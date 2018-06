5 Monate Blutwert.net – 5000 Besucher pro Tag

Eigentlich bin ich kein Freund von selbst gesteckten Zielen. Ich bin niemand, der Druck braucht, um mit Leidenschaft und Spaß zu arbeiten. Aber in meinen Vortrag bei der diesjährigen Seo-Campixx hatte ich auch mein neues Projekt Blutwert.net erwähnt und in dem Zusammenhang ein paar Ziele genannt. Ob die überhaupt realistisch waren, konnte ich zum damaligen Zeitpunkt gar nicht wirklich sagen. Aber ich wollte mit den Zahlen die Zuschauer mitreißen :-)

Seinerzeit hatte ich gesagt, dass ich nach 6 Monaten 1000 Besucher pro Tag haben wollte und eine Sistrix-Sichtbarkeit von 2,0. Und nach 12 Monaten 5.000 Besucher und einen SI von 8.

Nunja, nun sind 5 Monate um. Die 5000 Besucher pro Tag habe ich knapp erreicht – allerdings nur an Wochentagen. Am Wochenende sind Arztpraxen geschlossen – da gibt es keine Blutwerte und folglich keine Fragen dazu :-)

Auch die Sistrix-Sichtbarkeit des Projektes liegt bei ungefähr 2. Ich habe meine (an den Haaren herbeigezogenen Ziele) also bereits erreicht bzw. sogar übertroffen.

Den letzten Artikel über die Blutseite hatte ich vor 2 Monaten geschrieben, da waren es noch 1000 Besucher pro Tag. Die spannende Frage ist also: Was habe ich in den letzten 2 Monaten getan?

Die überraschende Antwort lautet: Nichts.

Also fast nichts, ein oder zwei Google-Doodle-Artikel – sonst nichts.

Seo-Tugend Geduld: Konsolidierung dauert ca. 6 – 8 Wochen

Die rasante Entwicklung hängt also nicht mit frischen, aktuellen Inhalten zusammen, sondern vielmehr mit einer Art Konsolidierung der bestehenden Inhalte.

Es ist eine Beobachtung, die ich bereits bei mehreren anderen Projekten gemacht habe: man muss ca. 6 bis 8 Wochen warten, ehe sich neue Artikel tatsächlich in den Google-Rankings entfalten können. Dabei kann es im Shorthead-Bereich (also mit nur einem oder zwei Keywords) durchaus schneller gehen. Hier beobachte ich ab und zu gute Platzierungen innerhalb weniger Tage.

Aber alles, was den Longtail betrifft, und insbesondere die Keywords, die gar nicht im Seitentitel auftauchen, brauchen relativ lange. Aber gerade diese Keywords sind es, die in der Masse viel mehr Besucher bringen also die scheinbar so lukrativen Shorthead-Keywords.

Problem: Trafficquellen

Mein Hauptproblem ist zur Zeit, dass die Besucher fast alle über die Google-Suche kommen. Das ist natürlich suboptimal, vor allem, weil es dadurch so enorm von Google-Update-Schwankungen abhängig ist.

Was kann man dagegen tun? Nun ja, ich könnte natürlich anfangen, Linkaufbau zu betreiben. Denn über gute Links kommen auch Besucher. Vor allem über Gesundheitsforen. Oder ich könnte anfangen, Social-Media-Gruppen zu bespielen. Aber: das ist mir alles zu viel Mühe und sowieso zu Seo-lastig. Meine Stärke ist eher, neue Inhalte zu erstellen und mit Bildern zu optimieren.

Daher: ich warte einfach ab. Denn wie schon oft gesagt: was vorne ist, wird verlinkt. Das kann ich jetzt schon beobachten. Allerdings hat die Seite keine viralen Raketen-Artikel, sondern nur grundsolide Informationen. Da dauert es entsprechend länger, bis sich so viele relevante Links eingefunden haben, dass die Besucherströme sich auch prozentual langsam verlagern.

Damit der Google-Anteil nicht noch weiter ansteigt – und auch, weil ich mal wieder in andere Richtungen denken muss – habe ich zuletzt fast nichts an dem Projekt getan. Ich denke, es wird noch einige Wochen dauern, ehe ich bei Blutwert.net wieder für ein paar Tage intensiv einsteige.

Einnahmen

Inzwischen habe ich einige zusätzliche Adsense-Banner eingebaut. Dafür habe ich mir die Top-Ten der meistbesuchten Artikel genommen und in diese 10 Artikel jeweils oben (nach dm ersten Absatz) und in der Mitte Adsense eingebaut. Das reicht erst einmal.

Die Einnahmen liegen dadurch inzwischen im mittleren dreistelligen Bereich (pro Monat). Da ist sicherlich noch Luft nach oben – aber wie gesagt: die Domain soll sich nach dem rasanten Start erst einmal beruhigen und konsolidieren. Ich werde mir demnächst mal anschauen, was Amazon so zu dem Thema bieten kann.

Kurzum: Läuft.

