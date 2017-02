Entwicklung der Nischenseite Lichtmikroskop.net

Der letzte Bericht über meine Nischenseite „Lichtmikroskop.net“ liegt inzwischen über ein Jahr zurück. Ich hatte diese Website ziemlich genau vor drei Jahren im Rahmen der Nischenseitenchallenge 2014 erstellt und damals versprochen, regelmäßig darüber zu schreiben, wie sie sich weiter entwickelt. Grund genug also, um die Domain mal unter die Lupe zu nehmen und neue Zahlen und Statistiken zu präsentieren. Ich muss sagen: die von schon damals gepredigte Strategie: „Arbeite sauber und wachse organisch!“ zahlt sich voll aus…

Bitte beachten: ich veröffentliche diese Zahlen auch, damit andere Vergleichszahlen haben. Aber: ich habe durch viele andere Projekte Vorteile im Vergleich zu Nischenseiten-Anfängern. Je mehr Websites man hat, um so mehr Möglichkeiten ergeben sich, um Besucher „im System“ zu halten. Daher: bei den ersten Websites ist es vollkommen normal, wenn die Werte schlechter sind. War bei mir auch so.

Anlass für diesen Artikel ist der Umstand, dass ich nach langer Pause mal wieder ein paar neue Seiten zu dem Projekt hinzufüge. Zuvor hatte ich ca. 2 Jahre lang fast nichts daran gemacht. Das hat der Domain aber nicht geschadet und schon gar nicht einem „schleichenden Tod“ geführt. Die Inhalte der Website scheinen stabil und „zeitlos“ zu sein – was nach meiner Überzeugung auch daran liegt, dass es sich bei der Website nicht um einen Blog handelt. Die Artikel haben also kein Datum, und die Startseite schiebt nicht ältere Artikel nach hinten durch aufs Abstellgleis (Archiv). Stattdessen gibt es eine ordentliche Ordner-Struktur, wobei jede Ordner-Startseite (index.php) die jeweiligen Unterseiten kurz anreißt und dann intern verlinkt.

Besucherzahlen: Seitenaufrufe und Sitzungen

Obwohl ich also fast nichts dafür mache, entwickeln sich die Besucherzahlen erstaunlich gut und stabil. Bereits im Okt. 2015 hatte ich berichtet, dass es sich teilweise um ein „saisonales Thema“ handelt. Die Suchnachfrage zum Thema Mikroskop ist nach den Sommerferien sowie vor Weihnachten besonders hoch. Aber auch sonst entwickeln sich die Analytics-Zahlen sehr zufriedenstellend. Hier die Kurve seit Beginn des Projektes, Einteilung nach Wochen. Ich habe ein paar „Peaks“ darin erläutert…

Es sind inzwischen ca. 14.000 Seitenaufrufe pro Woche, also rund 2.000 pro Tag (ca. 1.200 Sitzungen / eindeutige Besucher pro Tag). Man erkennt deutlich die saisonale Entwicklung, deren Verlauf sich einerseits sehr ähnelt, aber andererseits von Jahr zu Jahr wächst.

Man erkennt außerdem, dass sich die Website trotz relativ wenig neuer Inhalte sehr stabil hält. Insgesamt hat die Domain kaum mehr als hundert Unterseiten. 2/3 davon habe ich mehr oder weniger zu Beginn erstellt. Danach sind nur sporadisch neue Seiten hinzugekommen. Mal ein Google-Doodle-Artikel, mal ein paar Farben-Unterseiten. Das war es aber auch schon. Im Laufe der Zeit kamen noch von ein paar Benutzern Hinweise zu Unklarheiten oder Unstimmigkeiten im Text, die ich dann jeweils korrigiert hatte. Aber eigentlich: null Arbeit mit dem Projekt.

Verluste durch Google-Bildersuche

Wie bereits ausführlich beschrieben – auch hier gilt: sehr starke Besucher-Verlust aufgrund der neuen Google-Bildersuche. Der folgende Screen zeigt die Besucher, die ich bisher über die Google-Bildersuche bekommen habe – und den Einbruch (fast 4000 Besucher pro Woche):

Siehe dazu auch:Besucher-Rückgang wegen neuer Google Bildersuche, konkrete Zahlen.

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass die Analytics-Zahlen ein Bug haben. Denn der Bildersuchetraffic wird nun der organischen Suche zugeschlagen. Dort habe ich jedoch nur minimale Zugewinne. Kurzum: diese Besucher sind „verloren“ (die Armen …)

Naja, ärgerlich, aber wird zu verkraften sein…

Seo: Entwicklung bei Google

An der Verteilung der Besucherquellen (Grafik rechts) erkannt man, dass ich zwar fast 30% Referral-Traffic habe (also Besucher, die über Links von anderen Seiten kommen) und sogar 10% direkte Zugriffe. Aber fast 62% kommen über die organische Google-Suche – insofern ist und bleibt Google für mich ein wichtiger Besucher-Vermittler. Was also sind meine Seo-Tricks? ;-)

Ich habe schon oft damit kokettiert, dass ich gar kein Seo betreibe. Das ist wirklich so. Ich kümmere mich lediglich dann, wenn ich neue Seiten erstelle, um die Fragen, was für die Besucher, die über Suchmaschinen kommen, wohl von Interesse ist. Naja, ich gebe zu, dass ich auch versuche, den Google-Algo so zu bespielen, dass die Seiten dann auch bei Google gut ranken. Das Gute ist: das ist inzwischen gar kein Unterschied mehr. Es reicht, wenn ich mich um die Besucher-Fragen kümmere – der Google-Algo verhält sich inzwischen fast genau so wie ein „0815-User“. Seo 2017 heißt also: man braucht nur noch die Besucher zufrieden stellen (siehe dazu: Google „Authority“-Update – Veränderungen in den Google-Rankings).

Hier der Verlauf des Sichtbarkeitsindex (Daten aus der Sistrix-Toolbox):

An dem Verlauf kann man ablesen: die Entwicklung stagniert eher. Es geht zwar immer mal wieder rauf und runter, aber vermutlich eher, weil ich so lange keinen neuen Inhalte nachgeschoben habe. Auch deshalb werde ich das nun tun – um die Rankings mal ein wenig zu stabilisieren. Aber man erkennt auch sehr schön, dass die Domain an allen Google-Updates gemütlich vorbeischippert.

Einnahmen?

Nun wollen viele noch wissen: was bringt das alles jetzt? Tja, zufriedene User, in erster Linie. Als Abfallprodukt springt tatsächlich noch ein wenig Geld dabei heraus. Konkrete Zahlen darf ich nicht nennen, aber ich denke, die Hausnummern reichen.

Google Adsense liegt seit Jahren relativ stabil bei ca. 60 Euro pro Monat, mal etwas mehr mal etwas weniger.

liegt seit Jahren relativ stabil bei ca. 60 Euro pro Monat, mal etwas mehr mal etwas weniger. Auf einigen Seiten habe ich Amazon-Affiliate-Links integriert. Und da kommen, je nach „Saison“ durchaus ganz andere Zahlen zustande. In normalen Monaten sind es etwa 100 Euro pro Monat. Aber nach den Sommerferien und vor Weihnachten steigen die Amazon Einnahmen erheblich an. Auf das ganze Jahr gerechnet sind es rund 2.500 Euro, also im Schnitt rund 200 Euro im Monat.

Zusammen also im Durchschnitt rund 260 Euro pro Monat.

Für „Hardcore-Monetarisierer“ ist das wahrscheinlich lächerlich, aber ich bin zufrieden damit. Die Einnahmen sind stabil, ich kann gut schlafen – und es ist ja nur eines von vielen Projekten, die ich betreibe. Und da ich damit wirklich nur minimal Arbeit habe – und wenn, dann vollkommen frei und selbstbestimmt, ist es tatsächlich das so oft gepriesene „passive Einkommen“ :-)

Alternativen aufbauen, bevor der Einbruch kommt …

Noch ein Wort zu Google Adsense: lange Zeit bin ich damit gut gefahren. Keine Arbeit, Einnahmen stabil. Aber in den letzten Monaten bröckelt Adsense. Trotz steigender Besucherzahlen und entsprechend höherer Klickzahlen stagnieren die Einnahmen. Grund ist ein merklicher Rückgang der CPC Zahlen. Warum, weiß ich nicht. Entweder sind die Werbetreibenden knauseriger geworden, vielleicht auch wegen facebook-Ads. Oder Google hat seinen Anteil erhöht und zahlt weniger an die Website-Betreiber aus.

Egal, ich habe deswegen auf jeden Fall damit begonnen, auf weiteren Unterseiten von Lichtmikroskop.net zusätzliche auch Amazon-Links einzufügen. Bislang waren nur auf 3 oder 4 Unterseiten Affiliate-Links – vor allem auf der „Mikroskop kaufen“ Seite, mit der ich immer noch mal auf 1 und mal auf 2 bei Google liege.

Also auch hier gilt: immer damit rechnen, dass Google mal wegbricht – und möglichst nicht erst dann hektisch rotieren, sondern schon vorher, solange alles gut läuft, über Alternativen nachdenken…

Warum ist das so wertvoll?

Die Einnahmen sind zwar ganz schön, aber eben nicht weltbewegend. Dennoch bin ich über die Website sehr glücklich. Denn es ist an sich ein Wert. Egal, wie hoch die aktuellen Einnahmen sind. Die Inhalte sind per se wertvoll. Im Grunde ist das wie ein Grundstück. Zur Zeit steht ein Wochenendhäuschen darauf. Ich kann das ausbauen – oder auch nicht. Ich kann es vermieten, oder auch nicht. Wie hoch die Einnahmen sind, hängt auch von äußeren Rahmenbedingungen ab. Aber das Grundstück und das Häuschen, das gehört mir. Und das ist der eigentliche Kern einer Nischenseite, finde ich.

Ziele …

Habe ich nicht. Wenn, dann ist es, den Status Quo zu halten. Wachstum oder gar konkrete Besucher- oder Einnahmenziele nehme ich mir nicht vor, sondern lasse mich überraschen. Warum sollte ich mir auch was vornehmen? Die Gefahr ist doch viel zu groß, dass ich dann enttäuscht wäre ;-) Gerade habe ich Artikel über das Rasterelektronenmikroskop geschrieben, und über WDX: „Wellenlängendispersive Röntgenspektroskopie„. Das wird zwar nicht viele Besucher bringen, aber „Reputation“. Schaden kann es nicht, und was es nützt, wird man sehen …

Bei meinem Vortrag auf dem Seo Day 2016 zum Thema „Linkbuilding“ habe ich mich auch auf die Website Lichtmikroskop.net bezogen. Wer es noch nicht gesehen hat:

Soviel dazu. Habt ihr auch auch Nischenseiten? Laufen die auch so sicher und stabil? Oder habt ihr zu sehr durch die Seo-Brille gedacht und das Projekt damit auf wackelige Füße gestellt? Ach, btw: ich habe einen Teil der Inhalte aus diesem und anderen Projekten (mal wieder) ausgelagert und ein neues projekt begonnen: Optikunde.de :-) Schwerpunkt: Optische Phänomene im weitesten Sinne. Wie so oft entwickeln Randbereiche eine Eigendynamik, die sich woanders besser entfalten kann. Siehe dazu: Über (Anti-) Satelliten, Planeten und Fixsterne – Seo rückwärts (Jan. 2010)