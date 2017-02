Google „Authority“-Update – Veränderungen in den Google-Rankings

Bevor es zum Thema „Bildersuche“ weitergeht, ein paar Überlegungen zum Google-Algorithmus. Denn meine eigenen Beobachtungen decken sich mit dem, was auch andere berichten und nun auch die Daten aus der Sistrix-Toolbox nahelegen: es gab ein größeres Update am Google-Algorithmus. Wie immer stellt sich die Frage: was ist die Ursache? Wie immer ist es sehr schwierig, Muster zu erkennen, und daher ist auch das folgende sehr spekulativ. Aber hey: durch Zusammentragen von Beobachtungen und Ideen werden alle schlauer, auch und besonders aus dem, was möglicherweise vorschnell und falsch ist :-)

Meine These zum aktuellen Update lautet: Es ist ein „Authority-Update“. Google schreibt jeder Domain als Ganzes eine Autorität zu, also einen inhaltlichen Fokus. In diesem Bereich sind die Inhalte einer Domain besonders stark. Das ist alt und bekannt.

Neu ist allerdings (so glaube ich), dass diese Autorität nun nicht mehr anhand von Onpage-Signale aus dem Inhalt ermittelt wird. Stattdessen hat die künstliche Intelligenz von Google (RankBrain) nun diesen Job übernommen. Die Autorität einer Website wird also nun zunehmend durch User-Signale ermittelt. Sicherlich noch nicht ausschließlich, aber ich vermute, es geht nun los. Ich habe es daher mal „Authority-Update“ genannt :-)

Das führt dazu, dass es eine ganze Menge Verschiebungen in den Rankings gab – allerdings nicht immer nur einseitig positiv oder negativ. So haben einige Domains bei bestimmten Keywords deutlich zugelegt, und bei anderen verloren. Das hat Johannes Beus von Sistrix bei Facebook bereits bestätigt.

Verfeinerung des Phantom-Updates

In der Konsequenz würde das bedeuten, dass die User-Intention dadurch relativiert wurde. Oder anders gesagt: Ich sehe einen Zusammenhang mit dem Phantom-Update, bei dem die User-Intention als Ranking-Signal ins Spiel kam. Durch das Authority-Update relativieren sich nun diese Veränderungen. Soll heißen: Phantom-Gewinner verlieren wieder etwas, Phantom-Verlierer gewinnen wieder hinzu. allerdings nicht komplett, sondern nur bezogen auf das Themengebiet, in dem die Domain – laut User-Signalen – besonders viel Autorität hat.

Letztlich für alle, die sich um gute Inhalte kümmern, ein gutes Update. Es könnte jedoch zunehmend schwerer werden, auch in angrenzenden Bereichen neue Besucher hinzu zu gewinnen. Ich habe das mal in meine „Google-Algo-Infografik“ eingebaut:

Soviel dazu, jetzt ihr… Eine These ist dazu da, widerlegt zu werden :-)

Sistrix hat eine interessante Zusammenfassung der aktuellen Veränderungen geliefert.

