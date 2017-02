Google führt „neue“ Bildersuche auch in Deutschland ein

OMG! Jetzt ist es doch passiert! Google hat die neue Bildersuche in Deutschland eingeführt. Ich prognostiziert mal: es wird in den nächsten Wochen zu zahlreichen Abmahnungen / Klagen wegen Urheberrechtsverstößen kommen. Das Problem ist schon lange abzusehen. Als Google Ende Januar 2013 die „neue“ Bildersuche einführte, hagelte es weltweit Proteste. Denn mit dem neuen Design wird die Google Bildersuche – den Zeichen der Zeit folgend – zur eigenen Anwendung. Mit einer „Suchmaschine“ hat das nun nichts mehr zu tun …

Damals hatte ich geschrieben:Google Bildersuche klaut urheberrechtlich geschützte Bilder. Und zusammen mit anderen haben wir die Initiative „Verteidige Dein Bild“ ins Leben gerufen. Ob es aufgrund der Proteste war oder nicht: Fakt ist, dass Google diese neue Funktionsweise weltweit überall eingeführt hatte – nur nicht in Deutschland. Wir hatten damals im Namen zahlreichen Urheber argumentiert: zwar hat Google per Gerichtsbeschluss das Recht bekommen, die Bilder als „Thumbnails“ (!) also in verkleinerter Form in der Bildersuche zu zeigen. Aber das betraf in keinster Weise die Darstellung in großer Auflösung.

Neue Bildersuche-Anwendung in Deutschland

Genau das hat Google aber jetzt eingeführt: Wenn man in der deutschen Google Bildersuche auf ein Thumbnail klickt, dann öffnet sich eine Art schwarz-unterlegtes Panorama-Fenster, in dem eine große Version dieses Bildes zu sehen ist. Mit einem Rechtsklick auf das Bild („Bild in neuem Tab öffnen„), stellt man sehr schnell fest, dass es das „Original-Bild“ ist, das hier auf der Google-Seite gezeigt wird.

Ein glas-klarer Urheberrechtsverstoß!

Ich habe das Ganze mal mit einem Bild von mir dokumentiert: Sucht man in der deutschen Bildersuche nach „missfeldt abendmahl“, so zeigt Google an erster Position mein Bild als Thumbnail an. Klickt man auf das Bild, wird mein (großes) Bild bei Google vor schwarzem Hintergrund gezeigt. Lediglich ein kleiner Button rechts verweist noch auf meine Website, auf der das Bild eingebunden ist.

Bislang war es so, dass Google beim Klick auf das Thumbnail meine Seite geöffnet hat. So konnte ich bestimmen, in welchem Kontext mein Bild gezeigt wird, welche weiterführenden Informationen dazu ich wichtig finde, unter welchen Bedingungen man das Bild verwenden darf. Und ich konnte mit meiner Seite – wenn auch nur sehr wenig – aber immerhin ein paar Cent verdienen, indem ich Werbebanner eingeblendet habe.

Diese meine Möglichkeiten – und noch viele andere – sind nun einfach dahin.

Findmaschine als App

Die Google Bildersuche ist damit keine echte Suchmaschine“ mehr, sondern ein „Findmaschine“ – eine reine App / Anwendung, die das Ziel hat, die Besucher möglichst lange und effektiv auf den eigenen Google-Seiten zu behalten. Und zwar mit Hilfe und auf Kosten meiner Bilder!

Ich bin der Meinung, dass das ein klarer Verstoß gegen das deutsche Urheberrecht ist. Mir ist schleierhaft, warum Google das nicht ebenso einschätzt. Naja, mal sehen, wie viele Verbände und Urheber in den kommenden Tagen Sturm laufen werden und die neue Bildersuche schnell wieder zu Fall zu bringen.

Google will alles!

Interessanterweise habe ich diesen Vorgang erst vor wenigen Tagen wieder in Erinnerung gebracht – und zwar, als ich beschrieben habe, dass es vermutlich nicht mehr weit ist, bis Google ganze Textpassagen und komplette Artikel aus ihrem originalen Zusammenhang rausreisst und bald als „Snippets“ direkt in den Suchergebnissen anzeigt. Siehe Artikel „Destrukturiert!“

Übrigens liegt der zu erwartende Rückgang der Besucherzahlen bei ca. 60 – 80%. Das haben Analysen von mir und anderen seinerzeit bezogen auf die englisch-sprachige Bildersuche ergeben.

Manoman… Was meint ihr? Übertriebenes Künstlergehabe?

Ingo hat bereits darüber geschrieben: Google-Bildersuche: Neues Galerie-Layout nun auch in DE

Update: da es bei facebook eine sehr interessante Diskussion dazu gibt, insbesondere mit vertörenden Hinweisen vom Rechtsanwalt Thomas Schwenke (vielen Dank dafür), bette ich mal den facebook-Thread hier mit ein (man muss rechts oben auf das facebook-Icon klicken, um den Thread zu öffnen):

Weiterlesen?