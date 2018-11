Neu: Google Bildersuche zeigt Werbung – massiv!

Den meisten ist es wahrscheinlich längst aufgefallen: Seit rund zwei Wochen wird bei vielen Suchanfragen in der (Desktop-) Google-Bildersuche nun Werbung angezeigt. Ich hielt es erst für einen der vielen kleinen Beta-Tests. Aber offensichtlich soll das so bleiben. Nun wird auch das letzte Google-Bildersuche-Update plausibel: durch die Textinformationen unter den Thumbnails der echten Suchergebnisse fallen die Anzeigen viel weniger auf. Ich würde sogar sagen: die meisten Menschen werden die Werbeergebnisse überhaupt nicht unterscheiden können.

Update: wohl doch nicht überall live!

Sorry, nach einer ganzen Reihe von Hinweise bin ich davon ausgegangen, dass das, was ich im Folgenden beschreibe, inzwischen überall ausgerollt wurde. Aber das scheint nicht der Fall zu sein – denn nun erhalte ich wiederum Hinweise (und Screenshots), die noch nicht die Werbung sehen, auch nicht bei den von mir unten gezeigten Beispiel-Keywords. Insofern: bitte alles relativieren und ev. als Vorankündigung lesen :-) Für Hinweise in den Kommentaren, wie es denn bei Euch aussieht, wäre ich dankbar. Ich habe dafür die entsprechenden Suchen verlinkt.

Das ist mal wieder die gewohnte Dreistigkeit, die man von Google kennt und inzwischen erwartet: ohne Ankündigung (oder habe ich was übersehen?), ohne optische Unterscheidbarkeit und vor allem: in einer „Bildersuche-App„, die große Bilder unautorisiert direkt anzeigt. Von langer Hand sehr geschickt eingefädelt.

Bei welchen Keywords?

Es ist logisch, dass Google die Ads nur bei solchen Keywords anzeigt, die transaktional sind – bei denen also (laut internen Google-Auswertungen) eine Kaufabsicht hinter der Suche steht. Da Google diese Frage seit Jahren genau analysiert, wird die Einblendung von Werbeanzeigen vermutlich sehr effektiv sein.

Btw: für Webmaster, die ihre Besucher ev. noch nicht richtig kennen, ist (auch) das ein guter Weg, um herauszufinden, was die Besucher denn (in der Mehrzahl) erwarten: Informationen oder ein Kaufangebot – natürlich bezogen auf das jeweilige Keyword. Man kann also nun auch die Bildersuche nutzen, um klar zwischen transaktionaler oder informationaler Suchintention zu unterscheiden.

Als Werbung erkennbar?

Die Werbeanzeigen sind als solche kaum von den Suchergebnissen zu unterscheiden. Es gibt lediglich einen winzigen hellgrauen Hinweis – versteckt links oben – wobei jeder weiß, dass die Wahrnehmung von Bildergebnissen nicht von links oben nach rechts unten geschieht – sondern in Sekundenbruchteilen durch Farben und Kontraste ausgelöst wird. Den Hinweis „Anzeigen“ links oben ist für die meisten Nutzer praktisch unsichtbar. Hier ein weiteres Beispiel:

Schlechte Zeiten für Affiliates, Shops und Nischenseitenbetreiber

Es ist anzunehmen, dass Google sich damit ein nächster Zeitwird. Viele Menschen werden sich wundern, warum einige Bilder nach dem Anklicken eine neue Seite öffnen (das sind die Werbebanner, die den Shop öffnen) – während alles ab Zeile als gewohnter Bildersuche-Balken vorgeführt wird. Es wird vermutlich einige Monate / Jahre dauern, bis die Mehrheit der User verstanden hat, was Werbung ist und was Suchergebnis.

Diese Integration von Werbung in der Bildersuche ist natürlich vor allem für die schlecht, die bislang von guten Bilder-Rankings für transaktionalen Suchen profitiert haben. Also vor allem Affiliates, Shops und Nischenseitenbetreiber. Denn ab sofort werden gebuchte Adwords-Anzeigen einen Großteil der Klicks abgrasen. Die Anzeigen bietet Werbekunden zudem ein weiteres Versprechen: das große Bild wird dann nicht in der Google-Umgebung angezeigt, sondern nach dem Klick auf das Thumbnail gelangt man direkt auf die Shop-Seite.

Gerade vor dem Weihnachtsgeschäft ein sehr gewinnbringender Schachzug von Google.

Bildersuche-App? Wird doch nicht monatarisiert …

Zumindest ist damit ein (wichtiges) Argument von Google vom Tisch: dass die Darstellung der großen Bilder ja nicht monetarisiert würde. Ab nun ist klar: Google nutzt meine (und andere) Bilder, um die eigene „Bildersuche-App“ aufzuhübschen – um letztlich damit Geld zu verdienen.

Das Ganze ist natürlich mal wieder ein massiver „Game-Changer“. Jedes Engegement bzw. jede Optimierung für die Google-Bildersuche muss nun wieder überdacht werden. Als Bilder-Seo kommt man einfach nicht zur Ruhe …

Was meint Ihr dazu? Frech oder legitim?

Ingo Henze hat übrigens schon im August 2012 über erste Tests mit Werbung in der Google-Bildersuche berichtet.

Und auch wenn das hier jetzt nicht gerade so ganz optimal passt, möchte ich doch gerne noch mal auf mehrere Videos zum Thema Bilder-Seo hinweisen, die ich bei Sistrix aufgenommen habe :-)

