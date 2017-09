Google Answer-Box: Bild und Snippet von verschiedenen Domains

In den letzten Tagen ist in meiner facebook-Timeline mehrmals eine Beobachtung aufgetaucht, die ich gerne noch einmal als Blogartikel aufgreifen möchte: Es geht um die Google-Answer-Box. Diese hervorgehobene Antwort von Google wird bei vielen Keywords ganz oben in den Serps angezeigt. Gezeigt wird immer ein kurzes Text-Snippet, das Google sich von der – laut Algorithmus – relevantesten Domain zieht. Aber häufig wird zusätzlich ein Bild angezeigt, das nicht selten von einer ganz anderen Doamin stammt. Wie kommt es dazu?

Das Feature ist eigentlich schon seit ca. mehreren Monaten zu beobachten. Ingo hatte bereits Mitte Mai in einem facebook-Post erwähnt. Ich erwähne das hier auch deswegen noch einmal, weil es einiges über Googles Selbstverständnis aussagt – und auch bezüglich des Trackings einige Schwierigkeiten bereiten dürfte…

Die Answer-Box wurde irgendwann Anfang / Mitte 2016 eingeführt. Ich hatte seinerzeit darüber berichtet, dass Google einige meiner Texte dafür benutzt – was natürlich irgendwie frech war, weil man ja denken könnte, dass Google bei solchen Dingen nachfragt, ob sie das dürften, – was sich aber gleichzeitig als sehr vorteilhaft erwies, weil man durch die hervorgehobene Stellung enorm viel Traffic gewinnt. (Siehe: „Googles Findmaschine zeigt meine Antworten!„)

In diesen Answer-Boxen werden von Anfang an (teilweise) auch Bilder angezeigt. In der ersten Zeit waren es tatsächlich die Bilder der Domain, von der auch das Snippet stammt.

Aber scheinbar gab es zu viele Answer-Boxen, die zwar ein gutes Snippet, aber eben kein gutes Bild angezeigt haben. Die Seite, von der die Text-Snippet stammt, hatte also zu oft kein wirklich gutes Bild parat.

Darum hat Google die beiden Elemente offensichtlich entkoppelt: Innerhalb der Answer-Box gibt es zwei Plätze, einen für das Text-Snippet, und einen für das Bild. Beide Plätze werden unabhängig voneinander belegt. In Ausnahmefällen kann es sein, das beides von der selben Domain stammt, in der Regel ist es aber anders.

Heute sieht das dann so aus:

Es fällt auch auf, dass weder Bild noch Text-Snippet auf der ersten Position der Websuche bzw. Bildersuche liegen müssen. Google nutzt in der Answerbox häufig Seiten, die im Websearch-Ranking erst auf hinteren Plätzen stammen (aber noch meinen Beobachtungen immer Top-10, meist sogar Top-5).

Als Webmaster profitiert man davon, dass beide Domains jeweils angezeigt werden und entsprechend verlinkt sind. Ob man mit dem Text oder mit dem Bild mehr Besucher bekommt, kann ich nicht sagen (vermutlich unterscheidet sich das auch).

Btw: noch besser ist natürlich, wenn man zwei Domains zum Thema hat – und mit beiden die Answer-Box-Plätze besetzt.

Interessant ist übrigens zu genau dieser Suchanfrage die entsprechende Bildersuche:

Man erkennt, dass das Bild in der Answerbox mitnichten in der Bildersuche vorne gelistet sein muss. Entscheidend scheint hier eher die Websearch-Platzierung des Artikels zu sein, in dem das Bild eingebettet ist. Es ist also nicht „das für die Suchanfrage relevanteste Bild“, sondern das „für die Antwort relevanteste Bild“. Hinter der Answer-Box steckt also offenbar ein eigenständiger Algorithmus, der näher am Websuche-Algo liegt als am Bilder-Algo. Was natürlich aus Bilder-Seo-Sicht interessant ist und neue Möglichkeiten eröffnet (oder, ohne Seo: zur glücklichen Fügung werden kann :-))

Was folgt daraus?

Zunächst aus Sicht eines Webmasters: Nach meinen Beobachtungen sind die Bilder in der Answer-Box wesentlich stabiler. Bei den Text-Snippets und den jeweils verlinkten Domains ist die Fluktuation wesentlich größer. Nehmen wir als Beispiel den Suchbegriff „Gleitsichtbrille“ (Klick öffnet Google-Suche). Das Text-Snippet wird fast täglich wechselnd von verschiedenen Domains gezogen, aber mein Bild liegt stabil seit Wochen vorne (zumindest soweit ich das beobachte). Es ist als aus meiner Sicht durchaus positiv, wenn man mit einem Bild in der Answer-Box auftaucht.

Womit wir beim zweiten Punkt sind: dem Tracking. Nach meiner Kenntnis können die Toolanbieter das Bild in der Answer-Box nicht tracken. Soll heißen: es gibt kaum eine Möglichkeit, herauszufinden, für welche Keywords man mit einem Bild in der Answer-Box vertreten ist (liebe Tool-Anbieter: bitte korrigieren, wenn das falsch ist). Man kann also nur durch Zufall darauf stoßen, möglicherweise indem man bei bestimmten Keywords einen erheblichen Traffic-Zuwachs erkennt. Ich beobachte einfach aus dem Bauch heraus meine Top-10 Keywords alle paar Tage durch eine konkrete Google-Suche. Dadurch fällt mir dann Bild in der Answer-Box auf. Die Top-Keywords kann man natürlich über ein Tool herausfinden, gg. eignet sich dafür auch der Bidox.

Nun zum letzten Punkt: Dem Selbstverständnis, mit dem Google diese „Antworten“ einbindet. Eine „Suchmaschine“ sollte nach alter Vorstellung relevante Ergebnisse finden und dann den Suchenden zu dieser Seite verweisen. So war mal das Prinzip. Aber das hat sich heimlich still und leise geändert. Die Suchmaschine ist schon lange eine Findmaschine, die nicht mehr nur Suchende zu Antworten vermitteln bzw. weiterleiten will. Stattdessen will Google eben auch schon die Antwort anbieten. Da Google keine eigenen Redakteure beschäftigen will, die jede Anfragen in Realtime beantworten, zieht sich Google das Wissen aus anderen Websites. Eine pfiffiger Algorithmus kann das inzwischen ganz gut, und als Ergebnis gibt Google selber nun eben Antworten, inklusive dem best-möglichem Bild.

Und Googles Selbstverständnis ist eben, dass man das nicht erfragen muss. Für Google ist das, was sie in zwei Jahrzehnten indexiert haben, einfach ein gigantischer Pool, um damit eigenes Wissen mit entsprechenden Algorithmen aufzubauen. So etwas wie „Urheberschaft“ gibt es aus Sicht des Algorithmus nicht – und es ist ja auch zugegeben schwierig, „Urheberschaft“ und „Wissen“ gleichzusetzen.

Es wird sicherlich nicht mehr lange dauern, bis Google aus den Daten eigene Texte verfasst, die dann nicht mehr als Snippet von einer anderen Website stammen und dorthin verlinkt wird. Bei einfachen Anfragen ist das ja auch schon längst der Fall.

Nur mit den Bildern … Tja, da wird Google Probleme haben. Denn ein bildnerisch kreativer Algorithmus ist – hoffentlich – noch Science-Fiction…

