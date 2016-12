Geld verdienen im Internet – Basics für Einsteiger

Der Wunsch, möglichst schnell und ohne Aufwand viel Geld zu verdienen, vernebelt so manchem die Sinne. Scheinbar erfolgreiche Vorbilder, die das geschafft haben, wovon man träumt, versprechend das Blaue vom Himmel – und so gerät man schnell in einen Abwärtsstrudel, dem zu entkommen sehr schmerzhaft und vor allem teuer sein kann. Im Folgenden möchte ich daher einen Basis-Artikel für Einsteiger bieten, der zeigt, dass das Prinzip des Geldverdienens überall gleich ist. Das Internet verschiebt lediglich die Perspektive …

Das Prinzip des Geld-Verdienens

Das Wichtigste vorab: Ob nun im Internet oder in der realen Welt, das Prinzip ist stets das selbe:

Man muss etwas haben, das man verkauft (Produkt).

Man muss jemanden finden, der es kauft (Käufer).

Das ist vollkommen trivial, aber viele vergessen es, wenn sie sich über Möglichkeiten des Online-Verdienens kundig machen. Also, jeder möge sich bitte immer fragen: was ist das Produkt, und wer ist der Käufer!?

Bei sehr vielen Angeboten, die man bei der Recherche zum Geld-Verdienen findet, läuft es auf folgendes hinaus:

Das Produkt ist das, was man mir zum Thema Geld-Verdienen anbietet (Video-Kurs, E-Book etc.).

Der Käufer ist man selber.

Es wird nur so geschickt und schmackhaft verpackt, dass man es gar nicht bemerkt …

Geld verdienen – oder besser gleich „gewinnen“?

Zunächst: Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob man das Geld (durch Arbeit) „verdienen“ möchte, oder ob man es eigentlich „gewinnen“ will. Es gibt eine Reihe (sehr fragwürdiger) Figuren, die einem so eine Art „Internet-Aktienhandel“ aufschwatzen wollen („Trading …“). Das liegt etwa auf einem Niveau wie ein „todsicherer Trick für ein Online-Casino“. Allen diesen Angeboten gemeinsam ist, dass sie einen finanziellen Einsatz erwarten – und im Kleingedruckten davor warnen, dass der Einsatz schnell futsch sein könne. Also: Finger weg – wer eh zu wenig Geld hat, sollte das wenige nicht auch noch in unberechenbare Glücksspiele stecken. Aber: wer das möchte: „Geld verdienen ohne Arbeit“ – der braucht jetzt nicht mehr weiterlesen. Tschüssi …

Geld verdienen mit Umfragen

Einige Anbieter locken damit, dass man Geld für seine Meinung bekommt – indem man einfach an Umfragen teilnimmt. Das kann man machen (wenn man die Masche dahinter nicht durchschaut). Pro Umfrage bekommt man ca. 3-5 Euro. Manchmal auch mehr, viele werben gerne mit „bis zu 15 Euro pro Umfrage“. Der Witz ist nur: ist das eine Perspektive? Wie viele Umfragen muss man am Tag machen, um davon leben zu können? Sechs, acht zehn? Zwei Tage lang, fünf Wochen lang oder 20 Jahre lang, täglich?

Hinzu kommt, was viele nicht bedenken: in dem Moment, wo man sich selber als Teilnehmer eines solchen Umfrage-Vermittlungsdienstes anmeldet, hat man viel mehr von sich preisgegeben, als man glaubt. Man ist selber zum Produkt geworden. In Kombination mit den Antworten, die man bei den Umfragen gibt, wird man so zur idealen Melkkuh findiger Werbetreibender. Denn die verkaufen diese Daten gerne und ohne Skrupel an andere Firmen weiter.

Geld verdienen mit „Werbung schauen“ oder Klicken

Genau so verhält es sich mit Angeboten, die Geld dafür versprechen, dass man sich Werbeclips ansieht oder auf bestimmte Produkte klickt. Das hat vordergründig den Sinn, irgendwelche Rankings mit unlauteren Methoden zu manipulieren. Man wird nicht nur Teil dieses kriminellen Systems, sondern verdient damit höchstens im Euro-Bereich, was einfach null-komma-null langfristige Perspektive bietet.

Geld verdienen als Produkttester

In Zeiten von Amazon und Co. werden Produktbewertungen für die Kaufentscheidung immer wichtiger. Um die eigenen Produkte zu optimieren, suchen fragwürdige Shopbetreiber daher nach „Bewertern“, die für gutes Geld positive Bewertungen schreiben. Aber Achtung: das Ganze ist rechtlich höchst fragwürdig.

Allen bisher genannten Methoden ist eines gemeinsam: man hat anschließend nicht Eigenes in den Händen. Keinen bleibenden Wert, den man ev. weiter verwenden kann (zum Beispiel eine Website). Für diejenigen, die richtig krasse Geldsorgen haben, mögen das Wege sein, um kurzfristig ein paar Euro zu verdienen. Aber man gibt dabei stets sehr viel preis (und zwar zeitlich unbefristet, das Internet vergisst nicht). Eine echte Perspektive für ein dauerhaftes, stabiles (Neben-) Einkommen ist das alles nicht!

Die Chancen des Internets

Aber natürlich geht das. Es gibt viele erfolgreiche Beispiele von Internet-Selbständigen, die sich weitgehend durch passive Einnahmen ihrer Websites finanzieren können. Aber der Reihe nach… Gehen wir im Folgenden davon aus, dass man in der Tat vorhat, sein Einkommen durch eigene Arbeit zu verbessern. Die Frage ist: Welche Leistung bietet man an? Was ist das, was man hergibt – und andere dafür bezahlen? Was ist das „Produkt“? Was kann man überhaupt anbieten?

Geld verdienen mit „Digitalen Infoprodukten“

Seit Jahren sehr beliebt sind hier die sog. „Digitalen Infoprodukte„. Das sind im Grunde genommen Texte, manchmal rudimetär bebildert. Meist sind es Ratgeber-Artikel. Diese Artikel werden dann zu meist völlig überzogenen Preisen auf sog. Landingpages angeboten. Dort wurde für das „Produkt“ noch ein gefaktes Hardcover-Foto erstellt – und man wird mit viel Brimborium dazu gedrängt zu bestellen.

Das Problem ist: man muss so einen Ratgeber erst mal schreiben – und zwar so fundiert, dass nicht gleich 99% der Käufer ihr Geld zurück haben wollen. Das können die wenigsten – denn wer gut schreiben kann, braucht sich im Internet eh keine Sorgen zu machen.

… durch Provisionen

Weil aber die meisten, die zwar schnell und hektisch reich werden wollen, gar nicht schreiben können, müssen sie sich von anderen helfen lassen. Und das genau ist der Trick der „Geld-verdienen im Internet-Mafia“. In den meisten Fällen läuft es darauf hinaus, dass man ein Digitales Infoprodukt eines anderen weiterverkauft und dafür eine Provision erhält. Am Anfang funktioniert das ev. noch, weil man im eigenen Bekanntenkreis einige Dussel hat, die das kaufen. Aber nach kurzer Zeit ist der Drops gelutscht. Dann hat man einiges an Geld für den Video Kurs „Geld verdienen im Internet“ gezahlt – und ein Bruchteil davon als Provision wiederbekommen. Aber das war es dann. Dieses Provisionsprinzip ähnelt einem digitalen Kettenbrief.

Die drei Probleme mit Digitalen Infoprodukten:

Man kann es in der Regel nicht selber schreiben, sondern muss es für teure Lizenzgebühren bei jemandem erwerben (meist dem Video-Kurs oder E-Book Anbieter).

Man bekommt nur bei tatsächlichem Weiterverkauf eine Provision.

Es gibt inzwischen fast jede Information frei verfügbar im Netz, d.h. das Interesse an teuren Infoprodukten sinkt rapide.

Der Einzige, der wirklich profitiert, ist derjenige, der einem das aufschwatzen konnte.

Affiliate-Marketing

Das einzige wirklich dauerhaft erfolgversprechende Modell zum Online-Geld-Verdienen für Neueinsteiger ist das Affiliate-Marketing. Als Affiliate ist man quasi ein Zwischenhändler. Man verkauft die Produkte eines anderen und erhält dafür eine Provision. Aber eben nicht irgendein Wischi-waschi-Digi-Infoprodukt“, sondern echte Dinge aus der realen Warenwirtschaft (Waschmaschinen, Kühlschränke, Handys etc.)

Dieses Modell bieten inzwischen viele Online-Shops an, meist wird es „Partnerprogramm“ genannt. Nach der Anmeldung bekommt man eine eigene ID, die dann (meist) als Browser-Cookie auf dem Rechner eines Users platziert wird. Findet auf der Shop-Seite ein Kauf statt, erhält man die Provision (in der Regel ca. 3 – 10%). Das am weitesten verbreitete Affiliate-Partnerprogramm ist das von Amazon.

Man braucht dadurch kein eigenes Produkt mehr, sondern vermittelt lediglich Verkäufe – für viele ein entscheidender Vorteil.

Die eigene Website

Aber man benötigt natürlich erst einmal eine eigene Website, über die die Besucher gehen müssen, damit so ein Cookie überhaupt gesetzt werden kann. Daran scheitern viele. Geld-verdienen im Internet bedeutet also in erster Linie: man muss überhaupt erst einmal eine eigene Website erstellen können. Das ist ein sehr komplexes Thema (Technik, Struktur, Inhalte, Medien, etc.), das man aber dank des wirklich einfachen Wordpress-Systems ganz gut in den Griff bekommen kann.

Bevor man also an das Geld-Verdienen im Internet denken kann, muss man erst einmal gute Websites erstellen können!

Aber selbst wann man die schon hat: man braucht natürlich die kauf-interessierten Besucher auf der Website, und genau daran scheitern die meisten.

Traffic generieren

Die meisten Online-Kurse werden daher inzwischen zu dem Thema „Traffic generieren“ angeboten. Wie bekommt man einfach und zügig viele kauf-interesssierte Besucher auf die eigene Seite? Dafür gibt es potentiell viele verschiedene Wege. Lange Zeit waren Emailing-Listen „das Erfolgsgeheimnis“: mit den darüber verbreiteten Newslettern lotst man die Leute auf die eigenen Seiten oder eben dahin, wo man sein Vermittlungscookie einsetzen kann.

Dann haben viele darauf gesetzt, sich den Traffic über Werbung „einzukaufen“(Google Adwords). Kann man alles machen, man braucht aber Geduld, Erfahrung und vor allem finanzielle Mittel, um das anzugehen.

Seo (Suchmaschinenoptimierung)

Inzwischen rückt zunehmend das Thema „Seo“ in den Vordergrund. Der Gedanke ist ja auch verlockend: so viele Menschen nutzen täglich die Google-Suche – wenn man da mit seiner eigenen Website ganz oben angezeigt wird, dann rollt der Rubel.

Nur leider: Seo ist sehr komplex, und die großen Player sind seit Jahren am Markt und bekriegen sich in der Schlacht um die Rankings gnadenlos. Da hat man als Neueinsteiger definitiv keine Chance !!! Zumindest nicht bei „umkämpften Begriffen“ mit „hohem Suchvolumen“ (also vielen Besuchern). Ein Neueinsteiger wird hier definitiv nichts reißen können – und alle, die „Geheimwissen“ versprechen, führen definitiv in die Irre.

Geld verdienen mit Nischenseiten

Eigentlich ist das Thema „Geld verdienen mit Nischenseiten“ uralt – es hat nur mit dem Begriff „Nischenseite“ eine neue Stilblüte entfaltet. Das Prinzip geht so:

Man baut eine eigene Website zu einem Thema, dass im Internet noch „frei“ ist (oder zumindest fast keinen Wettbewerb hat).

Man bekommt so schnell und einfach gute Google-Rankings, die viele Besucher bringen.

Die Besucher werden „monetarisiert“ – durch Werbebanner oder Affiliatelinks.

Diese Methode ist tatsächlich die effektivste, die ich kenne. Man braucht nur ungefähr 2-3 Jahre intensiven Arbeitens, um damit tatsächlich ein relevantes Nebeneinkommen aufzubauen. Allerdings nur, wenn man bereit ist, täglich 3-4 Stunden in die eigenen Seiten und die damit verbundenen Erfahrungen zu investieren. Wie das genau geht, ist alles frei verfügbar und im Internet zu finden. Man muss dafür keinen Kurs buchen – kann man aber natürlich, wenn man alles im Stück aufbereitet bekommen möchte. Und wenn man das tut, muss man allerdings davon ausgehen, dass das, was dort vermittelt wird, allerhöchstens die Hälfte dessen ist, was wichtig ist. Und man muss ca. 50 Pozent überflüssiges Halbwissen herausfiltern, das für ein nachhaltiges, langfristiges Online-Business eher kontraproduktiv ist. Gilt natürlich nicht für alle Kurse, aber für einige …

Eine digitale Immobilie

Was viele in dem Zusammenhang erst sehr spät verstehen, ist, dass eine eigene Website ein echter, eigener Besitz ist, der einen realen Wert hat. Je besser die Inhalte, und je mehr Besucher man dadurch hat, um so höher die potentiellen (oder tatsächlichen) Einnahmen – und um so höher der Wert der eigenen Webseite. Ein echtes, dauerhaftes und sicheres Einkommen im Internet basiert auf dem Besitz solchen Werte – im Grunde ist so eine Website wie eine digitale Immobilie. Wenn es einem gelingt, eine oder mehrerer solcher „digitalen Immobilien“ aufzubauen – dann kann der Traum von „Geld verdienen im Internet“ wirklich klappen. Viel Erfolg :-)

Weitere Artikel zum Thema