Nischenseiten Einblicke: was, wenn ein Thema „gesättigt“ ist?

Ich habe mal wieder eine neue Nischenseite gestartet. Eine gute Gelegenheit, um kurz vorzustellen, wie und warum – und einen kleinen Einblick zu geben, wie ich dabei vorgehe. Es macht Sinn, das mit einer kurzen Rückschau zu kombinieren, denn wie immer entwickelt sich bei mir eins zum anderen, quasi in logischer Konsequenz, fast so, als hätte ich keine andere Wahl.

Beginnen möchte ich mit der Seite „Lichtmikroskop.net„, die ich Anfang 2014 begonnen hatte – im Rahmen der damaligen NischenseitenChallange als „Gegner“ von Peer Wandiger. Ich habe hier schon viele „Zwischenstände“ vorgestellt (z.B. Okt. 2015: Wachstum ohne Arbeit: Nischenseite Lichtmikroskop.net). Aktuell sieht es so aus:

Typisches Google-Bildersuche-Update-Opfer

Pro Tag sind rund 1.500 Besucher auf der Seite. Das Ganze ist natürlich saisonalen Schwankungen unterworfen, wie ich bereits im Februar 2017 dargelegt habe. Daher habe ich mal die Monatszahlen aus Google-Analytics den jeweiligen Jahren zugeteilt:

Man erkennt sehr gut, dass die Besucherzahlen 2017 bestenfalls stagnieren. Im Grunde ging es im Sommer sogar nach unten.

Der Grund dafür ist das Update der Google-Bildersuche im Februar 2017. Die Website hatte damals rund 35 Prozent Besucher aus der Google-Bildersuche. Und dieser Traffic war von heut auf morgen mehr oder weniger futsch. Das wird auch dadurch deutlich, dass die Domain keinesfalls fallende Rankings hat, wie man an der folgenden Sichtbarkeitskurve (Sistrix) sehen kann:

Der Grund für die Stagnation bei den Rankings ist einfach: wie in jedem Jahr hat mich erst im Herbst die Muse geküsst, mal wieder ein paar neue Artikel hinzuzufügen.

Insgesamt kann man sagen: die Website ist stabil. Trotz Google-Bildersuche-Update konnte sie die Trafficzahlen aus dem Vorjahr halten.

Bei den Einnahmen ist es ähnlich. Die Adsense-Zahlen bewegen sich ungefähr auf Vorjehres-Niveau, dreistellig im unteren Bereich pro Monat. Hinzu kommen Affiliate-Einnahmen von Amazon, die jedoch stark saisonal schwanken: Zu Beginn eines Schuljahres sowie vor Weihnachten schießen die Einnahmen in vierstellige Bereiche, sonst ist es eher flau.

Nischenseite Erythrozyten.net

Eine Nischenseite, über die ich – glaube ich – hier im Blog noch gar nicht berichtet habe, ist Erythrozyten.net. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Domain seinerzeit gekauft hatte oder einfach so gefunden habe. Auf jeden Fall hatte ich sie kurz vor der Lichtmikroskop-Seite gekauft – und zunächst wie üblich nur eine kleine Standard-Startseite aufgebaut. Dafür habe ich mein kleines PHP-Framework (mit Startseite, Impressum, Datenschutz sowei ein paar Templates (Header, Footer etc.) mit ein paar grundlegenden Inhalten gefüllt und dann ein paar erste Artikel zu dem Thema verfasst. Im Grunde habe ich – ohne viel Nachzudenken – einfach nur auf der Startseite dazu beschrieben, was mich an dem Thema interessiert. Ohne über Rankings, Monetarisierunge oder ähnliches nachzudenken.

Dann dümpelte die Domain ein paar Jahre vor sich hin, einfach weil ich nicht die Zeit gefunden hatte, sie wirklich zu vertiefen. Ab und zu habe ich mal ein paar Artikel ergänzt, für die ich dann auch entsprechende Bilder erstellt hatte – das ist immer der aufwändigste Teil, wenn ich Inhalte erstelle.

Der Vorteil ist jedoch – hier wie in vielen anderen Nischen: fast niemand kümmert sich um Bilder. Insofern gelingt es mir fast immer, innerhalb weniger Tage mit den Bildern in der Google Bildersuche vordere Plätze zu belegen. (Übrigens habe ich ein E-Book zum Thema Bilder-SEO verfasst :-).

Dieser Bildertraffic ist am Anfang eines neuen Projektes wirklich immer ein prima Boost. Denn man bekommt damit auf natürliche Weise schnell die ersten Besucher – auch wenn es wenige sind, egal. Entscheidend ist, dass überhaupt echte Besucher kommen. Und ab dann kann man mit guten Inhalten „glänzen“. Soll heißen: die Besucher entscheiden dann mit ihren Signalen darüber, ob die Inhalte relevant und gut verständlich vorgestellt werden.

Der Vorteil an der „Bilder-Methode bei Nischenseiten“: es entfällt komplett das Seeding. Ich muss mich zu Beginn eines neuen Projektes nicht darum kümmern, ein paar erste, echte Besucher auf die Seite zu bekommen. Das passiert von allein, wenn ein paar Bilder auf vorderen Positionen in der Bildersuche sind.

Naja, und wie sich das eben so entwickelt, wenn man über einen längeren Zeitraum immer mal wieder hier und da ein paar Artikel ergänzt:

Man sieht, dass das Projekt nun richtig anzieht. Vor allem das Thema Blutgruppen, das ich im November aufbereitet habe, konnte schnell gute Rankings erzielen und zeiht seither sehr viele Besucher an.

Inhalte „gesättigt“ – was nun?

Diese Website ist ein typisches Beispiel für „Grenzen erreicht“. Denn Erythrozyten sind nur eine von drei Blutzellen-Arten. Natürlich will ich nun auch die Themen „Thrombozyten und Leukozyten aufarbeiten – aber: das passt irgendwie nicht. Ich persönlich finde es merkwürdig, wenn eine Domain „erythrozyten.net“ heißt und eine Unterseite „thrombozyten.php“ bietet.

Genau an diesem Punkt stand ich schon vielfach – und wie immer wende ich hier nun meine „Anti-Satelliten-Konzept“ an, dass ich irgendwann 2010 entwickelt hatte. Im Grund ganz einfach: Erstelle noch die jeweiligen (unpassenden Unterseite und bringe sie zum Ranken. Starte dann ein neues, besser geeignetes Projekt und leite den Traffic um.

Ich habe nun also vor einer Woche die Domain „blutwert.net“ gestartet. Hier werden nicht nur die Erythrozyten thematisiert, sondern alle Blutzellen und darüber hinaus sogar noch viele weitere interessante Bestandteile des Blutes. Mit einem schnellem Design, das vor allem wie immer eins sein soll: individuell und anders, habe ich die Seite in ca. 4 Stunden an den Start gebracht. Mit einer kleinen Datenbank im Hintergrund werden nun die Blutwerte jeweils aufbereitet. Zudem ergänze ich ein paar „Hintergrund-Artikel“ über Begriffe, die scheinbar unwichtig sind, und unlukrativ, und unbedeutend, vielleicht sogar selbstverständlich. Alles was man mit „Was ist …?“, „Wie funktioniert …?“, „Wer hats entdeckt / erfunden?“, „Seit wann gibt es …?“ etc. erfragen könnte.

Entscheidend ist, dass die Domain über solche Artikel einen eigenen Charakter bekommt, eine individuelle Autorität werden kann. Meine Seite muss nicht die Inhalte besser anbieten als die Wettbewerber (von denen es sehr viele gibt), sondern sie muss auch an einigen Stelle einfach Dinge bieten, die noch niemand anderes hat. Im Zweifelsfall muss ich dafür „Wortschöpfungen“ etablieren, deren Klärung man nur bei mir findet (!) :-)

Ich kann mich nun also in dem Blut-Thema suhlen und die Grenzen sind in keiner Richtung absehbar. Als erstes, eigenständig neues Thema habe ich mal die Frage aufbereitet, was eigentlich das „kleine Blutbild“ ist. (Nach „Sehtestbilder“ nun also „Blutbilder“ :-)

Wie immer habe ich ganz viel vor: Die Grafiken werden eine Herausforderung sein, natürlich plane ich auch Erklärvideos, Infografiken, Downlods uund und und …

Aber, soviel ist sicher: ich werde die Grenzen irgendwann erreichen. Es ist nur eine Frage des Arbeitseinsatzes und wie lange ich dafür brauche. Und wenn dann auch dieses Projekt gesättigt ist, dann werde ich wieder schauen, was mich am meisten interessiert und das dann wieder auslagern und als Kristallisationskern eines neuen Projektes nutzen.

Methode „Anti-Satelliten“

Ich kann diese Methode nur empfehlen – zumal man damit auch ein echtes „Content-Netzwerk“ aufbaut. Natürlich schicke ich die Besucher zwischen meinen Seiten hin und her, indem ich am Ende der Artikel passende externe Links anbiete – ein Teil dieser Links führen auf meine eigenen Projekte.

Und? Seit ihr mit Euren Nischenseiten schon an Grenzen gestoßen? Habt ihr auch schon Inhalte „ausgelagert“?