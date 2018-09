Google Bildersuche zeigt Copyright und Autor an (Exif-Daten)

Wir sind mal wieder in so einer Google-Bildersuche-Phase, in der kein Tag vergeht, an dem nicht eine neue bemerkenswerte Änderung zu erwähnen wäre. Dieses mal ist wirklich wichtig und für viele Urheber und Rechteinhaber relevant: es geht um die Anzeige von Urheber-Informationen. Aufmerksame Leser dieses Blogs erinnern sich vielleicht an meinen Bericht von der CEPIC-Konferenz in Berlin im Juni dieses Jahres. Dafür wurden extra zwei wichtige Bildersuche-Entwickler von Google aus Kalifornien eingeflogen. Die Kritik von Seiten der großen Fotografen-Verbände war groß: Google missbraucht ihre Bilder und lädt geradezu zum unberechtigten Kopieren ein.

Die Google-Leute nahmen diese Vorwürfe seinerzeit sehr ernst – hatten sie zumindest gesagt. Nun haben sie es tatsächlich umgesetzt – oder wenigsten damit angefangen. Die Neuerungen werden in diesem Artikel vorgestellt, aus dem ich im Folgenden zitiere.

As part of a collaboration between Google, photo industry consortium CEPIC, and IPTC, the global technical standards body for the news media, you can now access rights-related image metadata in Google Images.

Wie gesagt: Google arbeitet mit den Vertretern der professionellen Fotografen zusammen und stellt in diesem Zusammenhang nun rechte-relevante Informationen bereit (Meta-Data).

It’s traditionally been difficult to know the creator of images on the web, as well as who might own the rights. This information is often part of image metadata, and is key to protecting image copyright and licensing information.

Wie schon oft auch hier beschrieben, hat(te) Google große Probleme damit, Urheber und Rechteinformationen verlässlich zu ermitteln und anzubieten. Doch nun greift man dafür einfach auf die Meta-Daten zurück, die quasi über die Kamera in ein Bild „eingebrannt“ werden.

Starting today, we’ve added Creator and Credit metadata whenever present to images on Google Images. To see this information on Google Images, you can click on the “Image Credits” link to view the metadata fields. Over the coming weeks, we will also add Copyright Notice metadata.

Ab sofort werden also diese Meta-Daten (Exif) angezeigt, wenn sie ermittelt werden. Man findet diese Daten (noch etwas versteckt), indem man die „Optionen“ (…) anklickt und dann auf „Image Credits“. Der folgende Screen zeigt das:

Das Ganze ist bislang nur in der mobilen Bildersuche von Google integriert. Ob und wann das auch in der Desktop-Bildersuche übernommen wird, ist noch unklar. Die teilweise gravierenden Unterschiede hatte ich vorgestern beschrieben, siehe Google Bildersuche: Vergleich Desktop und mobile.

In dem Google-Artikel heißt wird auf die Partnerschaft mit CEPIC und IPTC hingewiesen und dazu ermuntert, diese Daten in Zukunft zu pflegen.:

Also in partnership with CEPIC and IPTC, we hope to create better usage guidance for photographers, photo agencies and publishers to include copyright and attribution information in image metadata. For more on how to best implement IPTC metadata, refer to the IPTC Guidelines.

EXIF-Daten werden wichtig

Aber das gilt natürlich nicht nur für professionelle Fotografen. Jeder, der selber Bilder erstellt und im Internet bereitstellt, sollte sich damit vertraut machen, wie man die Bild-Meta-Daten pflegt und einstellt.

Diese Änderung ist – historisch betrachtet – enorm wichtig. Denn bislang hat Google die Exif-Daten weitgehend ignoriert. Und nun werden sie von heut auf morgen doch wichtig – zumindest für alle, die von Bildern und der Rechteverwertung leben.

Es ist allerdings Seo-technisch noch etwas unklar, wie man jetzt am besten mit alten Bildern verfahren sollte. Einerseits ist es natürlich gut und wichtig, diese Daten nachträglich einzufügen. Andererseits wird ein Bild dadurch eine „neues Bild-Datei“ – es könnte also sein, dass das Bild seine guten Rankings für eine Weile verliert. Aufgrund des Meta-Bild-Konzeptes, das ich in meinem Bilder-Seo-Ebook ausführlich beschrieben habe, ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass sich das Bild zügig wieder in alten Rankingpositionen einfinden wird. Konkrete Tests muss ich allerdings noch machen …

Zur Klarstellung: auch dieses Update ist nur ein „funktionales“ UX-Update. Es deutet nichts darauf hin, dass diese Meta-Daten irgendeinen Rankingvorteil bringen. Es wäre daher fahrlässig und dumm, diese Meta-Daten mit Keyword-Spam zu füllen.

In jedem Fall eine sehr positive Entwicklung. Man könnte nun natürlich fragen: warum nicht schon viel eher!? Aber das führt ja zu nix. Mir scheinen vor allem noch zwei Dinge wichtig zu sein:

Die Funktion muss auch in der Desktop-Bildersuche übernommen werden.

übernommen werden. Das Ganze sollte etwas weniger versteckt gezeigt werden – denn vermutlich werden nicht viele Benutzer auf den Button mit den drei Punkten klicken.

Danke an Christoph Baum für den zeitnahen Hinweis :-)

Auch CEPIC ist happy. Hier die Antort von CEPIC: IPTC fields now show next to the image in Google Images

Weiterlesen?