Klage Freelens gegen Google Bildersuche: Stand der Dinge

Seit Einführung der neuen Google Bildersuche spüren Tausende von kreativen Website-Betreibern einen zum Teil dramatischen Rückgang ihrer Besucherzahlen. Der Fotografen-Verband Freelens hat relativ zügig noch Ende März eine Klage gegen Google eingereicht (hier der Freelens-Artikel vom 29.3.2017). Doch seither hört man nichts mehr darüber. Ich habe heute mit dem Geschäftsführer Lutz Fischmann telefoniert.

Wer jetzt nicht weiß, worum es geht, hier noch mal die Zusammenfassung: Das Zeigen der hochauflösenden Bilder direkt in der Google Bildersuche führt dazu, das sehr viel weniger Besucher noch die eigentlichen Bild-Quellwebsite öffnen. Damit entfällt komplett die Möglichkeit einer weiteren „Nutzung“, sei es durch Monetarisierung, Brandbuilding, Anbieten von Nutzungsrechten, Verweise zu weiteren Angeboten oder was auch immer.

Nach dem Feedback was ich bekommen habe, und nach Auswertung von 5 größeren meiner Projekte, die jeweils mindestens 1000 Besucher pro Tag haben, kann man wohl weitgehend verallgemeinern: ca. 80% des Bildersuchetraffics sind weggefallen. Oder anders: seit Februar hat man nur noch rund 20% der Besucher, die man vorher hatte.

Stand der Dinge

Die Klageschrift von Freelens ist beim Hamburger Landgericht eingereicht worden – und die Klageschrift wurde an Google zugestellt.

Das ist es!

Warum zieht sich das so hin? Zunächst hat Google eine Kanzlei mit dem Fall beauftragt. Dann muss die Klageschrift rechtssicher übersetzt werden, weil Google seinen Sitz in den USA hat. Google macht nun von seinem Recht Gebrauch, auf die Klageschrift mit einer ersten Stellungnahme zu antworten. Dafür gab es eine Fristverlängerung.

Die Frist zur Abgabe von Googles erster Stellungnahme endet am 2.Oktober 2017.

Dann erst beginnt das eigentliche Verfahren mit dem Austausch von Schriftsätzen, bevor das Gericht einen Verhandlungstermin ansetzt. Herr Fischmann hofft, dass die erste Sitzung noch in diesem Jahr stattfindet.

Wenn es so kommt, ist das erste Urteil im Sommer 2018 zu erwarten.

Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass Google Revision einlegen wird (wenn es denn so kommt, dass Google unterliegt bzw. das Urheberrecht gewinnt). Die Revision vor dem Oberlandesgericht würde sich vermutlich erneut ca. 1 Jahr hinziehen (2019). Die nächste Revision würde vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt. Das wäre dann die letzte bzw. oberste Instanz, und mit einem endgültigen, bindenden Urteil ist demnach erst im Jahr 2020 zu rechnen.

Puh … Bis dahin haben sich viele Workflows und Nutzungsgewohnheiten längst verändert. Ob das, was wir heute unter Urheberrecht verstehen, dann überhaupt noch so Bestand hat, ist fraglich. Die Strategie von Google ist offensichtlich: die Sache in die Länge ziehen…

Es ist einfach extrem bedauerlich, dass sich juristische Prozesse so endlos lang hinziehen. Obwohl der Fall doch so klar und eindeutig ist: Google nutzt die großen Bilder in einer eigenen Anwendung, die eben nicht mehr eine Suchmaschine ist, sondern eine Bilder-App. Mich würde mal interessieren, ob wir denn eigentlich am Ende des Prozesses mit einer finanziellen Entschädigung rechnen können und wie hoch die dann ist?

Aber nein, ich rege mich jetzt nicht auf, sondern verweise einfach an dieser Stelle auf die alten Artikel aus dem Februar:

Wie sieht es bei Euch aus? Wirkt sich der Wegfall der Bilder-Besucher spürbar aus?