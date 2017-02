Besucher-Rückgang wegen neuer Google Bildersuche, konkrete Zahlen

Vor einer Woche hat Google die neue Bildersuche auch in Deutschland eingeführt. Ich habe bereits beschrieben, welche Argumente degagen sprechen und welche Konsequenzen diese Haltung gegenüber Bildern von anderen haben könnte. In diesem Artikel geht es um die Frage, wie groß denn der tatsächliche Besucherrückgang ist. Wie kann man das feststellen? Und was sagen die Zahlen aus? Hier einige konkrete Daten von exemplarischen Projekten…

Beginnen wir mit dem naheliegenden Statistiken aus Google-Analytics. Hier zunächst ein Screen von meiner Website Brillen-Sehhilfen:

Man findet diese Besucher-Darstellung in Analytics unter „Akquisition -> Alle Zugriffe -> Quelle/Medium -> images.google.de/referral“. Das war der Referrer, der bislang die Website-Besucher angezeigt hat, die aus der Google Bildersuche kommen. Das sieht bei allen meinen Websites genau so aus:

Man könnte denken: Autsch! Rückgang um 100%!!! Keine Bildersuche-Besucher mehr! … Aber: diese Screens sind nur bedingt aussagekräftig. Denn offenbar hat Google vergessen, bei der Umstellung den Referrer anzupassen. Es ist schlichtweg unrealisitsich, dass bei den gezeigten Beispielen von ca. 2500 Thumbnail-Klicks niemand auf meine Seiten weitergeklickt hat. Nein, die Analytics-Auswertung für den Google-Bildersuche-Traffic ist kaputt.

Staddessen werden die (weniger) Besucher, die tatsächlich durch Klick auf das große Bild in der neuen Google Bildersuche auf meine Seiten gekommen sind, nun dem „organischen Traffic“ zugeschlagen. Denn hier kann ich auf allen Domains einen ungewöhnlichen Anstieg erkennen:

Auch das ähnelt sich auf allen meinen Projekten. Aufgrund der zeitlichen Nähe muss man den Anstieg beim organischen Traffic als „Bildersuche-Traffic“ interpretieren.

Um den wirklichen Besucher-Rückgang festzustellen, muss man das durchschnittliche Plus des organischen Traffic vom verlorenen Bildertraffic subtrahieren. Das ist sehr mühsam, und vernebelt die tatsächlichen Besucher-Rückgänge, zumal man man Tages- und saisonale Unterschiede mit einrechnen muss. Ich habe das mal für meine Domains getan und in einer Tabelle festgehalten:

Kurzum: bei mir gibt es einen effektiven Bildersuche-Besucherrückgang von rund 50% bis 80%, je nach Domain. In absoluten Zahlen sind das bei mir, inklusive aller anderen Domains, rund 2000 Besucher pro Tag weniger auf meinen Seiten. Man kann sich vorstellen, dass damit auch eine finanzieller Rückgang verbunden ist. Den kann ich jedoch noch schwieriger beziffern, das sich die Einnahmen aus verschiedenen Quellen zusammensetzen. Aber 10 – 20 Euro pro Tag werden es sicherlich sein…

Man muss bei den genannten Werten jedoch folgendes bedenken:

Man erkennt sofort, dass es zu deutlichen Besucherverlusten durch die neue Bildersuche gekommen ist.

Man erkennt aber auch, dass es (bei mir zumindest) nicht ganz so dramatisch ist, wie es auf den ersten Blick scheint.

Man erkennt auch, dass es sich natürlich von Domain zu Domain unterscheidet.

Weiterhin muss man bedenken, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt. Da Google-Analytics keine korrekten Werte mehr anzeigt, muss man mit Durchnittswerten arbeiten.

Zusätzlich erschwerend ist dabei, dass diese rückwirkend ermittelten Werte Tagesunterschieden und saisonalen Veränderungen unterworfen sind.

Wie hoch die finanziellen Verluste durch den Besucherrückgang sind, kann man keinesfalls verallgemeinern. Denn es kommt immer auf das Bild, die Suchanfrage und die User-Intention an. Bei mir ist es relativ harmlos, bei anderen mag es sich am Ende des Tages auch finanziell deutlich dramatischer auswirken.

Wie sieht es bei Euch aus? Ich habe bereits viele Screenshots von entsetzten Lesern bekommen, die die oberen Verluste des „Google-Images-Referrers“ zeigen. Man sollte jedoch, wie gesagt, dabei die Zunahme des organischen Traffics berücksichtigen…

Wie ich nun damit umgehe, welche Konsequenzen ich daraus ziehe und welche weiteren Maßnahmen man nun ergreifen kann oder sollte, dazu schreibe ich morgen einen Artikel.

Hinweis: bei einigen Domains wird mir merkwürdigerweise auch für den Google-Images-Referrer noch ein paar Besucher angezeigt. Wie das zusatnde kommt, weiß ich leider nicht. Scheint mir alles irgendwie leicht fehlerhaft zu sein. Viellicht läuft auch noch irgendwo aus unerfindlichen Gründen die alte Bildersuche mit dem korekten Referrer … aha, wahrscheilich liegt es daran, dass Google manchmal (?) bei manchen Bildern einen „Weiterleitungshinweis“ anzeigt (Weiße Seite mit einer Art „Warntext“, dass man Google jetzt verlässt), den man erst anklicken muss, um tatsächlich zu der Bild-Quellseite zu gelangen. Was das nun wieder soll …? Schon wieder ein neues Thema, über das man sich aufregen kann.

