Interview mit mir zum Thema Linkbuilding

Die Jungens von Contify haben beim SeoDay in Köln ein Interview mit mir aufgenommen, das ich hier natürlich gerne einbinde. In dem Gespräch mit Max Schultheiss geht es – wie meistens – anfangs um mich und danach über meinen Vortrag zum Thema Linkbuilding. Ich erläutere kurz und knapp meine „Methode“, mit der ich Links bekomme. Vor allem erkläre ich aber auch, dass ich den Linkjuice, der in solche (nicht-kommerziellen) Seiten fließt, dann nutze, um durch interne Verlinkung damit andere Seiten zu stärken.

Denn: Linkjuice ist immer gleich stark. Interne Links zählen genau so viel wie externe (wobei auch hier die „Content-Links“ am mächtigsten sind). Hier das Video:

Folien zum Linkbuilding Vortrag

Und hier noch mal die Folien meines Vortrages, die hoffentlich soweit selbsterklärend sind :-)

-> Hier zum kostenlosen Download „Linkbuilding 2016“ (PDF, ca. 1,6 MB)

Es geht (nur) um Linkjuice…

Ich bin übrigens der festen Überzeugung, dass man die Methode auch bei Websites anwenden kann, die stark kommerziell getrieben sind. Denn Informationen und Rtageber-Seiten sind auch in diesem Themenfeldern von großer Bedeutung. Man darf eben nur nicht erwarten, dass man auf kommerziell getriebene Seiten Links bekommt. Dafür muss man dann eben andere Unterseiten anlegen, wo man eben kostenlos hilfreiche Informationen anbietet. Und dann solche Longtail-Keywords ermitteln, bei denen es nur wenig Wettbewerb gibt. Als Beispiel nenne ichmeine Seite Lichtmikroskop.net (bzw. konkret die Unterseite „Mikroskop-Puzzle„) über deren Entwicklung ich hier im Blog schon einiges geschrieben habe. Naja, ist alles in den Folien enthalten…