. WordPress) zahlreiche Unterseiten erzeugt (z.B. durch Tags), die keinerlei Sinn haben – und stattdessen nur Crawling-Ressourcen binden.

Das Ziel einer Website sollte sein, so klein wie möglich zu sein, nicht nur in Sachen Quellcode, sondern auch hinsichtlich der Anzahl der Seiten. Man sollte also nur genau die Seiten in den Google-Index lassen, für die auch wirklich Inhalte erstellt wurden und die es auch wert sind, dass sie dort gefunden werden.

Onpage Seo – Holistik

Google analysiert die Inhalte einer Seite auf vielfache Weise. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob die Inhalte für die Suchanfrage wirklich relevant sind. Je umfangreicher die Inhalte sind, um so höher die Wahrscheinlichkeit, dass das passt. Das holistische Website-Modell, bei der möglichst alle Aspekte eines Themas abgearbeitet werden, ist nach wie vor erfolgversprechend. Das betrifft nicht nur die Texte, sondern insbesondere Bilder, aber auch Videos, Slide-Shows (z.B. PP) und Downloads (z.B. PDF).

Ich gebe hier allerdings zu bedenken, dass Google erst vor kurzem wirklich damit angefangen hat, die User-Intention zu analysieren. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass das holistische Website-Konzept, das in der Folge meist zu sehr langen und umfangreichen Artikeln führt, nicht zwingend ein Modell der Zukunft ist. Noch funktioniert es aber prima.

[Hinweis: zur Analyse, was alles – aus Googles Sicht – zu einem Thema relevant ist, kann man entsprechende WDF*IDF Tools nutzen, oder einfach die Suggest-Vorschläge von Google auswerten – nicht nur die der organischen Suche, sondern auch der Bildersuche, Videosuche etc.]

Uniqueness / Bilder

Einer der wichtigsten Punkte überhaupt beim Seo ist die Uniqueness – also die Einzigartigkeit. Kann die eigene Seite Inhalte oder Aspekte bieten, die sonst nirgendwo im Internet zu finden sind? Bei vielen Suchbegriffen ist das mit reinem Text kaum noch möglich, denn die ersten Ergebnisse liefern bereits alles, was man zu dem Thema sagen kann (holistisch). Es ist daher zwingend erforderlich, sich zu überlegen, welchen Teilaspekt man noch aufarbeiten kann, den kein anderer bietet. Dafür eignen sich oft eigene Bilder – denn hier kann man tatsächlich noch etwas Neues erschaffen (lassen). Gerade bei umkämpften Keywords sind unique Bilder oft das Zünglein an der Waage.

[Hinweis: häufig liegt der Fokus beim Thema Seo auf der „organischen Suche“ – also der „normalen“ Textsuche. Aber auch die Bildersuche oder Google News können sehr viele Besucher bringen. Für viele ist die lokale Suche von Bedeutung, oder die Produktsuche. Kurzum: Google hat viele „vertikale Suchmaschinen“ – die alle einen eigenständigen Algorithmus haben. Beim Seo sollte man sich daher auch Gedanken machen, ob und welche der vertikalen Suchen man ebenfalls bespielen möchte.]

Backlinks

Was ist nun mit den Backlinks? Sind die noch wichtig oder nicht? Na klar sind die wichtig. Denn der gesamte Google-Algo basiert darauf. Backlinks sind Empfehlungen – und genau mit diesem Prinzip ist Google überhaupt groß geworden: wenn eine Website von anderen empfohlen wird, dann scheint sie gut zu sein. Es ist eine schier endlose Geschichte, wie findige Seos dieses Prinzip zu eigenen Gunsten missbraucht haben – und wie Google mit immer neuen Updates dagegen vorgegangen ist. Klar ist: diese Abstrafungen kamen nur zustande, weil eine Website in den Suchergebnissen oben zu finden war, obwohl sie nicht aus User-Sicht das beste Ergebnis war. Je mehr sich der Google-Algo der Intention eines echten Benutzers annähert, um so schwieriger wird es, das System auszutricksen.

Backlinks sind nach wie vor eine Empfehlung – und als solche nutzt Google sie nach wie vor im Algorithmus. Allerdings kann Google inzwischen ganz gut differenzieren, ob ein Link selber gesetzt wurde – oder ob er gekauft oder getauscht wurde, mit dem Ziel die Rankings zu manipulieren. Das Setzen von Backlinks mit dem Ziel, dadurch die Rankings zu verbessern, ist daher mehr denn je eine riskante Sache. Nur natürliche Links („Überraschungslinks“) sind auf Dauer wirklich wertvoll.

Trust

Nicht zu unterschätzen ist der Trust-Faktor einer Website. Wie vertrauensvoll ist sie? Gibt es einen verifizierbaren Autoren? Welche Firma steckt dahinter? Sind Autor oder Firma an anderen Stellen im Web zu finden (z.B. Firmenportale etc.). Je sicherer Google sein kann, dass Personen und Firma hinter einer Website real existieren, um so höher der Trust. Und um so eher wird Google die Seiten der Website vorne platzieren wollen. Trust wächst auch über Signale aus dem Impressum, anderen Kanälen (Social Media etc.) sowie durch Trust-Backlinks (von unzweifelhaft guten Seiten).

Autorität

Nach meiner Einschätzung immer wichtiger wird der Autoritätsfaktor. Dieser baut sich aus den Inhalten der gesamten Domain auf – je umfangreicher und komplexer ein Themenbereich dargestellt wird, um so besser. Dabei können auch andere Domains des Betreibers eine Rolle spielen. Die Autorität wächst allerdings nicht nur mit der Anzahl der Unterseiten, sondern auch durch externe Signale (Social-Media, Backlinks etc.).

Shorttail – Longtail

Ein Shorttail ist ein Keyword – ein Longtail eine Suchanfrage, die aus mehreren Begriffen besteht. Ein häufig gemachter Seo-Fehler besteht darin, nur oder zu fokussiert auf den Shorttail hinzuarbeiten. Wer eine neue kleine Website auf „PKV-Vergleich“ optimiert, wird damit sicherlich keinen Erfolg haben. Stattdessen ist es gerade am Anfang wichtig, sich auf den Longtail zu konzentrieren. Denn je länger (und konkreter) die Suchanfrage, um so geringer der Wettbewerb. Und je geringer der Wettbewerb, um so größer die Chancen, mit einer guten und fundierten Seite vorne mitzumischen. Natürlich sinkt mit der Länge der Suchbegriffe auch das Suchvolumen, also der potentielle Traffic. Aber: besser nur 3 Besucher am Tag als keinen. Und wenn man 10 Longtails aufbereitet hat, ist man bei 30 Besuchern pro Tag – und so langsam wächst die Autorität.

Und erst mit wachsender Autorität schafft es eine Domain, auch bei kürzeren, umkämpfteren Begriffen vorne zu ranken. Gute Platzierungen bei Begriffen mit hohem Suchvolumen ergeben sich quasi „nebenbei“ – wenn man denn lange genug hochwertige Inhalte im Longtail produziert.

Fazit: Seo ist kein Hexenwerk, sondern Handwerk …

Hier noch mal die wichtigsten Basics zum Thema Seo, in Form von Fragen:

Zugänglichkeit : Sind alle Seiten für den Crawler schnell und gut zu verarbeiten?

: Sind alle Seiten für den Crawler schnell und gut zu verarbeiten? Masse : Biete ich tatsächlich nur Seiten an, die für den Google-Index geeignet sind?

: Biete ich tatsächlich nur Seiten an, die für den Google-Index geeignet sind? Responsive : Werden die Seiten auf allen Geräten wirklich gut dargestellt?

: Werden die Seiten auf allen Geräten wirklich gut dargestellt? Pagespeed : Laden die Seiten wirklich schnell?

: Laden die Seiten wirklich schnell? Holistik : Stellt die Seite das Thema wirklich umfassend dar?

: Stellt die Seite das Thema wirklich umfassend dar? Zielgruppe : Ist die Ansprache und der Schreibstil für die Zielgruppe angemessen?

: Ist die Ansprache und der Schreibstil für die Zielgruppe angemessen? Uniqueness : sind die Inhalte wirklich einzigartig und nur auf dieser Seite zu finden?

: sind die Inhalte wirklich einzigartig und nur auf dieser Seite zu finden? Bilder : wird der Inhalt durch eigene gute Bilder unterstützt?

: wird der Inhalt durch eigene gute Bilder unterstützt? Medien: gibt es weitere Medien, die den Inhalt der Seite in seiner Einzigartigkeit aufwerten können?

Aufbauend auf einem soliden System, das dem Crawler nur die wichtigen, schnell ladbaren Quellcodes anbietet, sollte man sich im Wesentlichen auf die Produktion zielgruppengerecheter, einzigartiger Inhalte konzentrieren.

Natürlich ist das nur eine grobe Übersicht. Jedes einzelne Thema kann man noch stark differenzieren. Dafür findet man zahlreiche, im Web frei verfügbare Fachartikel.

Hinweis: all das dauert! Es dauert nicht wie früher ein paar Tage, sondern es dauert zum Teil Wochen und Monate, ehe sich die vielfältigen Verflechtungen auch wirklich auswirken. Insbesondere die Faktoren Trust und Autorität brauchen Monate, um zu wachsen. Man kann daher nicht erwarten, dass man heutzutage innerhalb weniger Wochen nachhaltige gute Rankings auf traffic-relevanten Keywords bekommt. Man braucht Geduld …

Interessanterweise sind diese Themen zwar auch für Google von entscheidender Bedeutung, aber nicht nur. Im Grund sind das alles Qualitätsmerkmale, die man auch unabhängig von Google genau im Blick haben sollte. Seo ist nicht mehr „Optimierung für Suchmaschinen“, sondern „Optimierung für Benutzer“. Wenn das gelingt, dann klappt es auch bei Google…

So, was habe ich vergessen? Was meint Ihr?

