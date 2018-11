Immer mehr Spamlinks im Linkprofil – Schadet es?

Seit einiger Zeit wird das Linkthema wieder nach oben gespült. Sind Links noch wichtig? Schaden schlechte Links? Wird überhaupt noch verlinkt? Wenn ja, von wem bzw. von welchen Seiten? Ich habe mir mal die Linkprofile meiner Websites angeschaut und war doch recht überrascht, was da in den letzten Wochen und Monaten so an neuen Links eingetrudelt ist. Zusammengefasst: überwiegend Spam-Links, kaum noch gute Links.

Um „meine“ Linkprofile zu verstehen, vorab einige Hinweise:

Ich erstelle und betreibe fast nur „ Ratgeberseiten “ (z.B. über Brillen, Sehen, Kunst, Blutwerte, etc.). Solche Seiten werden im Prinzip viel häufiger verlinkt als andere.

“ (z.B. über Brillen, Sehen, Kunst, Blutwerte, etc.). Solche Seiten werden im Prinzip viel häufiger verlinkt als andere. Ich habe inzwischen ein „ Content-Netzwerk „, das aus 6 größeren Websites besteht und noch eine Reihe kleinerer, die sich irgendwie darum herum ansiedeln (jeweils ein bestimmten thematischer Fokus). Natürlich verlinke ich meine Seiten untereinander, wenn es inhaltlich passt (sonst würde ich an vielen Stellen redundante Inhalte schreiben müssen), z.B. von der Blutseite auf die Mikroskop-Seite.

„, das aus 6 größeren Websites besteht und noch eine Reihe kleinerer, die sich irgendwie darum herum ansiedeln (jeweils ein bestimmten thematischer Fokus). Natürlich verlinke ich meine Seiten untereinander, wenn es inhaltlich passt (sonst würde ich an vielen Stellen redundante Inhalte schreiben müssen), z.B. von der Blutseite auf die Mikroskop-Seite. Ich betreibe fast keinen Linkaufbau – mit der Ausnahme, dass ich solche Artikel, die ich für bestimmte Zielgruppen hilfreich finde, bei entsprechenden Redakteuren oder Influencern einreiche und darauf hinweise, dass es sie gibt (klassisches Minderwertigkeitskomplex-Seeding ;-).

und darauf hinweise, dass es sie gibt (klassisches Minderwertigkeitskomplex-Seeding ;-). Meine Links überprüfe ich ca. alle 6 – 8 Wochen mal über die Google SearchConsole. Ansonsten nutze ich keine Tools dafür.

Was ist nun aus den letzten „Sample-Links“ der SearchConsole zu entnehmen?

Ca. 15% sind Links von meinen eigenen Seiten . Das liegt aber auch daran, dass ich nahezu täglich ein bis zwei neue Artikel veröffentliche – und da fast immer irgendein Cross-Link drinsteckt.

. Das liegt aber auch daran, dass ich nahezu täglich ein bis zwei neue Artikel veröffentliche – und da fast immer irgendein Cross-Link drinsteckt. Ca. 5% sind „gute“ Links , über die ich selber überrascht bin. Es ist fast immer so, dass diese Links auf Seiten zeigen, die in der Google-Suche zu dem jeweiligen Stichwort in den Top-3 sind.

, über die ich selber überrascht bin. Es ist fast immer so, dass diese Links auf Seiten zeigen, die in der Google-Suche zu dem jeweiligen Stichwort in den Top-3 sind. Ca. 80% sind „Spam-Links“!

Daraus ergeben sich natürlich 2 Fragen:

Schaden die Spam-Links?

Nein, meine Rankings sind durchgehend gut – bzw. oft viel besser, als ich das erwarten würde. Der hohe Anteil an Spam-Links wirkt sich offensichtlich nicht negativ aus. Und anderes herum: der geringe Anteil an guten Links reicht offenbar aus für ein gutes Ranking. In echten Zahlen (z.B. bei meiner Brillenseite) sind das etwa 3-5 echte „Überraschungslinks“ pro Woche, die ich bekomme.

Welche Arten von Spam-Links gibt es?

Natürlich kann man das schwerlich verallgemeinern. Aber als Anregung zur Diskussion hier mal eine grobe Schätzung – zumindest bei meinen größeren Projekten mit mehr als 1.000 Besuchern pro Tag sieht das Bild sehr ähnlich aus. Hier meine Spam-Link-Kategorien:

Domain-Stats-Verzeichnisse : Die Methode ist offenbar nach wie vor beliebt. Riesige Webverzeichnisse mit Millionen von Domains, die automatisiert für jede Domain eine Reihe von öffentlichen Daten sammeln und anzeigen. Natürlich wird von jeder Seite aus mind. die Homepage verlinkt. Solche Links gibt es schon ewig – aber in letzter Zeit hat das (aus meiner Sicht) sogar noch zugenommen. (nach meiner Schätzung ca. 20% der Spam-Links ).

: Die Methode ist offenbar nach wie vor beliebt. Riesige Webverzeichnisse mit Millionen von Domains, die automatisiert für jede Domain eine Reihe von öffentlichen Daten sammeln und anzeigen. Natürlich wird von jeder Seite aus mind. die Homepage verlinkt. Solche Links gibt es schon ewig – aber in letzter Zeit hat das (aus meiner Sicht) sogar noch zugenommen. (nach meiner Schätzung ). Negativ-Seo-motiviert : eine Reihe von Links stammen aus fragwürdigen Porno-Portalen, die allerdings nie wirklich online zu öffnen sind (meist mit .me als Top-Level-Domain-Endung). Was da technisch im Hintergrund passiert und warum Google diese Links anzeigt, weiß ich nicht. Offenbar gibt es immer wieder Leute, die versuchen, meinen Seiten über negative Links zu schaden. Ich bemerke das meist gar nicht, und unternehme auch nichts dagegen (also kein Disavow oder so). ( Ca. 5-10% der Spam-Links , meist temporär für 1-2 Wochen).

: eine Reihe von Links stammen aus fragwürdigen Porno-Portalen, die allerdings nie wirklich online zu öffnen sind (meist mit .me als Top-Level-Domain-Endung). Was da technisch im Hintergrund passiert und warum Google diese Links anzeigt, weiß ich nicht. Offenbar gibt es immer wieder Leute, die versuchen, meinen Seiten über negative Links zu schaden. Ich bemerke das meist gar nicht, und unternehme auch nichts dagegen (also kein Disavow oder so). ( , meist temporär für 1-2 Wochen). Alternative Suchsysteme : immer wieder habe ich Links von Websites, die als Suchmaschine daherkommen. z:B: (Links öffnen Google-Suche) boomle oder zapmeta oder search-engine.international Die Ergebnisse dieser Suchmaschinen werden offenbar von Google indexiert, so dass sie bei mir im Linkprofil auftauchen. Diese Alternativen Suchmaschinen wechseln natürlich von Zeit zu Zeit. Es dauert eben einige Zeit, bis Google das durchschaut hat. Dann kommt eben die nächste Domain. Bei mir ca. 20% der Spam-Links .

: immer wieder habe ich Links von Websites, die als Suchmaschine daherkommen. z:B: (Links öffnen Google-Suche) boomle oder zapmeta oder search-engine.international Die Ergebnisse dieser Suchmaschinen werden offenbar von Google indexiert, so dass sie bei mir im Linkprofil auftauchen. Diese Alternativen Suchmaschinen wechseln natürlich von Zeit zu Zeit. Es dauert eben einige Zeit, bis Google das durchschaut hat. Dann kommt eben die nächste Domain. Bei mir . Automatisierte Keyword-Wikis: das ist das, was in letzter Zeit extrem zugenommen hat. Riesige Web-Portale, die offenbar ausschließlich Inhalte zusammenscrapen, z.B. (Links öffnen Google-Suche) htzmk.me oder akorv.me. Dabei werden stehts Keyword-relavante Passagen von anderen Websites kopiert und auf einer eigenen Seite bunt zusammengewürfelt neu kombiniert. Früher kannte man diese Methode beim Bilder-SEO. Inzwischen scheint sich das auch in der organischen Suche immer mehr auszubreiten. Einfach die ersten 10 oder 20 Google-Ergebnisse auswerten, die Inhalte reinziehen, jeweils pro Seite einen Absatz kopieren und dann unter der Passage immer die Quelle verlinken (damit das rechtlich Ok ist? Keine Ahnung, warum). Ca. 50-60% aller Spam-Links – rund die Hälfte aller meiner Links der letzten Monate.

Die Mehrzahl meiner Links stammt von solchen zuletzt genannten Keyword-Wikis, wobei die Grenze zwischen „Keyword-Wiki“ und „Keyword-Suchmaschine“ fließend sind. Wie diese Links genau wirken, kann ich nicht sagen. Ich vermute jedoch, dass sie sich tatsächlich positiv auswirken. Denn immerhin wird dadurch ja eine Art Autoritäts-Hub erzeugt. Das zeigt zudem einmal mehr: was (bei Google) vorne ist, wird verlinkt.

Was mir außerdem noch auffällt: es wird offenbar immer weniger echt, redaktionell verlinkt. Die einzige Motivation für Verlinkung scheint noch die Quellenangabe zu sein. Aber dieses: „Ich habe einen interessanten Artikel gefunden und will den bei mir mal aufgreifen“ – gibt es scheinbar fast gar nicht mehr. Zumindest bei mir …

Fazit: immer mehr automatisierter Duplicate-Content

Wie gesagt: ich prüfe mein Linkprofile recht selten – und reagiere darauf eigentlich nie. Ich lasse das einfach laufen – und bisher habe ich keine negativen Auswirkungen bemerkt.

Aber: es scheint mir offensichtlich, dass immer mehr Webmaster (SEOs?) versuchen, automatisierte Content-Systeme aufzubauen, oft als Wiki oder Suchmaschine verkleidet. Das ist für Google sicherlich ein großes Problem. Zumindest einige dieser Seiten haben wohl auch ganz gute Rankings – nicht für alle, aber immerhin für einige Keywords. Ich würde vermuten, dass Google hier bald aktiv wird. Denn es scheint mir allzu viele solcher Seiten zu geben, die nicht nur ranken wollen, sondern auch erheblich das globale Linkbild beeinflussen. Und zwar ohne, dass die benutzen Seiten dafür etwas könnten.

Vermutlich wird Google seine Bemühungen fortsetzen, „echten“, redaktionellen Content von „automatisiertem“, zusammengeklauten Content zu unterscheiden. Die letzten Updates gehen möglicherweise schon in diese Richtung. Und wenn Websites, die bislang ohne eigene Zutun oder Wissen, von solchen Links profitiert hatten, dann werden sie im Ranking möglicherweise fallen, wenn diese Linkschleudern abgeknipst werden – ohne dass die Webmaster sich die eigenen Rankingverluste erklären können.

So, nun ihr? Wie sind Eure Beobachtungen? Habt ihr ähnlich schlechte Linkprofile wie ich?

