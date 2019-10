Wildsauseo – verwegene Seo-Methoden reloaded (inkl. Bilder-SEO)

Dieses ist ein zweiter Beitrag zum aktuellen WildsauSeo-Contest. Der erste Versuch war schlicht und einfach, das Keyword in einem alten Artikel zu lancieren (siehe: Sind Seos Schweine? Sept. 2009). Dabei hatte ich lediglich die Überschrift eines alten Seo-Contest-Artikels sowie die Bildunterschrift und den Alt-Text eines alten Bildes verändert. Das hat in den ersten 12 Stunden für eine Top-10 Platzierung gereicht, aber danach natürlich nicht mehr. Hier nun ein zweiter Versuch, der einen klaren Fokus hat: Bilder-SEO.

WildsauSeo (Foto) – Alles durch die Google-Brille

Seo Contest 2019 – Warum?

Mein Ziel ist es, mit einem Artikel möglichst viel „Keyword-Relevanz“ zu erzeugen. Die Methode dabei liegt im Bilder-SEO. Ich habe 14 Bilder erstellt, die alle auf den Begriff WildsauSeo optimiert sind – jeweils mit kombinierten angrenzenden Keywords. Früher – in den guten alten SEO-Zeiten – konnte man damit recht viel erreichen. Aber wie sieht das heute aus? Nach meinen letzten Erfahrungen ist das nicht mehr ausreichend. Zwar werde ich hoffentlich im Ranking der Google-Bildersuche ein paar vordere Platzierungen erreichen können. Aber im organischen Ranking – der ja für die Ermittlung des Gesamt-Gewinners entscheidend ist – wird das vermutlich nicht mehr viel bringen. Aber egal! So ein Contest ist ja immer auch deshalb gut, um zu sehen, welche Methoden noch wie wirken. Diese hier ist folglich die „Bilder-Wildsau-Seo-Methode“ :-)

WildsauSeo – Suchmaschinenoptimierer sind Schweine!

WildsauSeo in der Google Bildersuche

Wenn ich mir die Ergebnisse der Google Bildersuche anschaue, bekomme ich neben den Wildsau-Bildergebnissen oben ein paar Suggest-Vorschläge angezeigt. Genau die sind im Folgenden für meine WildsauSeo-Analyse wichtig.

WildsauSeo in der Google Bildersuche – Grundlage der Content-Analyse

Ich gehe davon aus, dass Google diese Begriffe vorschlägt, weil eine interne Berechnung ergeben hat, dass diese Verfeinerungen für den Begriff WildsauSeo besonders relevant sind. Ich werde meinen Artikel daher um diese Begriffe herum aufbauen und entsprechend „bebildern“. Man könnte auch sagen: ich schreibe etwas um die Bilder herum.

WildsauSeo Ranking

Das aktuelle Ranking in der organischen Google-Suche sieht so aus:

WildsauSeo-Ranking (08.10.2019) – Top-Ergebnisse der organischen Google-Suche (Desktop)

Man erkennt, dass sich einige der üblichen Verdächtigen vorne platzieren konnten. Die Seoagentur Sumax liegt bei mir zur Zeit vorne, gefolgt von der Seo-Küche sowie Seo-United. Sehr cool: Uwe Tippmann hat es geschafft, einen Teil seines Artikels über Meta-Auszeichnungen als Rezept zu kennzeichnen. In der Folge wird sein Snippet mit einem Thumbnail ausgespielt. Großartig, Respekt. Offenbar kann man Google auch bei abwegigen Keywords so bespielen, dass man als Rezept getarnt mit einem Thumbnail in den Serps auftaucht. Das war mir vorher nicht so klar …

WildsauSeo-Rezept erzeugt Bild in den organischen Google-Rankings

Ebenfalls bemerkenswert ist der geschickte Schachzug von Marcel Schrepel, sich als „der“ Wildsau-Seo zu outen und sich selber entsprechend bei Google MyBusiness einzutragen. Da ich aus dem Berliner Umland bin, wird mir das nun in der Tat sehr groß und prominent auf der rechten Seite des Desktop-Screens angezeigt. Bin mal gespannt, wie er nach dem Contest damit umgeht.

Was ist „WildsauSeo“? Definition, Begriffsklärung

Dass Google das für das Keyword „WildsauSeo“ zusätzlich „Definition“ vorschlägt, zeigt, dass diese Begriffskombination auf vielen Seiten zu finden ist. Offenbar glauben viele der Contest-Teilnehmer, dass es sich bei einem neuen „Kunst-Begriff“ lohnt, eine Definition zu liefern. Hier meine Definition in Bild-Form:

Foto eines WildsauSeos – Hauptsache, eine Sau ist drauf zu sehen

Natürlich gibt es keine Definition, es ist ja schließlich ein Kunstwort. Relevant ist vor allem die Information, dass es sich um einen Seo-Contest handelt, den Fabian Rossbacher im Vorfeld seines SEO-Days in Köln veranstaltet.

Wie sind die WildsauSEO Regeln?

Lustigerweise gibt es keine vorgegebenen Regeln. Zwar liegt die Vermutung nahe, dass der Verfasser des Beitrages gewinnt, der am 7.11.2019 zum Superpanel des SEO-Days (7.11.2019) im organischen Ranking auf Position 1 liegt. Aber wirklich festgelegt wurde das nicht. Vielleicht kommt Fabi an dem Tag um die Ecke und sagt, dass das Ranking der 2. Seite gemessen wird – wer weiß das schon? Hier kann man die offiziellen „Unregeln“ nachlesen.

Seo-Contest „Wildsauseo“ (Screenshot von der Ausrichterseite): Es gibt keine Regeln (!)

Übrigens: Das Bild, dass Fabian Rossbacher (Ausrichter) verwendet, hat er ohne Alt-Text gepostet. Ob das Absicht war?

WildsauSeo-Preise – lohnt sich das?

Mich persönlich locken materielle Gewinne nicht. Insofern sind die Preise für mich relativ unerheblich – allerdings muss ich dazu sagen, dass ich den Sistrix-Zugang bereits habe. Das würde mich ev. noch locken. Ansonsten gibt es ein iPhone, temporäre Zugänge zu weiteren Seo-Tools sowie ein Messer-Set zu gewinnen. Mag sein, dass es Seos gibt, die das reizt.

WildsauSeo

Suchmaschinenoptimierung 2019

Letztlich geht es bei einem Seo-Contest natürlich darum, die besten Suchmaschinenoptimierer zu finden. Da Suchmaschinenoptimierung nach wie vor ein lukratives Business ist, bietet so ein Wettbewerb natürlich vielen Seo-Agenturen die Möglichkeit, sich zu profilieren. Und gerade im Online-Marketing-Umfeld werden die Ergebnisse natürlich von vielen regelmäßig geprüft. Wenn da eher unekannte Domains vorne auftauchen, erkundigt man sich natürlich.

Hier gibt es das aktuelle WildsauSeo-Ranking bei Google.

WildsauSeo nur für Google (?)

WildsauSeo bei Bing

Auch wenn bei solchen Contests natürlich Google im Vordergrund steht – was ist eigenlich mit den Wettbewerbern? Kann man anhand dieses Kunstwortes die Algorithmen der anderen Suchmaschinen besser verstehen? Hier ein paar Beobachtungen, zunächst bei bing:

Keyword „WildsauSeo“ bei bing – gravierende Unterschiede

Die ersten Ergebnisse bei bing unterscheiden sich grundlegend von denen bei Google. Das war nicht immer so. Möglicherweise ist ein Grund für die Google-Core-Updates, um Suchmaschinen-Wettbewerber wie bing zu verwirren?

Auch ein Blick in die bing-Bildersuche verwirrt. Sind das die Bild-Ergebnisse, die man bei diesem Contest-Keyword erwarten würde?

WildsauSeo in der bing-Bildersuche – lauter Schweinebraten. Was ist da los?

Wohl kaum … Scheint, als hätte bing einfach das „Seo“ im Keyword ignoriert und tischt seinen Besuchern nun einfach leckere Schweinebraten-Bilder auf.

WildsauSeo bei DuckDuckGo

Die Suchmaschine von DuckDuckGo könnte eine spannende Alternative sein – nur leider nicht für Suchmaschinenoptimierer. Denn zu wenige nutzen dieses Angebot. Dennoch lohnt sich ein vergleichender Blick in die Ergebnisse:

Keyword „Wildsauseo“ bei DuckDuckGo – die Top-Ergebnisse überzeugen nicht

Auch hier gilt: völlig andere Reihenfolge als bei Google oder bing. Das ist einerseits erfreulich – zeigt es doch, dass hier tatsächlich ein komplett eigenständiger Algorithmus am Werk ist. Aber andererseits können die Top-Resultate qualitativ nicht überzeugen. Ein Keyworddomain-Bonus ist irgendwie out …

Und wie sieht es in der DuckDuckGo-Bildersuche aus?

Keyword „WildsauSeo“ in der DuckDuckGo-Bildersuche – najaaa …

Auch hier ist die beste Nachricht, dass DuckDuckGo wenigstens ein Wettbewerber ist. Allerdings haben die Entwickler noch einiges an Arbeit vor sich … Bislang ist vor allem einer in den DuckDuckGo-Bildergebnissen vertreten: Ingo Henze aka Putzlowitsch mit seiner Domain gerech.net. Er optimiert offenbar so, wie es dem DuckDuckAlo gefällt.

WildsauSeo-Wallpaper

Natürlich biete ich hier auch gerne zwei beliebte Seo-Wallpaper zum kostenlosen Download an. Kann man ausdrucken und als Poster aufhängen oder einfach als Bildschirmhintergrund verwenden. WildsauSeo-Wallpaper (1):

WildsauSeo-Wallpaper (1) – Copyright: CreativeCommons CC-BY-SA

Bitte anklicken für große Version, dann einfach rechte Maustaste zum Download nutzen. Hier das 2. Motiv, das in der grafischen Struktur weniger komplex, aber dafür um so klarer in der Aussage ist:

WildsauSeo-Wallpaper (2) – Copyright: CreativeCommons CC-BY-SA

Beide Wallpaper werden bei den Mitarbeitern oder Chefs Begeisterung auslösen.

Bonus: WildsauSeo Rechner (kostenlos)

Ein zusätzliches Highlight habe ich noch den kostenlosen WildsauSeo-Rechner. Einfach ein Keyword eingeben und berechnen lassen. Verblüffend!

Eingabe (beliebig):

Ergebnis …

FAQ – WildsauSeo Wiki – A-Z

Q: Wer ist die größte Seo-Wildsau?

A: Marcel Schrepel – steht ja so in Google MyBusiness.

Q: Wer ist der pfiffigste Wildsau-Seo?

A: Uwe Tippmann, weil er sogar ein Wildsau-Rezept veröffentlicht hat.

Q: Wer ist die größte WildsauSeo-Niete?

A: Das ist schwer zu sagen – im Grunde alle, die es nicht in die Top-10 des Google-Rankings geschafft haben.

Q: Wie kommt man bei diesem SEO-Contest auf Position 1?

A: Ganz einfach: die beste Methode der aktuellen Suchmaschinenoptimierung ist guter Content, kombiniert mit den besten User-Signalen und den meisten Links. Wie wichtig Bilder sind, wir dieser Artikel zeigen. Ach ja: und man muss den Google-Core austricksen.

Q: Was soll ich tun, wenn ich gewinne?

A: Erst mal locker bleiben. Es ist nicht so, dass dann die ganze Welt zusammenbricht. Es gibt noch ein Leben nach Seo. Vielleicht erst mal ein Bier trinken und mit der Erstbesten anstoßen, die in der Nähe steht.

Warum nehmen nur Männer am WildsauSeo-Contest teil?

Das liegt an den Geruchsstoffen, die Wildsauen absondern. Männer werden davon magisch angezogen, Frauen finden die agressiven Seo-Gase eher abstoßend.

Weitere Fragen bitte gerne in die Kommentare.

Hier noch ein paar Wettbewerber, die noch einen guten Link nötig haben:

Soviel als Einleitung … :D