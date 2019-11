Youtube-Rankingfaktoren (Test)

Auf der Suche nach Linkquellen für meinen Wildsauseo-Beitrag bin ich über einen verschollenen youtube-Kanal gestolpert. Ich bin der Betreiber :-) Dort fand ich eine Reihe von „Test-Videos“, die ich vor 7 Jahren erstellt hatte. Es ging um die Rankingfaktoren in der youtube-Suche. In einer Reihe von Videos wurde der Kunstbegriff „rakselbag“ jeweils sehr reduziert und gezielt eingesetzt. Nun – nach sieben vergessenen Jahren – habe ich einfach mal nach diesem Begriff in der youtube-Suche gesucht. Heraus kam eine interessante „Ranking-Liste“ …

Die Videos sehen im Prinzip alle gleich aus – sie unterscheiden sich lediglich durch die Hintergrundfarbe und den Text:

Der Einfachheit halber habe ich das aktuelle Ranking der youtube-Suche zu dem Begriff „rakselbag“ als langen Screenshot gespeichert:

Rakselbag – youtube-Ranking Test – Überraschende Reihenfolge

Was sagt das nun aus?

Keyword in Title, Description und (Youtube-)Keywords sind offenbar wichtig. Oh Wunder!? Warum ich das damals „Subtitle“ genannt hatte, weiß ich leider nicht mehr.

Interessant ist jedoch, dass dieses Video vor dem folgenden Video mit den meisten Aufrufen rankt. Auch dort ist der Suchbegriff in Title, Beschreibung und Keywords enthalten.

Es folgt der Youtube-Kanal. Das deckt sich mit meinen Beobachtungen – dass nämlich in vielen youTube-Suchen nicht nur Videos, sondern auch verstärkt Kanäle als Treffer angezeigt werden.

Danach kommt ein Video, das ich erst zwei Tage nach den übrigen hochgeladen habe. Es ist also „fresher„.

Was ich mit dem folgenden Video „Channel-strenght“ im Sinn hatte, weiß ich leider nicht mehr :-)

Danach kommt ein Video, das doppelt so lang ist wie die anderen. Offenbar kein so wichtiger Faktor – bzw. im Zweifelsfall scheint kurz besser zu sein.

Im nächsten Video ist der Suchbegriff nur im Titel vorhanden – also sonst nirgends. Interessant, dass dieses Video vor dem folgenden angezeigt wird.

Erst auf Position 8 kommt das Video, dass mit 108 „Daumen-hoch“ Empfehlungen (bei 162 Aufrufen) ganz vorne erwartet hätte. Offenbar spielt die Anzahl der positiven Bewertungen im Youtube-Ranking keine so große Rolle.

Ebenso verhält es sich mit den Ranking-Kriterien, denen ich damals eine viel wichtigere Rolle zugewiesen hätte: Anzahl der Einbettungen (Pos. 9) und Anzahl der Kommentare (Pos. 10).

Und erst dann folgt die Playlist, die ich zu diesem Thema erstellt hatte. Auch die hätte ich weiter vorne erwartet.

Was mit „Video-Replies“ gemeint war, habe ich ebenfalls vergessen … Aber dieses Video taucht noch vor dem Video mit den 10 externen Links, die von außen auf das Video zielen. Haben Links auf youtube-Landingpages so wenig Einfluss auf das youtube-Ranking?

Dann kommt ein Video, dass 117 Daumen-runter hat. Nicht schlecht bei nur 103 Aufrufen. Zur Info: ich hatte damals via Facebook und Twitter darum gebeten, mich bei dem Test zu unterstützen (sonst hätte natürlich alle den Daumen hoch gegeben ;-)

So ziemlich am Ende der List folgen dann noch das Video, in dem ich zwei Links auf themenrelevante Artikel in der Video-Beschreibung hinzugefügt hatte. Und am Ende das Video, bei dem das Keyword nur in der Beschreibung auftaucht (der Titel des Videos lautet: „03 keywords“).

(Warum diese beiden potentiell spamigen Playlist zu dem Suchbegriff angezeigt werden, ist mir unklar. Bzw. Weil dort eines meiner Vidoes intergriert wurde – nur: warum, weiß ich nicht. Ist aber auch irrelevant :-) )

Wen es interessiert: hier noch mal die Auswertung, die ich vor sieben Jahren – genau einen Monat nach dem Upload der Videos, erstellt habe, siehe: Video-Seo-Test und Ranking-Analyse („Rakselbag“) Hier das damalige youtube-Ranking:

Rakselbag-Test: Ergebnisse der youTube-Videosuche

Fazit: Nicht überbewerten!

Das Ganze darf natürlich nicht falsch interpretiert werden. Es ist ein „künstlicher Test“ zu einem Suchbegriff, der weder damals noch heute irgendeine Relevanz hat. Aber für die, die heute versuchen, ihre Videos für gute youtube-Suche-Rankings zu optimieren, bieten die Ergebnisse vielleicht doch ein paar Ideen, worauf man achten sollte. Fest steht: das Keyword gehört in den Titel, die Beschreibung und in die youtube-Keywords. Aber das wusste man schon vorher :-)

Youtube-Suche Ranking-Test

