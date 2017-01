Seo-Problem WordPress (Plugins und Themes)

WordPress ist als Content-Management-System im Internet sehr beliebt und sehr weit verbreitet. Was ursprünglich mal als freies Blogsystem für jedermann gedacht war, wird zunehmend für jede x-beliebige Website benutzt. Viele bauen damit zum Beispiel „Nischenseiten“ auf, die überhaupt nichts mehr mit einem Blog zu tun haben. Ich habe nur wenige Seiten auf WordPress-Basis, u.a. diesen Blog. Hier macht das auch Sinn. Aber: im Zusammenhang mit dem Affiliatetheme.io, das ich mir kürzlich gekauft habe, werden die Schwächen des Ganzen sehr deutlich.

Zur Erinnerung: für meinen Künstlerbedarf-Blog habe ich mir das Affiliatetheme.io zugelegt, das an WordPress andockt. Ich bin allerdings mit der Entwicklung der Seite gar nicht zufrieden… Besucherzahlen und Rankings stagnieren, trotz neuer Inhalte und Produktseiten. Ich habe das etwas genauer angeschaut, und den Verdacht, dass es einfach am technischen System an sich liegt.

Es ist etwas gemein, dass ich an dieser Stelle das Affiliatetheme.io nenne. Es gilt wahrscheinlich für die meisten „guten“ WordPress-Themes. Aber meine Beispielseite ist tatsächlich die einzige, wo ich so ein gekauftes Theme laufen habe. Insofern fällt es mir in diesem Fall tatsächlich zum ersten mal richtig auf.

Problem: Ladezeit

Das Hauptproblem einer WordPress-Website ist, dass sie viele Optionen bietet. Diese Optionen kann man vorab in Einstellungen definieren, wodurch sie dann in eine Datenbank geschrieben werden. Das ist ja erst mal ganz gut, denn dadurch kann man seinen Blog individualisieren – sicherlich ein entscheidender Grund, warum WordPress so beliebt und weit verbreitet ist.

Aber die Kehrseite ist: all diese Optionen müssen beim Laden der Seite natürlich erst mal abgefragt werden. Ein kurzes Beispiel:

<!DOCTYPE html>

<html <?php language_attributes(); ?>>

<head>

<meta charset=“<?php bloginfo( ‚charset‘ ); ?>“ />

<title><?php wp_title(); ?></title>

<link rel=“pingback“ href=“<?php bloginfo( ‚pingback_url‘ ); ?>“ />

<?php if ( is_singular() && get_option( ‚thread_comments‘ ) ) wp_enqueue_script( ‚comment-reply‘ ); ?>

<?php wp_head(); ?>

</head>

Alles, was rot gekennzeichnet sind, sind PHP-Aufrufe. Dabei wird jedes mal ein Script / eine Funktion aufgerufen, die die entsprechende Information aus der Datenbank zieht.

Problem: Anzahl der Optionen

Wenn es nur diese paar Aufrufe wäre – alles kein Problem. Schwierig wird es erst dadurch, dass es (bei jedem Seitenaufruf) tausende oder sogar zehntausende dieser Subabfragen gibt. WordPress hat von Hause aus schon eine Menge Optionen (Header, Footer, Kommentare, Medien etc.).

Durch die Verwendung eines komplexen Themes vervielfacht sich das Problem. Logisch, denn nun müssen über die WordPress-Standard-Optionen auch noch die zahlreichen Theme-Optionen einzeln abgefragt werden. Das führt in der Folge dazu, dass sich die Ladezeit der Website erheblich verlangsamt.

Beispiele

Man kann zahlreiche Tools nutzen (z.B. Uptrends), um die Ladezeit der Website abzufragen. Für mich am zuverlässigsten ist das, was mir Google in der SearchConsole anzeigt – es sind quasi domainweite Durchschnittswerte. Hier zunächst der Verlauf der durchschnittlichen Ladezeiten für dei Website Künstlerbedarf-Blog (WordPress mit Affiliatetheme.io)

Rot markiert ist der Bereich von mehr als 500 Millisekunden. Man erkennt, dass die Seiten des Künstlerbedarf-Blogs im Durchschnitt rund eine Sekunde brauchen, ehe sie ausgeliefert werden. Das deckt sich ziemlich genau mit dem, was ich mit anderen Tools gemessen habe.

1 Sekunde!? Das ist viel – in der Zeit können eine Menge Rechenoperationen laufen… Zum Vergleich mal der geleiche Screen für den tagSeoBlog (WordPress, selbst gebastelte Theme, kaum Plugins):

Das bewegt sich mit durchschnittlich rund 400 Millisekunden in der Mittelklasse, gemessen an anderen Projekten von mir. Aber es ist und bleibt eben ein WordPress-Blog, da kann man nicht viel mehr rausholen. Das geht aber bei all jenen Seiten, wo kein WordPress zu Einsatz kommt, zum Beispiel meine Nischenseite Lichtmikroskop.net (kein WordPress, sondern auf Basis eines simplen PHP-Frameworks):

Das sind mit rund 200-300 Millisekunden ganz gute Werte, denke ich. Und diese Seite wird auch mit vielen sehr guten Rankings belohnt.

Hinweis: das was Google in der SearchConsole anzeigt, ist nur sehr bedingt mit dem zu vergleichen, was das PageSpeedTool Insights von Google anzeigt. Denn in der SearchConsole geht es um die Ladezeit der reinen HTML-Seite – also ohne die Elemente, die sich auf einer Seite befinden und die ev. nach dem Seitenaufruf noch zusätzlich geladen werden müssen (Bilder, Scripte, Styles, Ads etc.)

Optimieren? Hmmm …

Was das Ganze nun noch verschärft: will man irgendeinen Quellcode aus WordPress entfernen – also Zeugs aus dem Header oder Footer – dann braucht man dafür wieder ein zusätzliches Plugin. Soll heißen: man ist den Quellcode dann zwar los, muss aber weider ein paar Millisekunden dafür mehr in Kauf nehmen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz …

Fazit: WordPress ist ne Schnecke

Kurzum: die Ladezeit der Seiten, die mit WordPress und komplexem Theme erzeugt werden, ist viel zu lang. Das liegt nicht an dem Server, den die Seite Lichtmikroskop.net liegt auf dem selben Server. Es sind die zahlreichen PHP-Aufrufe und Optionsabfragen, die das Ganze so verzögern. Dabei gilt:

Je mehr Plugins laufen – und je komplexer die Einstellungsoptien eines Themes, um so langsamer wird die Seite.

Und je langsamer die Seite, um so weniger hat sie Chancen, gute Rankings zu erzielen.

Schade. Bislang habe ich dafür noch keine echte Lösung gefunden – weder WordPress noch damit verbundene Themes sind für mich eine echte Basis für schnelle und gut rankende Websites. Oder? Was meint ihr? Andere Erfahrungen?

