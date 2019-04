Google Core Update: sind Bilder die Ursache?

Danke an Christoph Baum, der mich noch einmal auf eine Core-Update-These aufmerksam machte, die ich anfangs auch kurz hatte, dann jedoch aus den Augen verloren habe, weil ich anderes für viel wahrscheinlicher hielt. Aber nachdem ich nun noch einmal ein paar Mitbewerberseiten analysiert habe, wird diese „Bilder-These“ immer plausibler. Kann es sein, dass die Verlierer-Websites fast alle „Bilder im Content“ bieten – während die Gewinner fast keine haben?

Das Feld der Gewinner und Verlierer ist breit gefächert – ich habe für die folgende These jedoch im Wesentlichen im medizinischen Umfeld analysiert. Da fällt auf, dass die Gewinner-Websites wie netdoktor.de oder internisten-im-netz.de fast keine Bilder auf ihren Websites anbieten. Anders als z.B. die Apotheken-Umschau, Onmeda oder auch meine Seiten., die allesamt verloren haben.

Unstrittig ist in meinen Augen, dass das aktuelle Google-Core-Update fast nur den Shorthead betrifft (Single-Keywords), bei dem die Suchintention nicht eindeutig ist. Der Longtail ist fast nicht betroffen.

Bislang dachte ich, dass diese Update so eine Art Phantom-II-Update ist, bei dem vor allem Anbiter gegenüber Ratgebern bevorzugt wurden. Aber es kann auch ganz anders sein …

Gab es einen „Bilder-Bonus“?

Möglich (und sogar wahrscheinlich) ist, dass es in der Vergangenheit eine Art „Bilder-Bonus“ gab. Und zwar für Bilder im Content (themenrelevant, Teil der Content-Vermittlung).

Das würde erklären, weshalb meine Seiten in den letzten Jahren stetig an Sichtbarkeit gewonnen haben – auch und vor allem bei umkämpften Single-Keywords -, ohne dass ich (in vielen Fällen) an den Seiten etwas geändert hätte. Ich habe nur schon immer meine Artikel mit vielen Bildern und Erklärgrafiken bereichert.

Im Zuge des Medic-Updates hat sich dieser Effekt womöglich noch einmal besonders stark ausgewirkt. Viele (gute) Bilder waren somit eine Art „Ranking-Garantie“ – ehrlich gesagt hatte ich das in meinen Workshops und Vorträgen auch immer so geschildert. Es war tatsächlich so: bei mehr oder weniger gleichem inhaltlichen Textgehalt waren die Bilder oft das Zünglein an der Waage.

These zum Core-Update: Bilder-Bonus futsch!

Dieser Effekt scheint nun verpufft zu sein. Das ist die „Bilder-These“ als Ursache des Core-Updates:

Bei uneindeutigen Suchanfragen (vor allem Shorthead) haben Bilder nun ihren Ranking-Bonus verloren.

Als Beispiel könnt ihr Euch mal den Suchbegriff „Leukozyten“ bei Google anschauen (Link öffnet Google-Suche): vor dem Update war ich dort auf Position eins. Die Seiten, die nun (nach Wikipedia) vorne sind, haben kein Bild im Content (netdoktor, internisten-im-netz, krebshilfe).

Content-Qualität ???

Wenn sich das bewahrheiten sollte, dann wäre es natürlich fatal. Denn natürlich sind Bilder in vielen Bereichen sehr sinnvoll und können dabei helfen, Inhalte schneller und treffender zu vermitteln.

Ich selber hatte mal damit herumexperimentiert, ohne Bilder zu arbeiten. Dadurch steigt natürlich die Klickrate auf Werbemittel, die meist Bilder enthalten. Redaktionelle Content-Bilder stehen mit Adsense und Co. in direkter (visueller) Konkurrenz. Seiten, die keine Bilder verwenden, haben höhere Werbe-Umsätze. Aber natürlich habe ich mich seinerzeit klar gegen diese Strategie entschieden – auch weil Bilder für mich und meine Seiten ein Uniquenessfaktor waren und zudem die User-Signale positiv beeinflusst haben (wenn sie gut sind).

Wenn sich nun bewahrheitet, dass Bilder keinen Ranking-Bonus mehr bieten, dann kann man auch auf sie verzichten und nur noch Werbemittel einsetzen, um Inhalte (optisch, nicht inhaltlich) zu beleben. Aus Sicht der redaktionellen Content-Vermittlung ist das natürlich sehr unbefriedigend – vor allem für die, die sich über diese bestgeeignete Form der Vermittlung Gedanken machen. Stattdessen würde sich die viel effektivere Methode: Inhalte mit anderen Worten kopieren! durchsetzen.

Möglicherweise erklärt das auch, warum so viele das Gefühl haben, dass diese Update nicht zur Verbesserung der Qualität der Suchergebnisse beigetragen hat.

Wie so oft: das sind nur Überlegungen, die aus manuellen Untersuchungen in meinen Bereichen entstanden sind. Es ist nun an Euch, diese Beobachtungen in Euren Umfelder zu verifizieren oder zu widerlegen. Wie sieht es bei Euch aus? Haben die beobachteten Gewinnerseiten (bei uneindeutigen Shorthead-Keywords) noch Bilder im Content? Oder anders herum: glänzen die Verliererseiten mit vielen redaktionellen Bildern?

Updates …

Wichtiger Hinweis: das ist eine These! Niemand sollte jetzt übereilig Bilder löschen – schon gar nicht, wenn sie für Besucher einen echten Mehrwert bieten. Erst mal abwarten, welche Beobachtungen zusammenkommen.

Christoph Baum hat außerdem noch einmal darauf hingewisen, dass es nach seinem Verständnis auch um andere Medien (aus Google-Vertikals) gehen könnte, also z.B. auch Videos. Also auch hierzu bitte gerne Beobachtungen in die Kommentare.

Google Core-Update 2019: Bilder(-Bonus) gekillt!?

