Anleitung zum rechtskonformen Bilderklau im Internet

Nachdem Google am vergangenen Dienstag, den 7. Februar 2017 die neue Bildersuche in Deutschland einführte, ist mir und anderen auf erschreckende Weise klar geworden, dass das ganze offenbar rechtskonform ist. Google beruft sich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH), nach dem Embedding grundsätzlich keine Urheberrechtsverletzung sei. Oder soll ich sagen: ist?! Die Argumente, die gegen diese Sichtweise sprechen, habe ich bereits beschrieben. In diesem Artikel will ich nun zeigen, wie einfach es ist, auf Basis der EuGH-Urteils jedwedes Bild aus dem Internet rechtskonform zu „klauen“.

[Hinweis: natürlich möchte ich niemanden zu einer rechtswidrigen Handlung auffordern. Im Gegenteil, ich möchte damit deutlich machen, wie absurd das Urteil ist.]

Voraussetzung für das rechtskonforme Klauen von Bildern ist, dass sie im Internet öffentlich zugänglich sind. Also auf irgend einer Website zu sehen sind. Wenn man also auf irgendeiner Website ein schönes Bild findet, von dem man sagt: „Och, das ist ja schön, dass zeige ich auch mal einer meiner Website.“ – dann ist das kein Problem.

Nanu, bislang hat man doch immer allen gesagt: das darf man auf keinen Fall! Nur haben die EuGH-Richter mit ihrem Urteil einen Weg aufgezeigt, wie das doch möglich ist: mit dem „Framing“. Wer nun glaubt: hui, das ist sicher kompliziert. … Mitnichten. Hier eine Anleitung, wie das geht:

Normalerweise werden Bilder über ein sog. „Image-Tag“ ( <img …> ) eingebunden. Der Aufruf der konkreten Bild-URL geschieht dann über ein Source-Attribut ( src=“…“ ). So sieht also ein Bildaufruf im HTML-Quellcode aus:

<img src=“http://www.beispieldomain.de/bild.jpg“ />

Beim Framing funktioniert das ganz genau so, nur dass man statt eines Image-Tags ein „iFrame-Tag“ benutzt:

<iframe src=“http://www.beispieldomain.de/bild.jpg“></iframe>

Das ist schon alles. Man kann das iframe-tag nun noch via CSS beliebig formatieren. Hier mal konkret. Ich habe mal dreisterweise bei Ingo Henze ein Bild geklaut, einem Spezialisten für Produkt und Obst-Gemüse-Fotografie – und einem ausgewiesenem Experten für die Google-Bildersuche. Das folgende Bild von ihm bzw. von seiner Website wird mittels eines <img-Tag> eingebunden:

Das folgende Bild wird mittels iFrame eingebunden (wer es nicht glaubt, kann ja in den Quellcode schauen):

geklautes Bild

Und? Kein Unterschied, oder? Allerdings ist das obere Bild illegal eingebunden, das untere laut dem EuGH-Urteil rechtsfonform.

Update: gerade ist mir aufgefallen, dass es doch einen nicht unerheblichen Unterschied gibt: denn in der mobile-Suche wird das Bild in einem iFrame nicht verkleinert, wenn man den Frame skaliert. Das bedeutet, mann muss die Bilddarstellung mittel Javascript anpassen. Muss ich mir noch mal genauer anschauen, wer kann helfen?…

Update2: Interessanter Aspekt. Das geht nicht. Man kann den Inhalt eines iFrames nicht „skalieren“. Er wird immer 1zu1 so ausgeliefert wie auf der Originalseite. Da Google in der neuen Bildersuche aber offensichtlich seine Bildgrößen an die Auflösung anpasst, wird hier eine Technik benutzt, die über das eigentliche Framing hinausgeht. Möglicherweise ist es gar kein Framing, und Google hat nur zur Ablenkung mehrfach „iframe“ in den Quellcode geschrieben :-)

Update3: stimmt. Gerade ist mir aufgefallen, dass Google die Bilder in der neuen Bildersuche nicht als iFrame, sondern als img-Tag einbettet. Dadurch kann dann das Bild in der Display-Größe angepasst werden.

Framing und Image-Tag machen das gleiche!

Kurz: Framing ist überhaupt keine technische Hürde und mitnichten irgendeine „Besonderheit“. Es ist einfach nur eine alternative Möglichkeit, um Medien-Datein auf einer Website einzubinden. In einem Fall funktioniert das nur bei Bildern, im anderen Fall bei allen denkbaren Medien (sofern sie eine feste URL haben). Die Unterscheidung macht überhaupt keinen Sinn, da es sich lediglich um Quellcode-Differenzen handelt, die aber auf der Website an sich nicht zu sehen sind.

Soll heißen: Schluss mit der lästigen Sorge vor Abmahnungen, wenn man fremde Bilder im Internet klaut. Einfach als „iframe“ einbetten, und fertig ist die Laube. Danke an die EuGH-Richter – die offensichtlich überhaupt keinen Plan hatten, was sie da losgetreten haben.

Das Framing-Verfahren hat jedoch einen entscheidenden Nachteil, und wird deshalb bislang fast nie benutzt, um Bilder einzubinden: es gibt keinen „Alt-Text“. Dieser ist beim Image-Tag vorgesehn, um Menschen mit Sehbehinderung durch einen „alternativen Text“ zu beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist. Beim iFrame gibt es zwar auch einen alternativen Text“, der ist aber nur ein „Fall-Back“, wenn der Inhalt des Frames nicht von der externen Quelle geladen werden kann. Soll heißen: wenn man ein Bild via iFrame einbettet, dann grenzt es Millionen Menschen mit Sehbehinderung aus.

Das Schweigen im Blätterwalde

Was mich nur wundert, ist das Schweigen der großen Medienhäuser. Denn der Besucher-Verlust ist dramatisch. Ich werde das in der nächsten Woche beschreiben, aber es ist jetzt schon absehbar: zwischen 80 – 90% weniger Bilder-Besucher. Und mit den geringeren Besucherzahlen sinken natürlich die potentiellen Einnahmen, die man mit Hilfe seiner Bilder erzielen konnte.

[Nochmal: nutzt das bitte NICHT aus. Ich bin mir sicher, dass das Urteil demnächst gekippt wird. Ich wollte nur aufzeigen, wie unsinnig es ist.]

Weiterlesen?