Neue Google Bildersuche – was nun? Welche Maßnahmen?

Google hat die Funktionsweise der Bildersuche verändert. Ich habe bereits beschrieben, warum das aus meiner Sicht rechtlich problematisch ist. Gestern habe ich beschrieben, dass es durch die neue Bildersuche zu erheblichen Besucher-Verlusten kommt. Die Frage ist nun: was tun? Welche Möglichkeiten hat man, um sich und seine Bilder zu schützen? Kann man den „geklauten Traffic“ wiederbekommen? Welche Maßnahmen sind hilfreich – und bei welchen sollte man vorsichtig sein?

Bevor man voreilig handelt, sollte man sich zunächst alle Möglichkeiten in Ruhe anschauen. Es ist nicht ratsam, übereilt zu handeln. Denn bis Bilder im Google-Index eine gute Position erreicht haben, dauert es meist Monate. Aber rausfliegen geht ganz schnell. Folgende Überlegungen sollte man einfließen lassen:

Wie wichtig ist mir das Recht, über die Nutzung der eigenen Bilder verfügen zu können? Will ich es Google durchgehen lassen, ungefragt meine Bilder zu verwenden, um damit seinen User eine bessere Nutzungserfahrung zu bieten?

Wie stark sind meine tatsächlichen Besucher-Verluste?

Wie groß ist der finanzielle Verlust durch die neue Google-Bildersuche?

Inwiefern sind die bei Google-indexierten Bilder für andere online-Marketing-Aspekte relevant?

Mit diesen Fragen im Hinterkopf hier nun einige Möglichkeiten, wie man reagieren könnte.

1. Alles abschalten

Die drastischste Option ist natürlich, die Bilder komplett aus dem Google-Index zu werfen. Man nennt das auch: de-indexieren.

Vorteil : Einmal getan und Ruhe ist im Karton. Nie wieder über Googles Dreistigkeit ärgern.

: Einmal getan und Ruhe ist im Karton. Nie wieder über Googles Dreistigkeit ärgern. Nachteil: Man verliert damit alles, wovon man bislang profitiert hat. Die neue Bildersuche klaut sich zwar viele Besucher, aber einige würden eventuell immer noch kommen.

2. Google „falsche Bilder“ geben

Zur Zeit heiß debattiert wird folgende Variante: Da das echte Bild ja gar nicht von Google kopiert und gespeichert wurde, greift Google bei jedem Klick auf das Thumbnail auf die große Version, die auf meinem Webserver gespeichert ist. Da liegt es nahe, Google ein anderes Bild zu übergeben. Also nicht das „gute“, sondern ein „halb-gutes“. Ziel dieses Vorgehens ist es, einerseits zu signalisieren, dass man nicht mit der ungefragten Nutzung in der Google-Bilder-App einverstanden ist – und andererseits die Betrachter aufzufordern, das Bild anzuklicken, wenn man es in besserer Qualität anschauen möchte.

Technisch funktioniert das ungefähr so: man fängt via htaccess alle Bildaufrufe, die von Google kommen, ab und leitet sie zu einem PHP Script um. Dieses Script erzeugt eine weichgezeichnete Bildversion (falls noch nicht geschehen und zwischengespeichert) und liefert sie an Google aus.

Vorteil : man behält (zunächst) seine Bildposition. Die User werden natürlich nicht zufrieden sein. Wahrscheinlich bekommt man dadurch mehr Besucher, die so auf die eigene Seite gelangen.

: man behält (zunächst) seine Bildposition. Die User werden natürlich nicht zufrieden sein. Wahrscheinlich bekommt man dadurch mehr Besucher, die so auf die eigene Seite gelangen. Nachteil: es ist unwahrscheinlich, dass Google das lange dulden wird. Wenn das auf Dauer klappen würde, dann wäre eine solche Lösung längst im englisch-sprachigen Raum bekannt. Das ist (meines Wissens) nicht der Fall. Wahrscheinlich ist, dass die Bilder (vermutlich aufgrund von User-Meldungen), nach und nach von Google aus dem Bilder-Index geworfen werden. Ob das passiert bzw. wie lange das dauert, dazu laufen gerade Tests. Ingo Henze wird seine Lösung bei der Seo-Campixx vorstellen. Das wird sicher spannend…

3. Juristisch vorgehen

Es gibt gute Gründe, warum die neue Google Bildersuche rechtlich nicht in Ordnung ist – zumindest aus Laiensicht. Die Frage wird sein: kann sie vor Gericht stand halten? Um das zu klären, müsste es wenigstens ein Verfahren geben, in dem auch alle Argumente bedacht werden.

Vorteil : Jammern hilft nicht – machen! Google wird und muss sich an juristische Vorgaben halten und wird das auch tun, wenn es irgendwo Schwarz auf Weiß steht.

: Jammern hilft nicht – machen! Google wird und muss sich an juristische Vorgaben halten und wird das auch tun, wenn es irgendwo Schwarz auf Weiß steht. Nachteil: Die (nervliche) Belastung eines solchen Prozesses kann relativ groß sein. Nicht, dass man etwas zu befürchten hätte – aber man wäre ständig mit diesen Fragen konfrontiert. Das raubt Zeit und lenkt von der eigentlichen Arbeit ab. Abgesehen davon entstehen natürlich Kosten – und ob man am Ende wirklich gewinnen würde, ist ja nicht eindeutig.

Im Grunde ist es aus meiner Sicht eine Frage der Verbände und Interessenvertretungen. Ich habe aber bislang nicht mitbekommen, dass da jemand aktiv geworden wäre. Hinweise bitte gerne in die Kommentare…

4. Nichts machen

Aus den bisher genannten Punkten ergibt sich: am besten ist es erst einmal abzuwarten. Wie sich technische „Tricks“ auswirken würden, ist bislang ungeklärt. Es ist unwahrscheinlich, dass es gelingt, Google in großem Stil auszutricksen. Im Zweifelsfall werden alle Bilder, die dem, was Google zeigen will, aus dem Index geworfen. Dann ist jedoch der gesamte Traffic futsch. Selbst wenn man jetzt nur noch 10% des ursprünglichen Bildersuche-Traffics hat. Wenn man alles so belässt, hat man zwar weniger Besucher, aber auch keine Arbeit.

Vorteil : es spricht einiges dafür, dass die Besucher, die jetzt auf die eigene Website gelangen, ein deutlich höheres Interesse an dem Bild und dem dahinter liegenden Angebot haben. Es kann also durchaus sein, dass man – außer Exklusivrechten und Besuchern – am Ende keine Einbußen spürt, finanziell gesehen. Außerdem entfällt die konkrete Arbeit an der Website.

: es spricht einiges dafür, dass die Besucher, die jetzt auf die eigene Website gelangen, ein deutlich höheres Interesse an dem Bild und dem dahinter liegenden Angebot haben. Es kann also durchaus sein, dass man – außer Exklusivrechten und Besuchern – am Ende keine Einbußen spürt, finanziell gesehen. Außerdem entfällt die konkrete Arbeit an der Website. Nachteil: diese Denkweise ist genau das, was Google will. Mit diesem psychologischen Trick schneidet sich der Suchmaschinengigant immer mehr vom Kuchen ab. Bereits in der Vergangenheit hat Google letztlich immer alles durchgedrückt, indem man einfach nur gewartet hat, bis das „neue Feature“ so normal geworden ist, dass es zum selbstverständliche Userverhalten geworden ist. Und dann sind die Gerichte enorm unter Druck, solche normalen Benutzeroptionen im Nachhinein zu sanktionieren – siehe youtube.

Google baut auf Verunsicherung und Untätigkeit …

Ich möchte daher warnen: noch sind aus – aus Sicht vieler – nur die Bilder. Aber es ist nicht mehr weit, dann holt sich Google auch die Inhalte an sich, also die Texte. Wer jetzt sagt: alberne Künstler, das Urheberrecht ist doch veraltet und Mist. Was, wenn Google Eure Texte und überhaupt alle Inhalte der Websites einfach nutzt. Es ist sehr leicht vorstellbar, dass die Inhalte zukünftig direkt in der Google-Suche angezeigt werden. Wenn man auf ein Suchergebnis klickt, klappt sich einfach ein Fenster nach unten auf, in dem der gesamte Inhalt einer Website dargestellt wird. Kann man durchrollen, alles lesen und dann zum nächsten Ergebnis. Warum soll man noch aufwändig die Website öffnen?!

Fazit

Es gibt keine allgemein gültige Empfehlung, welche Maßnahme nun am besten sei. Jeder muss das abwägen. Suchmaschinen sind nach wie vor in vielen Bereich das Tor ins Internet – ohne Suchmaschinen wären viele Websites unsichtbar. Und da Google in Deutschland immer noch über 90 Prozent Marktanteil hat, kann man Google aus Wettbewerbssicht nicht ignorieren.

Es gilt daher (weiterhin) das, was viele schon seit langem predigen: macht Euch so weit es geht unabhängig von Google. Nutzt selber andere Suchmaschinen (btw: bing ist in keiner Hinsicht besser als Google). Versucht, andere Kanäle zu stärken (Facebook, Social-Media) und Eure Kunden mit Eurem Angebot so vertraut zu machen, dass sie auch ohne den „Pseudo-Vermittler“ Google Eure Seiten besuchen.

Und nicht vregessen: Auch wenn es durch die neue Google-Bildersuche ins Abseits gedrängt wird: Inhalte, die man erschafft, sind ein Wert! Egal, ob Bilder, Texte oder was auch immer – es hat einen dauerhaften Wert. Versucht, so gut es geht die Kontrolle über Eure Inhalte / Eure Werte zu behalten.

Was mache ich: (leider) erst mal gar nichts. Abwarten und beobachten. Und hoffen, dass sich einer der Großen den juristischen Schuh anzieht…

Und: wie geht ihr vor? Was würdet ihr in welchem Szenario empfehlen…

Übrigens finde ich es doch recht bedenklich, wie wenig diese Veränderung bislang beachtet wird. Hier mal alle Artikel zu dem Theme aus den letzten acht Tagen:

Ein Forum, ein Portal, ein Anwalt, eine Firma und zwei Blogger! Das ist alles!? Haben alle schon den Kopf in den Sand gesteckt oder was ist los???

