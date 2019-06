SEO nach dem Google Core Update: nix zu machen …

Nach dem letzten Google Core Update vom März 2019 wurden viele meiner Websites „abgestraft“. Sie sind in den Rankings um ca. 5 – 10 Positionen nach hinten verschoben worden. Dieser Sichtbarkeitsverlust wirkt sich natürlich erheblich in den Zugriffszahlen aus – und mit dem Traffic sinken auch die Einnahmen. Der Unterschied zwischen Position 1 und 9 ist immens. Betroffene wie ich fragen sich: Ist da noch was zu retten? Nach einigen Wochen exemplarischer Versuche und Tests ist mein Fazit: Nein! Da kann man nichts machen! Statt verzweifelt verlorene Rankings zu betrauern, sollte man lieber den Blick in die Zukunft richten …

Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass das März-Core-Update (bei meinen Websites) nur eine Bereinigung des Medic-Updates vom August 2018 war.

Problem war „Medic-Update“

Das eigentliche Problem ist / war, dass meine Websites durch das Medic-Update zu Unrecht erheblich übervorteilt wurden. Nach meiner Überzeugung waren tatsächlich (auch) die vielen (optimierten) Bilder auf meinen Websites der Ranking-Booster. Zudem stand die Berechnung der Vertrauenswürdigkeit wohl auf etwas wackeligen Beinen – was man daran erkennt, dass meine Seiten durch die Bank weg damals sehr profitiert hatten. Aber ohne Grund: warum sollten meine Inhalte vertrauenswürdiger sein als die von Fach-Portalen?

Andere etablierte Websites – auch große Brands – wurden dadurch logischerweise nach hinten verschoben. Mit dem März-2019-Update hat Google das bereinigt. Aber wie immer: wenn sich im Ranking etwas verschiebt, gibt es Gewinner und Verlierer.

Webmaster Psyche …

Als Gewinner gewöhnt man sich in Null-Komma-Nix an die Top-Rankings – als Verlierer braucht es Monate, bis man das akzeptiert :-) Jede Art von Bereinigung sieht aus wie ein Verlust und damit wie eine (individuelle) Abstrafung, wie eine Degradierung der persönlichen Integrität. Die menschliche SEO-Psyche neigt dazu, Gewinne als objektiv gerechtfertigte Einstufung und Verluste als

subjektiv unberechtigte Strafe zu interpretieren.

Optimierungs(-versuche), die nichts gebracht haben

Ich habe in den letzten Wochen / Monaten eine ganze Reihe von Veränderungen vorgenommen, die aber alle nicht zu signifikanten Verbesserungen geführt haben.

Folgende Maßnahmen haben nichts verbessert:

Autorenprofil unter jeder Seite

unter jeder Seite Mobile Version optimiert (Navigation etc.)

optimiert (Navigation etc.) Weniger Werbebanner (PageSpeed)

(PageSpeed) Aufräumen des Quellcodes

Beseitigen von Onpage-„Fehlern“ (404, 301, etc.)

(404, 301, etc.) Beseitigen von hreflang „Duplicate Content“

„Duplicate Content“ Content-Menüs (in-page-Navigation)

Folgende Maßnahmen haben sogar zu einer Verschlechterung geführt (Rankingverlust von 10 – 20 Positionen):

(Subjektive) Verbesserung des Contents , Verzicht auf „Füllwörter“

, Verzicht auf „Füllwörter“ Neue Bilder (grafisch optimiert)

(grafisch optimiert) Abbau von Cross-Links von meinen eigenen Seiten

SEO?

Ich betreibe ja nun schon seit vielen Jahren SEO. Aber wenn ich mir anschaue, wie erfolgreich die SEO-Maßnahmen der letzten Wochen waren, dann muss ich leider feststellen: es hat alles nichts gebracht. Irgendwie ziehen die guten alten SEO-Methoden nicht mehr. Ich bin über Nacht zur SEO-Niete geworden :-)

Wobei sich das auf die Inhalte bezieht. Linkaufbau habe ich ja nie betrieben. Meine Seiten bekommen nach wie vor natürliche Links – nur eben weniger, weil sich nicht mehr vorne stehen.

Und möglicherweise ist auch genau das entscheidend: Klassische SEO-Tricks – von denen es, wenn man ehrlich ist – eine ganze Reihe gab, ziehen nicht mehr. Hätte ich eine Seo-Agentur und müsste das so feststellen, würde ich ganz schön ins Zweifeln kommen. Naja, hätte, hätte, Fahrradkette …

Seit dem März-Core-Update habe ich keine neuen Inhalte erstellt. Insofern gilt das Gesagte nur für alte, bestehende Seiten, die vormals Top-Rankingpositionen innehatten. Wie sich das bei neuen Websites und Inhalten verhält, werde ich in den kommenden Wochen testen.

Was nun?

Meine Seiten haben sich zu umkämpften Keywords, für die sie einige Monate auf Position 1 standen, nun auf Position 5 – 10 einsortiert. Das ist doch ganz gut. So ganz grob kann man sagen: sie ranken – langfristiog gesehen – alle etwas schlechter als vor dem Medic-Update.

Kurzum: Meine Seiten stehen da, wo sie hingehören. Und bei vielen Keywords kann man auch schon zufrieden sein, wenn man auf Pos. 5 rankt.

Finanziell ist das natürlich erheblich. Was viele immer gesagt hatten – und mir auch bewusst war: Jegliche Einnahmen über Werbebanner oder Affiliate-Programme ist unberechenbar. Man tut gut daran, immer einen Plan B in der Hinterhand zu haben. Ich male jetzt Bilder. Das ist zwar nicht gut fürs Konto, aber für das Wohlbefinden :-)

Und nach längerer Abstinenz werde ich nun auch wieder anfangen, an einigen meiner Websites neue Inhalte auf- und auszubauen. Denn – positiv gewendet: Verlorene Rankings zurückzuholen ist irre aufwändig. Die Zeit kann man besser in neue Inhalte stecken :-)

Wie heißt es so schön: nach dem Update ist vor dem Update :-)

Wie sieht das bei Euch aus? Konntet ihr Rankingverluste durch konkrete Maßnahmen wieder ausgleichen? Ziehen bei Euch die klassischen SEO-Methoden noch?