Wie zuverlässig sind die Daten der Google SearchConsole!?

Die Google SearchConsole ist war für Webmaster ein sehr hilfreiches Tool. Denn hier bekommt man Daten, die man sonst nirgendwo findet. Vor allem der Leistungsbereicht bot eine Fülle wertvoller Daten über die Positionen einzelner Keywords und die Klicks, die man darüber erhält. Immer mehr Seo-Tool-Anbieter bieten inzwischen die Möglichkeit, diese Daten der SearchConsole zu importieren und das Seo-Business daran auszurichten. Aber wie zuverlässig sind diese Daten überhaupt? Ich hege inzwischen gravierende Zweifel, ob diese Daten überhaupt noch etwas mit der aktuellen Realität zu tun haben.

Über die neue SearchConsole wird viel gemeckert. Zurecht, wie ich finde. Aber es handelt sich bislang weitgehend um Usability- Probleme. Da werden plötzlich mal 12.000 statt den tatsächlichen 300 Seiten angezeigt, die Links sind nicht sortierbar und und und. Aber bislang gab es ja dieses Grundvertrauen, dass Google schon echte validen aus der Suche als Grundlage benutzt. Als Webmaster ist man gezwungen, darauf zu vertrauen, dass das auch stimmt.

Nach meinen Ranking-Verlusten im Zuge des letzten Google Core Updates analysiere ich natürlich viel. Dabei schaue ich mir auch regelmäßig die Daten in der SeachConsole an – und seit dem Update vor ca. drei Wochen kann ich nur sagen: das passt vorne und hinten nicht mehr.

Konkretes Beispiel

Vor dem Update war ich für das Keyword „Lymphozyten“ mehrere Wochen / Monate auf Position 1-2 in den Google Suchergebnissen zu finden. Leider bin ich nach dem Update auf Position 7-8 abgefallen, inzwischen liege ich wieder auf Position 5-6. Woher ich das weiß? Ich prüfe das täglich, manuell am Rechner und am Handy.

Daher weiß ich, dass ich in den letzten 7 Tagen bestenfalls auf Position 5 war, meist eher auf Pos. 6 oder 7. Und was sagt mir nun die SearchConsole? Hier der Screenshot:

Google SearchConsole – Leistungsdaten mit Position der letzten 7 Tage

Google zeigt mir an, dass ich für „Lymphozyten“ auf Pos. „1,3“ stehen würde. Ein Blick in die Suche selber (im eingeloggten Zustand) liefert mir folgenden Screen:

Google Anzeige im eingeloggten Zustand: Position sogar noch besser (?)

Und was zeigt sich darunter? Die echten Suchergebnisse. Da erkennt man deutlich, dass meine Seite aktuell nur auf Pos. 5 steht – was die beste Platzierung der letzten drei Wochen ist.

Google Serps zu „Lymphozyten“: nur Pos. 5 – statt 1,2 …

Wie kann das sein!?

Offensichtlich gibt es hier eine erhebliche Diskrepanz. Und das ist kein Einzelfall, sondern zieht sich durch fast alle meine SearchConsole-Daten. Durch die Bank weg werden mir viel bessere Positionen angezeigt. In dem Screen oben sieht man noch das Keyword „leukozyten“, wo ich laut SerachConsole auf Pos. 3 stehen würde (in den vergangenen 7 Tagen). In der Realität stehe ich aber nur auf Position 9-11. Mit „großes Blutbild“ – laut Google auf Pos. 2,4 – bin ich effektiv seit 3 Wochen nur auf Pos. 4 oder 5. Und so weiter …

Die SearchConsole-Daten scheinen noch aus der Zeit vor dem Core-Update zu stammen (!). Dann würde es passen.

Womit sich die grundlegende Frage stellt: inwiefern kann man den Daten aus der Google SearchConsole überhaupt vertrauen? Sind das zufällige, irgendwann mal erhobene Daten? Kann man daraus irgendetwas ableiten?

Wie oben bereits gesagt: natürlich sind das nur stichprobenartige Einzelfälle – ich kann ja nicht hunderte von Rankingpositionen täglich überprüfen. Die Daten der Toolanbieter sind da wesentlich näher an der Realität, auch wenn man natürlich bedenken muss, dass sie nur ein begrenztes Keyword-Set abbilden können und dass sie tägliche Schwankungen auch nur relativ grob erfassen können. Aber offensichtlich sind die Toolanbieter-Daten deutlich valider als die der Google SearchConsole.

Wie sieht es bei Euch aus? Habt ihr ähnliche Beobachtungen gemacht? Bei mir fällt es jetzt ja im Grunde nur deshalb auf, weil ich in kurzer Zeit massive an Rankingpositionen verloren habe – sonst hätte ich das vermutlich nie bemerkt.

Btw: die Klickzahlen aus der SearchConsole scheinen (!?) einigermaßen realistisch zu sein. Aber aus der Kombination aus Klickzahlen und Rankingposition ergeben sich z.B. völlig falsche Werte (CTR).