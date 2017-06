Google-Seo-Trick mit Youtube-Video: spammig, aber sehr erfolgreich

Heute zeigt Google mal wieder ein Google Doodle – zu Ehren des experimentellen Trickfilmemachers Oskar Fischinger. Aber darum soll es diesmal nicht gehen, sondern um einen Seo-Trick, der eine youTube-Schwäche sehr geschickt ausnutzt, um schnell auf vordere Rankings zu rutschen. Ich beobachte diese Methode schon seit einigen Monaten – und sie ist mir ehrlich gesagt zu spamig. Aber man kann das Prinzip durchaus schlau nutzen (nicht so wie im folgenden Beispiel) …

Viel Traffic durch Google Doodle

Als ich heute morgen die Google Startseite geöffnet habe und nach dem Durchspielen des Doodles auf den Serps des Suchterms „Oskar Fischinger“ gelandet bin, sah das so aus:

Auf Position 3 liegt sehr prominent ein youTube-Video. Das hat offensichtlich innerhalb weniger Stunden sehr viele Klicks bekommen. So gegen 7:30 waren es schon über 7.000. Ok … Als ich das Video angeschaut hatte, war ich allerdings enttäuscht. Das ist genau die Masche von Video, die ich seinerzeit bei den ersten Doodle-Videos „ersonnen“ hatte – billig, schnell und einfach.

Die Frage ist nur: warum rankt dieses 0815 Video – von der Art gibt es hunderte andere bei Youtube – warum rankt das so weit vorne?

Die Antwort ist erschreckend simpel. Wenn man sich die letzten Uploads des Kanals anschaut, sieht man die Lösung:

Der Betreiber des Kanals „Google Doodle“ hat sagenhafte 36 Videos für das heutige Doodle bzw. zu dem Keyword „Oskar Fischinger“ hochgeladen. Er (oder sie) hat dabei stets ein wenig variiert: Die Titel sind für verschiedene Sprachen optimiert, die Videos selber haben unterschiedliche Längen, die Musik variiert auch etwas – es sind, denke ich 5 – 6 verschiedene Tracks, also jeweils 6-7 Videos mit identischer Musik.

Im Grunde keinerlei Mehrwert pro Sprache, das Footage-Material, also die Video-Bestandteile, sind in allen Videos identisch. So kann man schon mal in 120 Minuten 36 Videos exportieren … Andererseits: pro Sprache sind es nur 2-3 Videos. Dank 3-4 kleinst-Variationen lässt sich die Anzahl solcher Videos potenzieren.

Warum ist diese Methode so Seo-erfolgreich?

Offensichtlich gewinnt dieser Kanal durch die schiere Masse an Videos zum Thema „Oskar Fischinger“ so viel Autorität, dass er im youtube-weiten Vergleich die meisten Oskar Fischinger Videos anbietet. Daher glaubt der youtube-Algo, dass man bei dem Keyword eben eines dieser Videos zeigen müsse.

Auch bei der Frage, welche Videos im organischen Google-Ranking einfließen sollen, gibt es dabei offensichtlich Übereinstimmungen in dem entsprechenden Algo: eines der Videos aus diesem Kanal ist auch in den Serps zu finden. Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern, meist das mit dem Landessprache-Titel.

Pfiffig, effektiv, billig und erfolgreich. Alle Videos sind monetarisiert – und heute Abend werden sicherlich 100 – 200 Euro mehr auf dem Adsense-Konto stehen. Aber eben letztlich in meinen Augen doch nur Spam. Oder wie seht ihre das? Ist es letztlich legitim – wenn es denn offensichtlich funktioniert? Ich würde sagen: richtig schlau ist, wer diesen Ansatz so nutzen kann, dass es nicht spamig wirkt ;-)

Übrigens: bei Namen ist es natürlich einfach, die Autorität zu gewinnen, weil ein Eigenname eben weltweit gleich bzw. ähnlich ist – so wie z.B. auch ein Brand-Name. Bei Begriffen wie „Lebensversicherung“ oder „Travelgrill“ muss man schon mehr überlegen, wie man eine große Anzahl von mehr oder weniger identischen Videos vor den Abonnenten rechtfertigt. Oder aber man ignoriert die Frage der Abonnenten …

Bei Ingo kann man übriegns mehr über Oskar Fischinger lesen (Ingo ist einer der letzten deutsch-sprachigen Doodle-Fans ;-)

Weiterlesen?