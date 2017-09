Schadensersatz gegenüber Google: Bildersuche-Verluste jetzt schon dokumentieren

In meinem Artikel über den Stand der Dinge zur Klage von Freelens gegen Google habe ich eher beiläufig den Begriff „Schadensersatz“ erwähnt. Nun habe ich aber – dankenswerter Weise – von mehreren Anwälten Emails erhalten, die alle darauf hinweisen, dass das gar nicht abwegig sei. Daher möchte ich den Punkt noch einmal aufgreifen und kurz erläutern, was man dabei beachten sollte. Möglicherweise wird es mal nützen, wenn es denn so kommt, dass Google in letzter Instanz – irgendwann einmal – gegen Freelens verliert. Dann könnte es ganz schön teuer für Google werden …

[Vorab: natürlich bin ich kein Anwalt und kann hier keine rechtssicheren Empfehlungen aussprechen. Im Zweifelsfall sollte man am besten Kontakt mit einem geeigneten Anwalt aufnehmen.]

Wer durch die Traffic-Einbußen durch die (neue) Google Bildersuche finanzielle Verluste erleidet, dem steht nach deutschem Recht ein Schadensersatz zu. Wie hoch der konkret ist, kann man nicht verallgemeinern, denn das hängt immer vom einzelnen Bild ab. Als Rechte-Inhaber hat man die Möglichkeit, aus einer der folgenden Berechnungsmethoden zu wählen.

Schadenssersatz-Berechnung

Im Prinzip gibt es drei Arten der „Schadenssersatz-Berechnung“:

Konkreter finanzieller Verlust : hierbei kann man einen konkreten Verlust nachweisen. Das ist aber vermutlich schwierig und geht (wahrscheinlich) nur über Vergleiche. Etwa: in den 12 Monaten zuvor hatte ich 10.000 Besucher auf meiner Seite, auf der das Bild gezeigt wird. Davon kamen 5.000 über die Google-Bildersuche. Meine Einnahmen betrugen 100 Euro. Wenn meine Seite jetzt nur noch 6.000 Besucher hat und nur noch 60 Euro Einnahmen dabei herausspringen, dann hätte ich einen konkreten Verlust von 40 Euro. Nur leider: Google hat den Referrer (wahrscheinlich nicht ohne Grund) abgeschaltet. Man kann also leider nicht mehr konkret beziffern, wie viele Besucher über die Google Bildersuche kommen bzw. wie viel weniger Besucher seit der neuen Bildersuche kommen. (Hinweis: einen allgemeinen „Google-eferrer gibt es aber noch, nur eben nicht mehr die Unterscheidung, von welchem Dienst der Aufruf kam.)

Voraussetzung: Daten sichern

Damit man als Urheber überhaupt die Möglichkeit hat, Schadensersatz-Ansprüche gegen Google geltend zu machen, sollte man sich frühzeitig vorbereiten und notwendige Daten und Zahlen dokumentieren. Dazu gehören zum Beispiel:

Eine Liste der eigenen Bilder , die in der Google-Bildersuche indexiert sind, inklusive der Quellseiten , auf denen das Bild jeweils eingebunden ist.

, die in der Google-Bildersuche indexiert sind, , auf denen das Bild jeweils eingebunden ist. Die Besucherzahlen für jede dieser Unterseiten, möglichst im historischen Verlauf. Dafür bietet es sich an, entsprechende Daten aus Tracking-Tools (z.B. Google-Analytics oder Piwik) herunterzuladen und gg. als Screenshot zu dokumentieren.

für jede dieser Unterseiten, möglichst im historischen Verlauf. Dafür bietet es sich an, entsprechende Daten aus Tracking-Tools (z.B. Google-Analytics oder Piwik) herunterzuladen und gg. als Screenshot zu dokumentieren. Wie oft ein Bild von Google geladen wird, kann man aus den Logfiles ablesen. Denn Google hat ja keine Kopie mehr abgespeichert, sondern lädt das Bild jedes Mal von seiner Original-Source. Die Beschreibung, wie genau, geht hier aber zu weit. In jedem Fall gilt: Logfiles regelmäßig herunterladen und aufbewahren.

und aufbewahren. Entsprechende Einnahmen , die diese Unterseiten generieren und generiert haben, zu dokumentieren. Vor allem wichtig ist es, die Differenzen, die sich seit Februar 2017 (Einführung der neuen Google-Bilder-App) ergeben haben, festzuhalten.

, die diese Unterseiten generieren und generiert haben, zu dokumentieren. Vor allem wichtig ist es, die Differenzen, die sich seit Februar 2017 (Einführung der neuen Google-Bilder-App) ergeben haben, festzuhalten. Die Positionen im Ranking der Google-Bildersuche sind – möglicherweise – nicht unerheblich. Denn ein Bild, das bei einem häufig gesuchten Begriff auf Position eins liegt, hat sicherlich wesentlich mehr Aufrufe als ein Bild, das auf Position 100 kommt. Für die Bildersuche-Rankings kann man einige Tools nutzen, z.B. den kostenfreien Bidox (Bilder-Domain-Index), der allerdings nur ca. 10.000 Suchbegriffe abfragt (allerdings die, die laut Google am häufigsten gesucht werden). Außerdem kann man die „Universal-Search-Integrationen“ (Bilder-Onebox in der Websuche) bei den großen Toolanbietern wie Sistrix, Searchmetrics oder Xovi abfragen (die sind aber kostenpflichtig).

sind – möglicherweise – nicht unerheblich. Denn ein Bild, das bei einem häufig gesuchten Begriff auf Position eins liegt, hat sicherlich wesentlich mehr Aufrufe als ein Bild, das auf Position 100 kommt. Für die Bildersuche-Rankings kann man einige Tools nutzen, z.B. den kostenfreien Bidox (Bilder-Domain-Index), der allerdings nur ca. 10.000 Suchbegriffe abfragt (allerdings die, die laut Google am häufigsten gesucht werden). Außerdem kann man die „Universal-Search-Integrationen“ (Bilder-Onebox in der Websuche) bei den großen Toolanbietern wie Sistrix, Searchmetrics oder Xovi abfragen (die sind aber kostenpflichtig). Die Bilder sollten (!?) auf der eigenen Quellseite bzw. dort, wo man sie zeigt, einen entsprechenden Copyright-Vermerk haben. Das ist zwar eigentlich nicht zwingend erforderlich, aber kann auch nicht schaden. Möglicherweise wird die Frage einmal Wichtigkeit erlangen, ob man Copyright- oder Nutzungsinformationen online – und damit für eine Suchmaschine auswertbar – bereitgestellt hat.

Darüber hinaus ist es hilfreich, anderweitige Lizenzverträge gut aufzubewahren. Wenn man bereits Bildlizenzen an andere verkauft hat, kann das Grundlage einer möglichen Berechnung einer „hypothetischen Lizenzgebühr“ sein.

CreativeCommons-Lizenzen (?)

Wer unter dem eigenen Bild Hinweise stehen hat, dass das Werk „gemeinfrei“ sei oder unter einer CreativeCommons-Lizenz läuft, hat vermutlich keine Ansprüche. Inwiefern man Copyright-Vorgaben auf einer laufenden Website machen darf, entzieht sich meiner Kenntnis.

Möglicherweise profitieren wir in diesem Fall auch von der Möglichkeit einer „Sammelklage“, die aktuell im Rahmen der Dieselaffäre durchgesetzt werden soll.

[Hinweis 2: Normalerweise bin ich kein Freund von Abmahnungen, und im Zweifelsfall schreibe ich die Webmaster an und bitte um Nachzahlung, Hinweise oder Entfernung des Bildes. Damit habe ich auch immer gute Erfahrungen gemacht. Aber im Falle von Google, die aus einer Suchmaschine eine Bilder-App gemacht haben, würde ich Art und Umfang des Verstoßes als so groß ansehen, dass ich eine Schadensersatz-Forderung in Erwägung ziehe. Denn es geht ja nicht nur um ein Bild, sondern im Prinzip um alle. ]

Falls Juristen oder andere Spezialisten weitere wichtige Punkte sehen, dann wäre ein hilfreicher Kommentar oder ein entsprechender eigene Blogpost zu dem Thema hilfreich. Ich verlinke hier gerne alles, was zu diesem Thema gesagt wird. Ansonsten geht es nur darum, mögliche Betroffene zu sensibilisieren :-)

