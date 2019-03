Google March 2019 Core Update – Verluste und Schlussfolgerungen

Google hat erneut ein „Core-Update“ gelauncht – mit erheblichen Veränderungen in den Serps. Nach meinen Beobachtungen begann es am Mittwoch, den 13.3.2019 (mittags), andere gehen davon aus, dass es schon seit Anfang März läuft. Auch wenn man nicht sicher sein kann, ob es durch ist – ich gehe davon aus, dass der zeitliche Ablauf sich nur auf Keywords / Themenbereich bezieht. Das, was sich nach dem Update zeigt, wird so bleiben. Eine Art „Google-Dance“ mit tagelang springenden Rankings halte ich für unrealistisch. Meine Seiten haben (fast) alle massiv verloren – was bleibt mir also übrig, als wenigstens den Verlust in einem Blogartikel auszuschlachten :-)

Wie stark ist der Verlust?

Ich prüfe meine wichtigsten Keywords täglich manuell – insofern ist mir das Update schon sehr früh aufgefallen. Viele Tools werden das Ausmaß erst in den nächsten Tagen oder Wochen wirklich erfassen. Aber jeder, der seine Analytics- oder Adsense-Zahlen im Blick hat, wird es bemerken, wenn es Veränderungen gab. Bei mir handelt es sich …

um fast alle Domains

um ca. 60-70 Verlust des Traffics (insgesamt über alle Domains)

ca. 50 – 60% Verlust der Einnahmen

Welche Domains sind betroffen?

Hier mal ein paar Beispiele (wer über das Thema schreiben möchte, kann die Beispiele gerne analysieren und Zahlen aus Tools öffentlich machen. Es geht ja darum, was zu lernen :-))

Kurzum: eigentlich fast alles, was ich in den vergangen 10 Jahren so zusammengeschrieben habe.

Einzige Ausnahme: meine Künstlerhomepage https://www.martin-missfeldt.de – immerhin! Das soll wohl ein Wink sein …

Hier ein Teil des Dramas in Bildform (Screens aus Sistrix-Toolbox):

Verluste der Sichtbarkeit – Stand heute :-)

Wer nun ev. meint, dass seien ja nur SI-Zahlen – in Wirklichkeit sei es gar nicht so schlimm. Hier mal ein Blick in meinen Adsense-Account (die echten Zahlen darf ich natürlich nicht nennen, aber anhand der Traffic-Zahlen wird es wohl schon deutlich:

Einnahmenverluste durch Google-Update (Adsense)

Was steckt hinter dem March 2019 Core Update?

Der Name „March 2019 Core Update“ stammt von Google selber (siehe Tweet von Danny Sullivan). Laut Danny ist es das „dritte Core-Update“ – (siehe dazu Artikel bei Barry Schwarz). Die anderen beiden waren wohl das „Phantom-Update“ und das „Medic-Update“ im vergangenen Herbst.

Beim Phantom-Update hatten einige Seiten von mir seinerzeit viel verloren – beim Medic-Update dagegen viel gewonnen. Nun gehöre ich also mal wieder zu den Verlierern. Natürlich beginnt jetzt wieder die Ursachen-Forschung.

Nach meiner Meinung – und der vieler andere – ging es bei Phantom-Update um „User-Intention“ – also: was erwarten die User für ein Ergebnis?

Das betraf vor allem auch die Art der Seite und der Aufbereitung. Es ging also nicht um die Gewichtung einzelner Seiten, sondern um die Google-Serps selber.

Beim Medic-Update ging es wohl um Vertrauen. Was erwarten die User bei bestimmten Keywords hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit einer Website oder eines Autoren? Da es bestimmte Themen gibt, wo dieser Vertrauensbonus besonders relevant ist, hat es damals viele Seiten aus dem Gesundheitsbereich betroffen.

Hier nochmal die vereinfachte Grafik, die ich für das Medic-Update erstellt hatte:



Google Medic-Update: Verschiebung des Faktors „Trust“ hin zum Core, also nun eine Frage der Suchintention

Nun als „March 2019 Core Update“. Ich habe drei Thesen, die natürlich zu kurz greifen – aber wenn viele Ideen zusammentreffen, kommt am Ende vielleicht das richtige dabei heraus. Vielleicht ist es auch eine Mischung daraus …

These 1: Expertenstatus

Es gab einen Autorenstatus, auf dem die Vertrauenswürdigkeit einer Seite basierte. Beim Medic-Update wurde mir dieser Experten-Status zugebilligt, und meine Seiten konnten erheblich profitieren.

Mit dem neuen Update wurde an diesem Status geschraubt. Es wäre also eine „Weiterentwicklung“ des Medic-Updates. In diesem Fall hätte ich (als Person und Autor) diesen „Expertenstatus“ verloren – warum auch immer. In der Folge wären meine Seiten nicht mehr vertrauenswürdig und würden im Ranking eher nach hinten geschoben.

Plausibel, finde ich. Das deckt sich mit meinen Beobachtungen. Es hätte demnach nichts mit den Inhalten, dem Linkprofil oder sonstigen seiten-relevanten Kriterien zu tun.

Dagegen spricht nur, dass ein „Expertenstatus“ natürlich schwerlich messbar ist und sich in vielen Fällen auch kaum auf einzelne Personen beziehen lässt. Als fundamentales Kriterium, das so viel verändern kann, halte ich es letztlich doch für unwahrscheinlich

These 2: Content- und Linknetzwerke

Die andere These kommt aus einer ganz anderen Ecke, eher ein Seo-Thema. Ich betreibe ja viel Domains – weil ich denke, dass der Domainname ein wichtiges Klickargument ist. Also versuche ich mich inhaltlich zu fokussieren. Aber natürlich ergeben sich viele Querverbindungen – vor allem dann, wenn man – so wie ich – Themen aufarbeitet, um neue Bilder und Grafiken dafür zu erstellen.

Natürlich habe ich diese Domains untereinander verlinkt, wo es Sinn macht. Nicht für Google, sondern für die Besucher – die das auch nutzen (die am häufigsten geklickten externen Verweise kommen in der Regel von meinen eigenen Seiten). Daraus ergibt sich aber auch, dass das Google ein Dorn im Auge sein könnte.

Möglicherwesie wurden nun „Content-Netzwerke“ als „Link-Netzwerke“ interpretiert und abgestraft.

Wenn alle Links, die ich mir quasi selber gegeben habe, entwertet würden, dann wäre ein Absinken der Domains – so wie beobachtet – durchaus denkbar. Natürlich bleiben immer noch viele Links, aber die Gesamtmenge hätte erhablich abgenommen.

Ich halte das dennoch für unwahrscheinlich, denn Links sind ja nicht an sich etwas „Böses“. Ob sich die These bei anderen Verlierern erhärten lässt, wird sich zeigen.

These 3: Globalität der Domain

Denkbar ist aber auch folgendes Szenario: der oben genannte „Vertrauensbonus“ – den ich als ein wichtiges Merkmal des „Google-Core“ halte, wird nicht anhand eines Experten, sondern anhand von „Gesamt-Umfang“ der angebotenen Inhalte gemessen. Soll heißen, eine Seite, die praktisch jedes Unterthema inhaltlich abdeckt (wie. z.B. Wikipedia oder einige andere Portale), gewinnt einen Vertrauensbonus („Expertenstatus durch Masse“). Das bezieht sich dann nicht mehr auf die Inhalte einzelner Seiten, sondern auf eine Auswertung der Gesamt-Domain.

Anders formuliert: je mehr Masse, um so besser und um so vertrauenswürdiger.

Ob sich das bei der Analyse der Gewinner bewahrheitet, muss sich zeigen. Bei mir würde es zutreffen – denn viele von meinen Domains haben nur 200 – 400 Unterseiten. Das Themenspektrum war folglich recht klein und begrenzt.

Wenn Masse zu einem Qualitätskriterium würde, hätte das sicherlich fatale Folgen. Daher halte ich es für unwahrscheinlich – aber möglicherweise ist die Masse an Unterseiten ein Baustein in der Bewertung von Vertrauenswürdigkeit.

Fazit: es muss weitergehen …

Wie immer, wenn Google solche Updates mit weitreichenden Veränderungen fährt, gibt es Gewinner und Verlierer. Natürlich muss es weitergehen. Aber: das Ganze zeigt einmal mehr, dass man sich auf Google(-Traffic) nicht verlassen kann.

Gerade wenn man so wie ich eigentlich nur Ratgeber-Seiten hat – mit dem Deal: kostenlos öffentlich als Gegenleistung gibts Werbebanner – dann ist das unschlau. Ich werde also mein Engagement in Richtung Ratgeberseiten zurückfahren und mehr darüber nachdenken, doch mal ein echtes „Produkt“ zu machen …

Google March 2019 Core Update

Weiterlesen?

Nico Sacotte hat bereits bei Dynapso darüber geblogt: Codename CORE3: neues Google Core Update März 2019

Sistrix (Johannes Beus) hat seine Datenbank befragt und Gewinner und Verlierer ermittelt: Das erste Core Algorithmus Update des Jahres ist da